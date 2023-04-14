К чему приведет запрет выступать сборным Украины там, где будут россияне 14 апреля, 16:53

От подобных перфомансов не будет страдать Россия

Сначала я дам эту новость, а потом своё разъяснение к чему это приведет.

«Сборным Украины официально запретили участие в соревнованиях, где будут представлены атлеты из России или Беларуси. Соответствующий текст приказа опубликован на сайте Министерства молодежи и спорта. Запрет касается олимпийских и неолимпийских видов спорта и видов спорта для лиц с инвалидностью. В случае нарушения норм приказа спортивные федерации могут быть лишены статуса национальных».

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По очереди.

1. Отказаться от участия в международных спортивных соревнованиях могли предложить только те, кто не счел последствия, или наоборот прекрасно все просчитал и сделал это намеренно. Ведь это сплошная зрада.

2. Это делает невозможным участие украинских спортсменов на соревнованиях, а не российских или белорусских. Кстати, мы должны сняться с квалификации евро 2024 года. Потому что там будет участвовать белорусская сборная. Так что снимаемся? Это как купить цветы и идти пешком.

3. От подобных перфомансов не будет страдать Россия. Напротив, они будут хохотать. Их сняли, а мы сами отказались. Браво. Ведь меньше присутствия Украины в медиапространстве — это хорошо для Украины, не так ли?

4. Я не стану разлагать на все составляющие негативные последствия для самих украинских спортсменов, но это трэш и удар именно по украинскому спорту. Потому что вместо приложения усилий для отстранения российских и белорусских спортсменов наши власти приняли суицидальное решение.

5. Эта история напоминает мне ситуацию с глупостью, когда власти сняли 30 тыс. с военных, а затем возвращают им и ничего кроме дерьма в свою сторону не получили. И последнее. Такие действия нашей власти по бойкоту международных спортивных соревнований, где есть россияне или белорусы, напоминает мне решение лечить насморк гильотиной.

Текст опубликован с разрешения автора

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