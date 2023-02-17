Путин пытается дожать Лукашенко. Чего ждать от их встречи в Москве 17 февраля, 13:24

Очень интересно отметить пару заявлений Лукашенко

В пятницу, 17 февраля, планируется встреча Лукашенко и Путина. Основная тема встречи — вопросы безопасности и вопросы союзного государства.

То есть Путин пытается дожать Лукашенко в вопросе подписания соглашения о вступлении Беларуси в союзное государство. Ну, фактически, присоединение Беларуси к России. Вот и ликвидация Беларуси как субъекта международного права. То есть как независимого государства.

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Но Лукашенко вряд ли пойдет на это. Как всегда, у него есть множество отговорок и аргументов. Тем более, он снова разрешил Российской Федерации вербовать белорусов. Есть сведения от белорусской оппозиции о том, что РФ вербует военнослужащих и военнообязанных и они подписывают контракт с РФ и оказываются на Донбассе. То есть, своего резерва не хватает, и Россия собирает личный состав, где только может, ну, в частности, в Беларуси. Кстати, надо отметить, что с мобилизованными есть огромные проблемы в РФ. Те, кого забирали в январе-феврале, уже получают бэушные бронежилеты и каски в виде стальных шлемов образца 1955 года Советской Армии.

Но очень интересно отметить пару заявлений Лукашенко. Обсуждали его заявление по поводу того, что страны ОДКБ должны определиться. Лукашенко сказал об этом генеральному секретарю ОДКБ Имангали Тасмагамбетову (у них, оказывается, такой есть, секретарем ОДКБ является сам Лукашенко — но, выяснилось, что есть еще и генеральный секретарь по образу и подобию НАТО, своего же выдумать не могут, копируют все с НАТО). Так вот, Лукашенко генсеку ОДКБ сказал по принципу, что «никто морем не уйдет, каждый должен оставить свой след на земле» — каждая страна-член ОДКБ должна определиться в этой войне и либо вступить в войну на стороне России, либо… Ну, вторая часть не была озвучена, но она подразумевалась — либо, по принципу, «спасайся, кто может» — быстро выходите из ОДКБ.

Лукашенко дал посыл к развалу ОДКБ

Фактически, мне кажется, что Лукашенко дал посыл на развал этой организации. Хотя думаю, что искренне хотел подлизнуться к Путину в плане того, мол, смотрите, я же агитирую за вас, за то, чтобы страны — Армения, Казахстан, Таджикистан, Туркменистан вступили в войну на стороне Российской Федерации против Украины. Но сам он четко определил, что Беларусь не вступит в войну против Украины до тех пор, пока «вражеский солдат не придет на территорию Беларуси убивать моих людей».

Вот мне интересно, почему Лукашенко не сказал в своем заявлении, что пока вражеский солдат не придет убивать белорусских граждан или белорусский народ, до тех пор Беларусь не вступит в войну? Он сказал «пока вражеский солдат не придет убивать моих людей». А что имеется в виду, интересно, «моих людей» — личную охрану Лукашенко или граждан Беларуси? Так тогда, что — Лукашенко считает их своими крепостными? Это его личные люди, принадлежащие ему? Вот тут интересная оговорка по Фрейду, на мой взгляд.

Ну и, конечно, Лукашенко оправдал вторжение российских войск с территории Беларуси в Украину. Это же было не вторжение. Это была, оказывается, защитная реакция со стороны России. Потому что Украина не захотела с Россией договариваться по Минску-2 и вообще решать вопрос сложения своего суверенитета перед Российской Федерацией. Он сказал, что украинские власти сами спровоцировали эту «спецоперацию» тем, что не захотели договариваться с Россией. Это не вторжение, а безысходность в спасении «русских людей» вот так он это назвал. Где вы видели русских людей в государстве Украина? Этнически, может быть, они русские, но они граждане Украины.

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