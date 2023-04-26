Зеленский, Си и Хуэй с орденом Путина 26 апреля, 18:03 NV Премиум

Чем жила страна 26 апреля 2023 года

● «Миротворец» Си впервые услышал Зеленского. Президент Владимир Зеленский впервые с начала полномасштабного вторжения России провел беседу с руководителем Китая Си Цзиньпином. По словам украинского лидера, разговор был «длительной и содержательный». «Верю, что он, а также назначение посла Украины в Китае, даст мощный стимул развитию наших двусторонних отношений», — написал Зеленский.

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Представитель МИД Китая Хуа Чуньин заявила, что инициатором разговора была украинская сторона. По ее словам, КНР направит в Украину и другие страны специального представителя своего правительства по делам Евразии, чтобы углубить коммуникации "со всеми сторонами по политическому урегулированию кризиса в Украине".

В МИД КНР заявили, что Пекин "всегда на стороне мира, не будет использовать ситуацию в собственных интересах, не будет сидеть сложа руки, не будет подливать в огонь масло". «Диалог и переговоры – это единственный жизнеспособный путь вперед. Китай не создавал украинский кризис и не является его стороной», — написала Хуа Чуньин в Twitter.

● Хуэй с орденом Путина. Спецпредставителем по делам Евразии, на которого Пекин возложил дело « коммуникации по урегулированию» развязанной Россией полномасштабной войны, оказался Ли Хуэй — бывший посол КНР в России ( 2009-2019 годы), получивший от Путина Орден Дружбы.

● Ранее Китай обнародовал свой план « урегулирование политического кризиса» в Украине, а затем Си Цзиньпин провел двухдневный визит в Москву. Но эти действия ничего не изменили в позиции Путина по поводу войны против Украины.

● Сегодня президент Владимир Зеленский назначил Павла Рябикина, бывшего министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, послом Украины в Китае.

● Даже победоносное наступление ВСУ не остановит Путина. Даже успешное контрнаступление Украины скорее всего не заставит Путина сесть за стол переговоров или отказаться от цели покорить Украину, о чем со ссылкой на чиновников США и ЕС сообщила американская пресса. Диктатор скорее объявит новую мобилизацию в РФ, чем отступит. Об этом написал в отчете за 25 апреля американский Институт изучения войны ( ISW). Поэтому представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби заявил Голосу Америки о том, что США увеличивают безопасность помощи Украине, поскольку ожидают, что Россия попытается перейти в наступление, когда улучшится погода.

● Когда же он начнется? После вчерашнего материала The New York Times, в котором утверждалось, что ВСУ начнут большое наступление в мае, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил : информация о времени и месте контрнаступления закрыта. Мол, все сами увидят, когда он начнется. По его словам, информацией о плане наступления владеют не более 3-5 человек.

● На Восточном фронте без изменений . Оккупационные войска РФ продолжают наступать на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Подразделения сил обороны Украины отразили 39 атак. Как пояснил Генштаб ВСУ в утренней сводке, самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.

● Ключевая битва в Бахмуте . По данным британской разведки, в западных районах Бахмута продолжаются тяжелые ближние бои. В ведении ведомства в Twitter указано: ключевым событием последней недели стали бои в окрестностях города, особенно в районе села Хромово ( к западу от центра города), поскольку Украина стремится сохранить контроль над своим основным маршрутом снабжения — по дороге 0506, которая идет на запад.

● Минус 640 . За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали около 640 российских кафиров. С начала полномасштабного вторжения утраты РФ достигли 188 410 военных. Это данные Генштаба ВСУ на утро.

Кроме того, украинцы уничтожили: танков — 3692 ( +4 в сутки), боевых бронированных машин - 7162 ( +11), артсистем — 2877 ( +14), РСЗО - 539 ( +0), средств ПВО — 292 ( +1), самолетов — 308 ( +0), вертолетов — 294 ( +0), БПЛА оперативно-тактического уровня - 2440 ( +3) и многое другое.

● Украина провела очередной обмен пленными со страной-агрессором — домой вернулись 42 защитника и двое гражданских. 36 уволенных украинцев — рядовые и сержанты, еще шесть — офицеры. Среди них военные, пограничники, нацгвардейцы и моряки, оборонявшие Мариуполь, Херсонскую область и участвовавшие в боях на Донбассе.

● Генсек будет спасать зерновую сделку. Генсек ООН Антониу Гутерриш отправится в Вашингтон ради встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном. «Среди тем, которые, как ожидается, он будет обсуждать, — война в Украине и зерновое соглашение, все чаще оказывающееся под угрозой», — написала The New York Times.

По словам пресс-секретаря Гутерриша Стефана Дюжаррика, «мы находимся в очень щепетильном периоде возобновления черноморской инициативы». Вчера генсек ООН встретился с главой МИД РФ Лавровым.

● Шпионская дипломатия РФ . В скандинавских странах треть сотрудников российских диппредставительств фактически выполняет разведывательные задачи. Это выводы журналистского расследования финского издания Yle.

● «Мягкая сила» Кремля . Власти России в 2021 году разработали долгосрочную стратегию по усилению своего влияния в Эстонии, Латвии и Литве, основываясь на факторах « мягкой силы». Об этом написал ряд изданий, ссылаясь на попавшие в распоряжение консорциума международных журналистов документы. Как сообщил литовский вещатель LRT, одни из главных целей кремлевского плана — использовать пророссийские силы и организации в странах в собственных интересах, предотвратить усиление влияния НАТО в регионе и создание новых военных баз Альянса.

● Заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс заявила, что полномасштабная война России против Украины дает США ценные уроки на случай потенциального конфликта с Китаем.

● ФБР помогает документировать преступления россиян . Украина сотрудничает с ФБР и американскими компаниями, чтобы собирать доказательства военных преступлений российских военных. Об этом сообщило Reuters, ссылаясь на чиновников. По словам Алекса Кобзанца, спецагента ФБР, ранее работавшего атташе с юрпитаний агентства в Украине, сбор цифровых данных с поля боя и их анализ — «это то, в чем у ФБР есть опыт». Он рассказал, что эта работа включает в себя изучение информации по мобильным телефонам, судебно-медицинский анализ образцов ДНК и анализ частей тел, которые нашли во время боевых действий. "Следующим шагом будет работа с национальными провайдерами США и передача этой информации, получение информации об абонентах, о геолокации, где это возможно", - добавил Кобзанец.

● Президент США Джо Байден примет участие в саммите G7, который пройдет в Японии в мае. Его главной темой станет война РФ против Украины.

● Скрытая угроза от ГУР? Обычным россиянам лучше не идти на парад 9 мая и держаться подальше от военной техники, посоветовал Андрей Юсов, представитель ГУР Минобороны. По его словам, Украина и военная разведка владеют всей информацией обо всех мерах, которые запланированы на 9 мая в РФ, включая меры безопасности, маршруты и рассадку охраны лидеров страны-агрессора.

Во многих регионах РФ парады упразднили, но не в Москве.

И наконец:

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● «Россия оказалась в лапах каких-то мудил», — еще один « телефонная» утечка . Разговор, вероятно, российского миллиардера Романа Троценко и бизнесмена Николая Матушевского опубликовал проект Система от настоящего времени и Радио Свобода. В ней оба обсуждают войну РФ против Украины и критикуют Кремль. Диалог между вероятно Троценком и Матушевским состоялся в начале января 2023 года. В первой части разговора двое мужчин обсуждают отдых на Бали. "Коля" рассказывает "Роме", что на острове много инвесторов и возможностей. «Рома» отмечает, что в Индонезии «за десять лет все вырастет в десять раз, а в России – упадет в два раза».

«К сожалению, Россия, которую мы так искренне любим, оказалась в лапах каких-то мудил, [блин]. Исповедующие, [блин], какие-то странные композиции, [блин], XIX век. Это ничем хорошим не может закончиться, это закончится адом, [блин]», — говорит "Рома". По его мнению, "люди будут убивать друг друга на улицах Москвы"». Коля с ним соглашается и пытается перевести беседу на здоровое питание и вегетарианство. Однако разговор возвращается к политике. «Как может жить и развиваться страна, где единственной идеологией является зарабатывание бабок и удержание власти одной группой людей? — спрашивает собеседника "Рома"».

Журналисты обратились к Троценко и Матушевскому за комментарием — оба, конечно, отрицали факт разговора. Но детали утечки, в частности, и номер телефона « Ромы» соответствуют троценковскому.

● В конце марта в Сети появилась запись разговора двух человек, чьи голоса похожи на российского миллиардера Фархада Ахмедова и продюсера Иосифа Пригожина. Оба беспощадно критикуют действия Кремля, обсуждая, что власть, начав войну против Украины, «про***ла все, про***ла страну».

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.