Тревожный сигнал для кремлевской элиты

Решение составить «кремлевский список» принадлежит Конгрессу, что они и выполнили, работая с Министерством финансов США. И надо сказать, что министерство отстранилось от задачи Конгресса, поскольку о санкциях в отношении фигурантов этого списка речи не идет. Это лишь перечень фамилий, куда вошли все миллиардеры с топовой части Forbes. Кроме того, там есть российский премьер-министр Медведев и пресс-секретарь Песков, все руководство Администрации президента во главе с Антоном Вайно и тому подобное.

В этом списке заложена определенная интрига. Документ расплывчато говорит о том, что отныне все европейские и американские финансовые институты могут отказывать фигурантам списка в сотрудничестве. Поэтому речь идет прежде всего о завуалированных санкциях. И то, что в список включили имя Медведева – это уже определенная сенсация, так как ранее предполагалось, что там будут исключительно олигархи и чиновники. А значит, что теперь сюда вошла вся политическая элита. Единственный человек, которого там нет – это российский президент Владимир Путин. Поэтому с одной стороны то, что Министерство финансов так формально выполнили свою задачу, свидетельствует об их определенном нежелании сотрудничать с Конгрессом, и с другой – опасность кроется в том, что этот список уже является формализованным документом. И приложением к нему может стать принятие реальных санкций. Принимая такие решения, теперь можно ссылаться на четкий документ.

США показывают, что Путин не дал гарантий безопасности своему окружению

Американцы стремились составить этот список до президентских выборов в России, поэтому это станет очень серьезным вызовом для режима Путина. Это предупреждение. Так американцы показывают, что Владимир Путин не дал гарантий безопасности своему окружению. Ведь долгое время власть российского президента основана на некоем кремлевском консенсусе. Формально Путин говорил, мол, вы можете воровать, заниматься коррупцией, делать что угодно – я вас прикрою. Именно на этом основывалась лояльность элит, и в первую очередь бизнес, к Путину. Сейчас же мы видим, что в списке санкций оказались люди, которые в России даже не живут – тот же Абрамович и Дерипаска. И для них это очень опасный сигнал. Вспомним случай с российским сенатором Керимовым, у которого был дипломатический паспорт, и которого впоследствии арестовали власти Франции. Сейчас он фактически как зайчик бегает на все допросы и даже не пытается что-то оспаривать или спорить. Кстати, решение по Керимову было принято по запросу США. Так, с одной стороны мы имеем едва ли не саботаж со стороны американского Минфина, а с другой – они пошли гораздо дальше.

Следует понимать, что сам Трамп сейчас не хочет обострения с Путиным. Он всячески избегает упоминания как Владимира Путина, так и России. Но проблема в том, что Трамп оказался в тисках, с одной стороны, Конгресса, а с другой – бюрократической системы, куда входят разведслужбы, которые разъяренные вмешательством русских в американские выборы. Поэтому никто сейчас свободы действия Дональду Трампу не даст – он будет вынужден все это подписывать. И хотя это и против его воли, он прекрасно понимает (как и в случае усиления оборонного бюджета и предоставления летального оружия Украине), что если он не подпишет, то преодолев его вето, Конгресс его просто унизит и заставит это сделать.

Трамп вынужден играть по тем правилам, который ему навязал вашингтонский истеблишмент. Тот самый, с которым он так упорно боролся и на лозунгах против которого и стал президентом.

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