Почему политика невозможна без #зрады

Измерять результаты реформ надо не болью за Украину, а уменьшением боли украинцев

17 января 2017, 08:13
2
Карьера в политике: миф или реальность?

Политика должна стать профессией, а не активностью

05 сентября 2016, 11:59
0
Как избавиться от популистов во власти

Мы должны следить за событиями в развитых странах и ставить реалистичные требования к политикам

22 апреля 2016, 15:18
3
Почему украинцы стесняются политических партий

10 февраля 2016, 09:37
0
Как перестать ненавидеть власть и стать ею

Если бы у нас забрали противников, проблемы и все, с чем мы сражаемся, мы не знали бы, что делать дальше

22 января 2016, 16:09
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Где искать работу тем, кого не берут в ІТ

Нашими программистами можно по праву гордиться. Но государству стоило бы подумать о том, что делать с остальной частью экономики

23 ноября 2015, 16:37
2
Почему активные украинцы не хотят идти во власть

Сегодня людям, которые действительно могут изменить государство, выгоднее давать советы депутатам, чем пытаться сделать что-то самостоятельно

13 ноября 2015, 09:19
2

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Андрей Бережанский

преподаватель Школы Управления УКУ

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