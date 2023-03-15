Каким будет ответ США на сбитый Россией беспилотник над Черным морем 15 марта, 19:03 Эксклюзив NV

Ястребы Пентагона не оставят эту ситуацию без внимания

Над Черным морем накануне российский Су-27 сбил американского беспилотника MQ-9 Reaper. Эта история не является уникальной. Вспомним Холодную войну времен Советского союза, когда советская авиация, а также флот выполняли провокационные действия без применения непосредственно средств поражения. Если мы говорим об авиации, то это критически экстремальное сближение с авиацией Североатлантического Альянса, если мы говорим о флоте, это даже выталкивание кораблей НАТО из той или иной зоны, что также было документально неоднократно подтверждено.

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Это элементы, когда не применяется штатное вооружение, но достигается та или иная цель, и именно сейчас мы увидели такую ситуацию. Не были применены ракеты типа воздуха-воздух или непосредственно пушечных элементов истребителей Су-27, но из-за сброса горючего было нарушено действие БПЛА, который вынуждены были операторы затопить в Черном море, так как была повреждена его функциональность. Таким образом, россияне добились своей цели. Они снизили количество разведывательных БПЛА США до одной единицы минимальными средствами воздействия.

А США как ответили официально? Мол, это были непрофессиональные действия, американская сторона осуждает эти действия со стороны Российской Федерации. Но мы понимаем, что это официальная позиция. Есть еще неофициальная позиция. В Пентагоне очень хорошо понимают, что это был не какой-то досадный инцидент из-за какого-то непрофессионализма, а целенаправленная операция по уничтожению принадлежащего США разведывательного объекта.

Мы понимаем, что не будет какого-то военного вмешательства США

Конечно, мы понимаем, что не будет какого-то военного вмешательства США или задействования каких-то подразделений для противодействия Российской Федерации, а именно армии США. Но это может быть реакция через другие пути увеличения поддержки Украины. Может появиться какая-то совсем другая и интересная номенклатура поставок того или иного вооружения ВСУ в следующих пакетах помощи.

То есть россияне сейчас продемонстрировали, что они могут таким образом уничтожать американские БПЛА. А что будет в ответ — им это не понравится, я более чем уверен в этом.

Инцидент произошел в нейтральных водах. Воспринимать это как вторжение мы не можем. А можем проанализировать саму схему этой провокации. Был применен истребитель Су-27. У меня возник вопрос — а почему не Су-35 или не Су-34? Потому что Су-27 это истребитель еще времен Советского Союза, то есть он ничего не стоил бюджету РФ. Это такой дешевый вариант, который отправили как некого лемминга-самоубийцу на выполнение этой операции. Потому что россияне до конца не были уверены в том, а какая будет действительно реакция США. Они могли вообще уничтожить этот Су-27. Ну, если уничтожится Су-27 — старый советский самолет, это такое. А если бы это был Су-35? Это явилось бы серьезным ударом по обороноспособности российских воздушно-космических сил.

Потому россияне даже 100% не были уверены в успешности этой своей провокативной акции. Ее выполняли именно в нейтральных водах. Потому что дипломатические последствия — если бы они это делали в зоне влияния НАТО, были бы совсем другие. Это еще и демонстрация того, что россияне действительно пытаются избегать вот таких конфликтов, как на уровне военном, так и дипломатическом. Пятая статья НАТО их беспокоит до сих пор.

Мы на днях наблюдали, как стратегический ракетоносец-бомбардировщик В-52 выполнил маневры в 200 км от Санкт-Петербурга. Это были маневры, которые можно назвать как тренировки по запуску стратегических ядерных ракет в направлении этого города. За долгое время это было почти первое исполнение вот таких маневров, что о многом говорит. США демонстративно наспугали российское военно-политическое руководство, и российская пропаганда на это отреагировала конвульсиями и рефлексиями.

Но самое главное — это то, как Пентагон ответит России через Украину. Потому что мы получаем номенклатуру вооружения, которая все же ограничивает некоторые наши возможности. Пожалуй, именно уменьшение этих ограничений позволит Пентагону ответить так как Россия не могла бы себе даже рассчитывать на то, что может быть вот такой ответ. Посмотрим через некоторое время, что это может быть за ответ. Но то, что ястребы Пентагона не оставят эту ситуацию без внимания даже на таком уровне неофициальном, это 100%.

Полную версию интервью с Александром Коваленко слушайте на Радио NV: