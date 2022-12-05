Россия готова. Что Путин запланировал для Беларуси, Лукашенко и севера Украины 5 декабря, 23:08 Эксклюзив НВ

Лукашенко хочет выпрыгнуть из этой истории

Активизация белорусской темы в украинском медиа-пространстве началась с «загадочной» смерти министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея. Я много раз пересекался с усопшим. Я просто знаю, как Макей следил за своим здоровьем, ценил свою позицию. У него были, думаю, мечты, заменить когда-нибудь Лукашенко. Сохранялись ли эти мечты в последние годы — вряд ли можно сказать. Но если хотите знать, о чем говорит моя интуиция, то я считаю — очень высока вероятность того, что Макей был убит. Имеются подходящие вещества, стимулирующие инфаркт. Смерть его совершенно не случайна. Потому что Россия сегодня, во первых, хочет окончательно проглотить Беларусь. Любыми путями.

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Сейчас есть союзное государство, а в будущем будет союзное государство, где у Беларуси не будет уже никакого маневра и возможности сказать свое слово. Во-вторых, я думаю, что готовятся возможные варианты наступления с Севера. Это могут быть не массированные наступления, а какие-то десанты, возможности перехватить, например Ровенскую АЭС, перерезать магистрали, железную дорогу, «варшавку». Наши военные и спецслужбы 100% об этом знают и планируют свои действия на этот случай. И третье, думаю, что в какой-то момент Путин думает дожать Лукашенко до участия в военных операциях. Это тоже вполне возможно. Хотя я также не исключаю, что Путин думает о провокации не только на наших границах, но и на границах НАТО. Я абсолютно уверен, что такой вариант тоже обсуждается.

Лукашенко еще не дал окончательного согласия на вхождение Беларуси в состав России в случае какого-то нового союзного государства так, чтобы Путин сказал: ну вот, наконец, возвращаем себе Беларусь. Да и Путин 100% не верит Лукашенко, понимая, что тот тянет из него деньги, пытается держать на плаву белорусскую экономику, которая без российских денег не держится. А под сегодняшними санкциями — что может сделать Беларусь экономически? Раньше она была черным (серым) — как угодно считайте к каналом экспорта товаров в Россию. А что сейчас? Лукашенко понимает, что и экономически, и безопасностно для него сейчас — это путь в никуда. Лукашенко прекрасно чувствует своим животным ощущением власти, что в какой-то момент Путин от него просто избавится и совершит операцию по вхождению Беларуси в состав России (на неких условиях федеральных округов). Думаю, что у России эти планы на 100% готовы.

Лукашенко хочет выпрыгнуть из этой истории, сказать Западу, что на него оказывал давление Путин, и в какой-то момент променять то, что он оставляет Беларусь полунезависимой на гарантии своей безопасности (физической и безопасности своих активов. и всего того, что он перевел за пределы Беларуси). Я уверен, что он очень этого хочет. Вел Макей именно эти переговоры с Западом? Возможно, какие-то из них — да, но в целом — нет. Потому что Макея контролировали российские спецслужбы. У Лукашенко есть другие медиаторы, ведущие переговоры.

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