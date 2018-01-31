Луценко так и не стал украинским Михником

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Только генпрокурором в лучших украинских традициях

Когда писала профайл о генпрокуроре, прочитала книгу "По обе стороны колючей проволоки" авторства Мустафы Найема, 2014-го года.

Это действительно очень классный разговор с Юрием Луценко о его периоде пребывания за решеткой. Мне понравилась книга. Искренняя и откровенная беседа. И тот Луценко в книге без преувеличения захватывает силой духа и тем, как он мужественно пережил тюрьму.

В книге особенно запомнился один момент. В свое время Адам Михник, основатель и главный редактор польской газеты Gazeta Wyborcza, писал письма Луценко, чтобы его поддержать. Михник – диссидент в Польше, моральный авторитет космического уровня.

В книге рассказывается, что выйдя из тюрьмы, Луценко поехал в Варшаву на встречу с Михником.

Когда таксист узнал, что Луценко едет именно к Михнику, попросил передать ему привет и выразить свое уважение. После ужина с Михником дома, Луценко вышел с ним прогуляться по улице. И люди, проходя мимо, снова выражали свое уважение Михнику. И это абсолютная правда.

Луценко так и не стал украинским Михником, а стал украинским генпрокурором.

Не знаю, что думают киевские таксисты о Сейшелах, но мне сложно представить, чтобы по дороге кто-то из них от всей души передавал слова уважения.

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