Насколько тревожна ситуация с угрозой наступления из Беларуси? 25 октября, 19:19 Эксклюзив НВ

По логике такое наступление возможно хотя бы по двум военно-политическим причинам.

Зараз загроза підвищилася. Це видно по деяких маркерах (є таке поняття у розвідувальній лексиці). Є певні рухи, дії, за якими можна визначити, чи противник готується до створення ударного угруповання. Частина цих маркерів вже з’явилася. Можна говорити про те, що намір створити ударне угруповання там з’явився. Принаймні, противник це демонструє.

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Чи це відволікання уваги? Чи це справді підготовка до масштабного наступу? Зараз важко сказати. Але я знаю, що ця ситуація перебуває у фокусі уваги і головкома, і генштабу, і ставки верховного головнокомандувача, і РНБОУ. І, зрозуміло, що до цього готуються. Бо справді, в Білорусі відбуваються певні рухи. Зокрема, певні дії на аеродромах, навіть будуються додаткові злітно-посадкові смуги, приводяться у належний стан наявні. Готуються додаткові території та приміщення для прийому великої кількості особового складу. Росіяни зараз перекидають туди певну кількість підрозділів. Але й те, що і білоруські збройні сили перейшли на більш інтенсивний режим тренувань. Власне, оцей режим навчання і тренування перманентний, триває ще з кінця весни. Їх активно муштрують за різними дисциплінами, починаючи від форсування водних перешкод, закінчуючи евакуацією поранених з поля бою.

На сьогодні говорити, що наступ почнеться «буквально завтра» зарано. Бо треба створити ударний кулак, а Росії це важко. Бо за рахунок мобілізації вона поки що компенсує наявні втрати і вирівнює лінію фронту на особливо критичних ділянках. І Білорусь не виконала обіцянки. Лукашенко обіцяв суттєво збільшити чисельність збройних сил і контрактників. Бо значну частину ЗС РБ складають призовники, яких не планують використовувати у війні (принаймні, на сьогодні), також вони точно не є ефективними, вмотивованими, кваліфікованими вояками.

Ось Лукашенко з тим планом не впорався. Зараз вони роблять певні рухи. В них почалися певні елементи прихованої мобілізації. Але на сьогодні ми можемо говорити лише про 5 боєздатних бригад. Цього недостатньо. Тим більше, що значну частину цих бригад складають призовники.

На сьогодні говорити, що наступ почнеться « буквально завтра» зарано

Є ще один нюанс. Я думаю, що ви бачили інформацію, що з Білорусі перекидається значна частина боєприпасів і військової техніки до РФ. Це не вигадка. Це було пов’язано з тим, що потрібно було зменшити так зване плече підвозу до лінії фронту. Тому наявну потрібну техніку і боєприпаси росіяни брали в білорусів. Натомість зараз поступово компенсують ці втрати ЗС РБ за рахунок своїх арсеналів. Це їде в Білорусь із Сибіру, Уралу, Далекого Сходу, а це процес тривалий. Отже я й кажу: для того, щоб підготувати ударне угруповання потрібен певний час. Їм треба для початку компенсувати втрати, яких зазнав арсенал ЗС РБ після того, як поділилися з росіянами. По-друге, потрібно довезти ще додаткові засоби, аби забезпечити наступ.

Але за логікою такий наступ можливий хоча б з двох військово-політичних причин.

По-перше, Путін розуміє, що виграти затяжну складну війну не виходить. Він розуміє, що для нього ледь не єдиний спосіб швидко виграти цю війну без застосування тактичної ядерної зброї, це спробувати зробити успішний наступ на Київ. Заволодіти столицею і в такий спосіб примусити українську владу підписати перемир’я, мир, ультиматум (як завгодно, це називайте).

І другий варіант — росіян дуже непокоїть збільшення кількості і якості озброєння для ЗСУ від наших партнерів. А Білорусь — дуже вигідний і зручний плацдарм для перерізання шляхів постачання. Межує з п’ятьма областями України. Якщо росіяни спробують створити ударний кулак і перерізати шляхи постачання (автомобільні, залізничні) із заходу на схід, то це суттєво обмежить функціонал ЗСУ.

Повну версію інтерв'ю з Сергієм Рахманіним дивіться на Радіо НВ: