Ружье уже должно было выстрелить. Что происходит вокруг вступления Беларуси в войну 11 октября, 20:13 Эксклюзив НВ

Маневры с вызовом украинского посла 8 октября, с указом о проверке военнообязанных говорили о том, что в ближайшие дни Беларусь должна вступить в войну

В истории уже были случаи, когда вызывали посла и вручали ноту, а действительно собирались нападать сами. Вспомните, как Москва в ноябре 1939-го вызвала посла Финляндии в связи с Майнильским инцидентом (провокацией). То есть это общая практика диктаторских режимов: когда они собираются делать какой-то шаг, то устраивают театр, дымовую завесу с нотой послу. Думаю, Игорь Кизима это понял. Я только представляю, какой состоялся разговор между ним и тем лицом, кто вручал ему ноту.

Видео дня

А остановил Беларусь от вступления в войну вчерашний провал с ракетно-бомбовыми атаками РФ. Неудачность этих атак в очередной раз показала беспомощность России в этой войне. И все эти рассказы о высокоточном оружии, мяснике Сергее Суровикине оказались очередным блефом. Поэтому вчера, 10 октября, и не было принято решение о вступлении Беларуси в войну, и началось отползание назад. Не случайно появился указ об очередной проверке боеготовности. А курок уже был возведен, и ружье должно было выстрелить. Однако произошло то, что произошло. Ракеты в большинстве своем попали не в те места, а хорошая их половина была просто сбита. В результате стало очевидным, что все то, чем так хвастались кремлевский фюрер и его бандюганы, не является аргументом.

Отмечу, что не сам Лукашенко отполз. Кремль изменил планы, потому что понял, что подготовка перед атакой абсолютно неудачна. Поэтому они приостановят процесс. Потому что все было готово для того, чтобы вступление Беларуси в войну состоялось.

А уже сегодня, 11 октября, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская предложила президенту Украины Владимиру Зеленскому «построить альянс с демократической Беларусью». Как трактовать ее предложение и реагировать на него?

Все было готово для того, чтобы вступление Беларуси в войну состоялось

Очевидно, ситуация в отношениях Украины и белорусских властей, Украины и белорусского народа, Украины и политических белорусских лидеров должна быть организованной и максимально точной. Нельзя между ними ставить знак равенства и делать какие-либо выводы.

Белорусский народ нуждается в помощи Украины и Европы. И на последних выборах избрал Светлану Тихановскую своим лидером, нуждающимся в дипломатически взвешенном отношении к ней. То, что у власти сейчас в Беларуси находится диктатор, издевающийся над народом и проводящий губительную для народа внешнюю политику, не означает, что в этом виноват белорусский народ и белорусское государство. Это означает, что есть круг лиц, захвативших власть. Очень тяжело белорусы находят ответы на сложный порог проблем, с которым они сталкиваются почти 30 лет. Тихановская ищет ответы на все эти вопросы настолько, насколько позволяет ее небольшой опыт политической борьбы и еще меньший опыт дипломатической деятельности, отношений с маститыми европейскими политическими школами, политиками. Но Тихановская нуждается в помощи тех, кто видит Беларусь в кругу цивилизованных народов.

Украинский политикум хорошо усвоит истину: Беларусь как государство не может состояться без полноценной, независимой, демократической Украины, Польши, Литвы. Но точно так же Украина, Польша и Литва, другие страны Балтии, Германия не смогут чувствовать себя в безопасности, пока Беларусь не будет цивилизованным европейским государством.

Надо понимать, на каком историческом этапе мы все живем. Сейчас идет битва в Украине за свободу и будущее украинцев, поляков, литовцев, белорусов и Европы. И каждый в этой ситуации должен делать то, что может. хуже всего в этой ситуации допускать между собой лишние дискуссии.

В таком же подходе нуждается и белорусская оппозиция. Сейчас ситуация такова, что нужно идти друг другу навстречу, нужно помогать.

Возможно, украинская власть не обратит должного внимания на это предложение Светланы Тихановской. За время своей работы я очень часто замечал, как в коридорах украинской власти пренебрегали международными отношениями: то не нравился посол, то какие-то должностные лица, то какие-то высказывания, то игнорировались какие-то встречи. Но в международных отношениях нет мелочей. Здесь работает простой принцип: осилит дорогу идущий. Украина очень хорошо показала, что она может — способность противостоять московской орде. Это серьезная цена нашей роли и функции в Центральной Европе и мировом цивилизованном обществе. И этим нельзя пренебрегать. Потому что когда белорусы обращаются к украинцам, это значит, что они понимают, какую роль играет сейчас Украина. Потому они просят у нас помощи. Отмахиваться в такой ситуации означает умалять свою роль и значение. Это означает отказываться от своей лидерской роли, от роли партнера больших, средних и малых государств в мире, потерпевших поражение в борьбе за демократию и цивилизованную жизнь.

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди НВ