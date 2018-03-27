Андрей Бережанский

Измерять результаты реформ надо не болью за Украину, а уменьшением боли украинцев
Измерять результаты реформ надо не болью за Украину, а уменьшением боли украинцев
Политика должна стать профессией, а не активностью
Мы должны следить за событиями в развитых странах и ставить реалистичные требования к политикам
Если бы у нас забрали противников, проблемы и все, с чем мы сражаемся, мы не знали бы, что делать дальше
Нашими программистами можно по праву гордиться. Но государству стоило бы подумать о том, что делать с остальной частью экономики
Сегодня людям, которые действительно могут изменить государство, выгоднее давать советы депутатам, чем пытаться сделать что-то самостоятельно
Это системный развал правил безопасного общежития
Запад заболтаем, избирателя подкупим, оппонентов умножим на ноль. Верхушка нашей страны продолжает жить по правилам 1990‑х, обманывая себя, нас и законы истории
Нет никаких предыдущих и следующих сроков: Путин мыслит себя пожизненным правителем России
Дело не столько в самой Савченко, сколько в проблеме вокруг нее
Почему из-за нежелания хотя бы на один шаг просчитывать последствия своих действий должны страдать целое поколение и вся страна?
Эта мафия наблюдает за нами, пока мы спим, знает, с кем проводим время, контролирует входы в многоквартирные дома, общественный транспорт и метро
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