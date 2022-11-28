Внезапная кончина министра иностранных дел. Что происходит в Беларуси?
Рука Москвы в этом случае очевидна
То, что сейчас происходит в Беларуси, является свидетельством того, что Путин отчаянно пытается привлечь хоть кого-нибудь из Беларуси для того, чтобы усилить свои возможности, рассчитывая на то, что 30−40 тысяч белорусских военных могут переломить ситуацию.
На фоне этого всего контекста внезапно скончался министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей. Причину случившегося нужно искать немного глубже. Надо посмотреть, что же произошло с г-ном Макеем в уже далеком 1980 году. Он с этого момента стал работать на КГБ СССР. И был кадровым кагэбистом. Да, он знал иностранные языки, он окончил институт иностранных языков в Минске. То есть это именно то, что требовалось для кагэбистов, дабы использовать такого молодого парня в своих целях. И он получил довольно неплохую карьеру: за менее чем 12 лет стал полковником. Это вовсе не означало, что он хватал звезды с неба, но говорило о том, что он нормально продвигался по этой кагэбистской лестнице вверх.
Тогда произошел распад СССР, но не случился распад КГБ. Он остался. В России он сменился на ФСБ, в Беларуси даже название не поменяли. И я полагаю, что в Москве решили, что такой достаточно перспективный сотрудник нужен в Беларуси. И его, как тогда говорили, «внедрили» в МИД уже вроде бы независимой Беларуси. Он там начал продвигаться по всем этим лестницам, наматывая себе легенду успешного дипломата.
А потом в ФСБ, я думаю, решили, что дипломатия дипломатией, а надо его подсаживать под Лукашенко. И он становится помощником Лукашенко, а затем и руководителем его администрации.
В какой-то момент Макей стал двойным агентом
Может быть, конечно, и другая версия: что в какой-то момент Макей стал двойным агентом. То есть он мог присягнуть на верность Лукашенко и сказать: «Бацька, я буду с вами до конца». На что «бацька» мог ответить: «Сколько я буду (а я буду вечно), до моей физической смерти, столько и ты будешь». Могла быть весьма любопытная история, когда он мог начать предоставлять дезинформацию в Москву о том, что происходило в самой Беларуси.
Но первая версия мне тоже не кажется слишком мифической, потому что не бывает бывших кагэбистов. И мы это видим даже на примере Украины, что ФСБ удавалось всаживать в кресло либо помощников президентов Украины, либо руководителей администраций своих агентов.
Поэтому здесь мы можем только, конечно же, спекулировать. Но мне кажется, что рука Москвы в этом случае весьма очевидна. Как это произошло в последние дни, сказать трудно, но обращает на себя внимание тот факт, что он умер спустя два дня после окончания этого самого сборища ОДКБ. Новичок в арсенале российских спецслужб никуда не исчез.
Здесь вынуждены говорить о реальных попытках Кремля подвинуть Лукашенко каким-то образом. Я не исключаю, что Макей, будучи этим двойным агентом, мог обладать некой информацией о планах, касающихся его патрона. И, возможно, он мог поделиться этими планами с Лукашенко, что стало известно в Москве. В данном случае таких двойных агентов убирают моментально.
Возможны другие варианты, но мы с вами можем сейчас только спекулировать.
Полную версию интервью с Владимиром Огрызко читайте здесь
Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди НВ