Направление удара из Беларуси. Когда РФ сможет наступать 9 декабря, 21:13

По каким признакам можно будет судить, что из Беларуси готовится наступление

«Наступление будет со стороны Брестской области». Вот такое утверждение мне довелось выслушать на днях. Подкреплено оно было следующими аргументами: туда приехала комиссия из высокопоставленных генералов РФ по проверке готовности инфраструктуры для войск РФ на юге РБ. Мол, этих генералов впечатлил уровень нового дивизионного медсанбата, рембатов и логистики.

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Прокомментирую. То, что в белорусской армии порядка может быть на голову или хотя би полголовы больше, чем в российской, я в этом никогда не сомневался. По своей натуре белорусы более аккуратны и более педантичные люди, чем россияне. Расхлябанность и разгильдяйство россиян зашкаливают. И это видно во всем, где бы они не прикладывали свою руку. Да, комиссия приехала и проверила. И что дальше? У меня вопрос — чем они будут наступать со стороны Брестской области? Если мы каждый раз получаем сигналы (последний был на днях), что белорусские военные опять массово высказывают неудовлетворение тем, что их пытаются втянуть в войну против Украины. Они не хотят воевать. Они видят, какой ужас творится на фронте. Они говорят — «это не наша война».

Они не хотят воевать. Они видят, какой ужас творится на фронте

Если мы говорим о формированиях российской армии, то где они? Десять тысяч человек — это стрелковая дивизия. С натяжкой. Где на них техника и вооружения? Где эта группировка войск, которая там пойдет? Тем более, вы же не забывайте, что граница с Брестской областью проходит в Полесье. Это болота, песчаники, леса. Там нельзя будет наступать широким фронтом. Там надо будет выдвигаться по дорогам и пролескам узкими колоннами. А вспомните, ка мы гоняли российские войска под Киевом в этих пролесках и на этих узких дорогах. Постоянно наша артиллерия накрывала те же танковые подразделения российской армии, которые пытались перемещаться, особенно в районе Броваров.

Поэтому, нет. Я не говорю, что наступления из Беларуси не будет. Вероятность такая существует. Но она на сегодняшний день очень низкая.

Вот как только будет накапливаться количество российских войск с техникой и вооружением (это очень важно! потому, что пехота в грузовиках на нашу границу в атаку не пойдет, наша вся граница с Беларусью на сегодня уже укрепрайон), и численность ее перевалит за 30 тыс., вот тогда мы уже будем пытаться анализировать, на каком направлении сосредоточат основные усилия российские войска. Где будет направление главного удара, где будет направление второго удара. Пока этой группировки нет. Пока они готовят инфраструктуру.

Кстати инфраструктуру эту они должны были готовить для развертывания этой группировки. То есть, белорусская армия занимается вопросами обеспечения развертывания группировки российских войск. Но на сегодняшний день эта группировка не формируется. И об этом нам сообщает Генштаб Украины каждый день в своей сводке: «не наблюдаем формирования ударной группировки на территории РБ».

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