Воспроизводят новый «Гляйвиц». Что это было в Брянской области 2 марта, 15:30

Российские пропагандистские СМИ сообщают о якобы проникновении «украинских диверсантов» в приграничные районы Брянской области

В России сейчас происходит ситуация, очень напоминающая Гляйвиц. От этой истории так воняет постановкой, что интересно на кого она рассчитана.

Вброс сделан через один из главных z-пабликов. Намеренно идет акцентирование на детях, потому что это эмоциональная составляющая. Мнения о том, зачем украинской ДРГ заходить в деревню или убивать детей в России вряд ли придут в голову россиянину, чей мозг изнасилован кремлевской пропагандой. Это слишком сложно для россиян. Вопрос о том, как группа в 40 человек могла перейти границу, тоже не встанет перед ними? Потому что для них и это слишком сложный вопрос.

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Примитивные идиоты мыслят на уровне простейших реакций. Даже о том, что это «вагнеровцы» убежали и от безысходности могли пытаться захватить транспорт или взять в заложники местных жителей мало кто из россиян задумается.

Путин взялся за старое

Но все это напоминает постановку в стиле «Гляйвиц».

Нападение на радиостанцию ​​в Гляйвице, также хорошо известное как Гляйвицкая провокация или операция «Консервы», — инсценировка нападения Польши на немецкую радиостанцию ​​в городе Гляйвиц, проведенная SS 31 августа 1939 года для создания повода для нападения Германии на Польшу. Не удивлюсь, если даже тела погибших воинов россияне привезут из Украины. Потому что воспроизводят новый «Гляйвиц» по старым схемам. Хотя могут использовать побег вагнеровцев для того, чтобы потом назвать их украинской ДРГ. Неважно.

Сегодня в России никому не нужно оправдывать нападение на Украину. Но Кремлю требуется консолидация общества вокруг войны. А ее до сих пор нет. Есть привычный «одобрямс» действий власти в России. Война так и не стала для россиян «отечественной», что крайне необходимо Кремлю для дальнейших долгосрочных военных действий. Похоже, именно этим ФСБ сегодня и занята.

Текст опубликован с разрешения автора

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