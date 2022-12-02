Два открытых вопроса к Беларуси. Отдаст ли Лукашенко приказ о наступлении на Украину 2 декабря, 14:17 Эксклюзив НВ

По каким же признакам мы можем делать выводы, приближается ли эта угрожающая для Украины ситуация

Есть два открытых вопроса для нас по Беларуси.

Первый — отдаст или не отдаст Лукашенко приказ о наступлении своей армии на Украину. Второй — выполнит ли его армия этот приказ. Там есть командиры, которые способны критически мыслить и оценивать, чем это для них может обернуться.

Видео дня

По каким же признакам мы можем делать выводы, приближается ли эта угрожающая для Украины ситуация. Вот, например, военная техника, которую, как для постороннего наблюдателя, зачем-то гоняют из России в Беларусь, и наоборот. На самом же деле российская военная техника там ремонтируется. К тому же осуществляется военная подготовка мобилизованных в РФ. Это все стоит больших денег. Это — большие ресурсы и это огромная помощь, которую Беларусь оказывает РФ. А маневры у украинской границы — это еще одна огромная услуга. Потому что Лукашенко таким образом заставляет Украину реагировать, он оттягивает часть украинских сил — резервы, которые можно было бы использовать на других участках фронта.

Лукашенко понимает, что он «вляпался» в российскую войну, что ему деваться некуда, поэтому сейчас он всячески пытается доказывать Путину свою полезность. Достаточно ли этого? Кто его знает? Потому что эта загадочная смерть министра иностранных дел Владимира Макея, — как говорит одна из версий, — сигнал самому Лукашенко. А что касается того, уберет ли Путин Лукашенко и каким образом — это все зависит от ситуации. Как только она возникнет, у Путина столько способов, кроме Новичка, для того, чтобы Лукашенко создать серьезные проблемы вплоть до физического уничтожения или организации переворота, их спецслужбы там на месте и готовы, на фронт не поехали.

Лукашенко понимает, что « вляпался» в российскую войну, что деваться некуда

Сейчас в белорусской армии 10−15 тысяч натренированных оснащенных солдат. Но хотел бы подчеркнуть, что в реальных боевых действиях они не участвовали. Поэтому они могут себя хорошо показывать на учениях, а как они себя покажут в реальной обстановке плюс существенный фактор, влияющий на боеготовность, — моральный, мотивация. Я не знаю, какая может быть у белорусов мотивация, кроме инъекции «русским миром». Они ведь понимают, где территория Беларуси, а где территория соседнего государства, если их пошлют сюда. Это ведь явно не оборона.

Опять же, я не говорю, что белорусы не умеют воевать. Мы только не знаем, как они способны воевать.

Когда называют общую численность белорусской армии — 40 тыс. человек, то к этому количеству должно быть вдвое или втрое больше лиц, обеспечивающих тех 40 тыс. штыков. А в Беларуси всего 40 тыс. Поэтому цифра реальных штыков значительно меньше тех 40 тыс.

Может ли российская армия поглотить белорусскую? Это невозможно сделать не поглотив государство. Потому что Лукашенко, образно говоря, где-то еще немного брыкается со своим суверенитетом.

Если произойдет уже полное фиаско Путина в Украине и он будет вынужден покинуть территорию Украины, и при этом останется у власти, то есть предостережение (особенно у самих белорусов), что Путин интенсифицирует усилия по поглощению Беларуси. Тогда Лукашенко есть чего бояться. Судьба Беларуси в этом случае может быть очень печальной. Если, конечно, такой сценарий реалистичен — Путин выводит войска из Украины и при этом остается у власти. Возможна ли в будущем демилитаризация Беларуси — это зависит от того, какой будет судьба России. Вряд ли сейчас кто-то может описать как реалистичный не один, а несколько сценариев. В настоящее время судьба многих стран формируется в Украине. Победит она убедительно Россию — возможно, и у Беларуси будут значительно лучшие перспективы.

Полное интервью с Алексеем Мельником слушайте на Радио НВ: