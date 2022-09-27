Что не так с запретом студентам выезжать на обучение за границу 27 сентября, 13:37

Это точно не добавит молодежи любви к Родине

Власть и разум в Украине ходят разными путями и крайне редко встречаются. Исключением не стала и ситуация с запретом выезда студентам зарубежных вузов. Но давайте по порядку.

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С 14 сентября ГПСУ полностью остановила пропуск студентов, аргументируя свои действия увеличением потока мужчин с фальшивыми документами. Я знаю эту ситуацию и согласен, что такая проблема существует. Есть такие мужчины, которые хотят сейчас уехать из Украины. Но они не нардеп от Слуги народа Андрей Холодов, поэтому они не могут уехать так же, как он уехал в Вену. Более того, я знаю, что в Праге и Варшаве в небольших комнатах регистрируются университеты, которые за сумму в несколько тысяч долларов предоставляют документы, что человек в них учится. Это фиктивные университеты де-факто, но де-юре они есть.

Но запрет выезжать на обучение всем студентам — это идиотизм. Так же можно лечить головную боль гильотиной. Более того, я знаю о том, что этот вопрос застопорился на уровне Министерства образования. Там не могут найти решение. Или не хотят. Генштаб свою позицию давно обнародовал. Главнокомандующий направил письмо министру о предоставлении разрешений студентам на выезд за границу. Но реакции нет. Ну, это же не лично министру образования нужно или Андрею Ермаку, или Давиду Арахамии. Поэтому никто не торопится. А проблема обостряется.

Студенты готовы к протестам

Мне известно, что студенты готовы к протестам. Надо быть безголовым, чтобы во время войны провоцировать молодежь на такие действия. Более того, у меня есть ощущение, что это делается намеренно, чтобы потом красиво на камеру решить эту проблему. Все, в стиле «сам создал проблему, сам ее решил, сам хвастаешься». Но это точно не добавит молодежи любви к Родине. Проблему нужно немедленно решать, потому что с начала октября начнется учебный процесс во многих вузах за границей, и студенты должны уже уезжать. Вот мой товарищ сегодня служит в ВСУ, а его сына не хотят выпускать из Украины на учебу. Мой товарищ сейчас больше думает о ситуации с сыном, чем обо всем остальном. И он не один такой. Может, хоть сейчас в Кабмине начнут двигаться?

Этот вопрос может быть решен, если внесут изменения в постановление Правительства от 27 января 1995 г. № 57, регламентирующее Правила пересечения государственной границы гражданами Украины, мужчины-студенты иностранных учебных заведений не входят в перечень исключений, которым разрешено пересечение границы. А может, Кабмин сможет мотивировать президент Украины Владимир Зеленский? Или в Кабмине ждут, когда это взорвется и сюжеты об этой ситуации появятся в СМИ по всему миру? Не надо ждать. Надо Минобразования брать на себя ответственность и выполнять свои обязанности. А времени все меньше!

Текст опубликован с разрешения автора

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