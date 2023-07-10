От чего зависит полная победа Украины 10 июля, 16:45 NV Премиум

Через несколько недель мы увидим значительный прорыв, который может привести к краху российской армии

Все мы на Западе, которые наблюдают за тем, что происходит в Украине, должны набраться терпения в отношении этого контрнаступления. Мы не имеем права знать, что происходит. Это не кино, это реальные боевые действия, они не должны быть быстрыми и очевидными. Поэтому нам всем надо набраться терпения и позволить профессионалам делать свою работу.

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Всегда есть задержка в четыре-пять дней от того момента, когда что-то произойдет, до того, когда мы об этом узнаем. Так работает система отчетности. Капитаны и сержанты, которые воюют, не должны присылать отчеты для нашего развлечения. Они стараются держать своих командиров в курсе событий, поэтому, я думаю, что, правдивую картину происходящего мы увидим через несколько дней, а то и недель.

Силы на фронте закончат подготовку и разведку. Кстати, то, что они делают — это сбивают россиян с толку, относительно того, где будет основной удар. Но мы и его увидим. Я в этом имею большую уверенность Я не говорил, но я немного устал от того, что люди в Пентагоне говорят: «О, это будет долгая, тяжелая битва, много жертв». И в то же время не обеспечивают на поле боя F-16, то есть те вещи, которые нужны Украине.

Контрнаступление идет медленно, но, опять же, это не кино. Это очень, очень сложно. И, я думаю, что разумно не спешить так, как это делают россияне. Генеральный штаб пытается защитить жизни своих солдат. И поэтому этот темп соответствует задачам. Когда вы атакуете укрепления, минные поля, конечно, будут потери. Конечно, будет повреждена техника. Ключевой вопрос сейчас — способны ли вы быстро отремонтировать технику? Эти машины, кстати, спасают много жизней. Но вы учитесь, вы адаптируетесь, и лучше украинцев это никто не сделает.

Мы никогда не отправили бы американских, британских или немецких солдат в наступление, где нет полного превосходства в воздухе, и у вас нет воздушной поддержки против оборонительных позиций, артиллерии и так далее. Откровенно говоря, это значительно усложняет задачу.