Бешеный парламент Сегодня, 11:19 161

Нужен ли Украине Бешеный парламент? Сделайте свой выбор после прочтения этой небольшой истории. Вернее, всего лишь момента в истории

Июнь 1258 года, король Англии Генрих III созывает баронов на совещание. Бароны — независимые феодалы. Генрих III, 42-летний монарх, что неожиданным образом вознамерился присоединить к своему трону Сицилию.

Для этого нужно вступить в войну на стороне Папы Римского, против германского правителя Фридриха II Штауфена. В общем, король Англии хочет заполучить от Великого Совета сумму равную трети всех доходов страны. Вот для того он и приглашает баронов в Оксфордский замок. Оксфорд так Оксфорд, решили бароны.

Они прибыли на аудиенцию к королю в полном вооружении. Бряцая мечами и доспехами, вошли в приемную к монарху. Золотое перо Одессы Михаил Жванецкий уже описал подобную встречу: «Хорошо въехать [на танке] в базар и через щель спросить: «Скоко, скоко?». Вот и английские бароны примерно с таким же вопросом прибыли ко двору. Они были страшно недовольны узурпатором. Да и не только они. К середине XIII века королевской властью в Англии были недовольны все — крестьяне, рыцари, горожане. Все желали, чтобы при назначении новых налогов с ними, по меньшей мере, советовались. Горожане и вовсе требовали, чтобы с ними считались, как с новой политической силой. Но Генрих III не для того взошел в младенчестве на трон после своего неудачливого папы Иоанна Безземельного, чтобы делиться с кем-то властью.

История Англии — это история успеха сопротивления тирании

Чтобы удержаться на троне Генрих III усилил политику централизации. Но что еще невыносимее для англичан, он стал возвращать французов на высокие государственные должности, женился на французской принцессе, заполнил французами королевский двор, на содержание которого стала уходить шестая часть казны. При этом он не переставал конфликтовать с Парижем, местами воевать с тамошним самодержцем Людовиком IX, и в конце концов признал себя вассалом французского короля. (К этому времени Франция уже аннексировала Анжу, Мен, Турень, Пуату и готовилась к новым завоеваниям).

Итак, в колонный зал в Оксфорде к Генриху входят вооруженные бароны со встречным предложением. Опираясь на Хартию Вольностей, которую в 1215 году, под давлением баронов подписал английский король, он же папа Генриха — Иоанн Безземельный, звеня кольчугой и доспехами, гости потребовали изгнать всех французов со двора, отобрать подаренные им замки и поместья. Отказаться от похода на Сицилию. Как написала Наталия Басовская, профессор Российского государственного гуманитарного университета, в своей книге Столетняя война: «Возросшая зрелость и сила сословий проявилась в частности в том, что они высказали свое суждение о международной политике — то есть к вопросу, который прежде был исключительной прерогативой короля».

Бароны также постановили учредить при короле совет из 15 независимых друг от друга крупных феодалов. Для проведения реформ необходимо создать комитет из 24 представителей — 12 от короля, 12 от баронов. Комитет назначал верховного судью, канцлера, управляющего казначейством и других высших должностных лиц. Королю полагались советники. Но теперь их назначают и снимают бароны совместно с королем. Генрих покорно все подписал.

Эта жесткая королевская «консультация с лидерами фракций» в историографии получила название — Бешеный парламент. Из этого Бешеного парламента, через семь лет родился английский парламент. А еще через 30 лет, в 1295 году, при дворе легендарного и самого «английского» английского короля, Эдуарда I, сына Генриха III, стал образовываться так называемый «образцовый парламент». Дело было чуть более 700 лет назад. Впереди еще много культурных и некультурных английских революций, с королевскими казнями и без оных. Вся суть этих потрясений — противление парламента узурпации власти. Противление монополии политических и значимых экономических решений.

В 1258-ом у английского короля Генриха III не было никаких сил противостоять Бешеному парламенту. И тогда он подписал документ, что вошел в историю как Оксфордские провизии. А после того, как бароны ощетинились на короля, волна возмущения покатилась и на самих баронов, но уже со стороны горожан.

На следующий год они выдвинули свои требования уже баронам, этой новой прослойке зарождающейся олигархии XIII века. Вы, мол, хоть и бешеные, говорят горожане, поделом наваляли королю по короне, но ваша абсолютная власть не лучше. Вы защищаете только свои имущественные интересы. Горожан поддержали рыцари. А рыцарей — часть баронов. В октябре 1259 году горожане (этот средний класс средневековья) добились от «бешеного парламента» принятия так называемых Вестминстерских провизий. Ими пресекались злоупотребления чиновников феодалов и судов. Были образованы специальные суды, куда потерпевший средний или даже беднеющий класс, мог обратиться с жалобой, как к судьям, так и для расследования дела присяжными.

Бароны, да и король не хотели выполнять требований Вестминстерских провизий. В 1263 году войско восставших рыцарей, горожан, студентов, свободных крестьян и т. д. , недовольных существующими порядками взяли города Глостер, Бристоль, Дувр и пошли на Лондон. К маю 1264 года войско восставших горожан и рыцарей разгромили королевские отряды, захватили в плен наследника престола, принца Эдуарда. И вот здесь наступил тупик феодализма.



Выйти из него решили через созыв парламента. В январе 1265 года в Вестминстере собрался первый английский парламент. Помимо баронов и высшего духовенства в него вошли по два рыцаря от каждого графства и по два горожанина от каждого крупного города Англии. Война стала затухать. Правда, до полного перемирия было еще два года.

Генрих III вернул себе власть. Но поднять руку на парламент он уже не посмел.

Его сын, Эдуард I созвал в 1295 году парламент по образу и подобию парламента 1265 года. А в 1297 году издал Подтверждение хартии. В этом документе говорилось, что ни один налог не будет взиматься без согласия парламента. Так довольно медленно, со скрипом железных лат и доспехов, к началу XIV века Бешеный парламент перерос в Палату лордов и Палату общин. В первой, заседало высшее духовенство и светская знать, получавшая места в палате по наследству, во второй были представлены и рыцари графств и города.

История любит улыбаться. И вот уже в 1337 году 25-летний король Англии, Эдуард III, правнук Генриха III обратился с просьбой к парламенту выделить ему деньги на войну с Францией. Парламент посчитал, что война с более могущественной Францией — это авантюра и королю парламент отказал. От отчаяния и беспомощности Эдуард III заплакал.

На помощь пришла жена, королева Англии, Филлипа де Авен. Она повторно обратилась к парламенту, предложив благородным лордам все свое состояние, имущество и драгоценности в качестве залога в обмен на военный бюджет.

Парламент принял это королевское предложение. Так стартовала война, получившая в истории свое название — Столетняя. В нее Англия вошла со щитом. А в 1453 году вышла на щите, по пути казнив и свергнув парочку своих королей.

Взаимоотношения британской короны и двух палат строились вдолгую и по-разному. То король ограбит феодалов, то парламент срубит голову королю. В общем, как-то там они между собой договорились. Но началу этих отношений положил упомянутый мной Бешеный парламент.

История Англии — это история успеха сопротивления тирании. Бросьте в меня гривну, если украинская история не про то же самое.

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