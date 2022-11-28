Внезапная смерть Макея. Что произошло с министром Лукашенко и в чем угроза для Украины 28 ноября, 23:30 Эксклюзив НВ Лукашенко практикует угрожать людям тюрьмой (Фото:REUTERS)

Я бы не акцентировал внимание на каком-то одном варианте, а рассматривал бы все

Тревожные новости о возможном вступлении Беларуси в войну России против Украины усилило известие о внезапной смерти министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея.

Видео дня

Я когда услышал эту новость, то подумал о трех возможных вариантах, повлекших его смерть.

Первый — Макей действительно мог умереть, потому что имел проблемы с давлением в последние годы. Все понимают, какие последствия могут быть от постоянных перепадов давления.

Второй — вариант возможного отравления. Надо понимать, что в государстве Беларусь с существующим тоталитарным режимом, да еще и находящейся в статусе доминиона московской метрополии, может быть все, что угодно. Тем более что кремлевский фюрер практикует такие способы убирать людей.

Третье — это могло быть следствием разговора между министром и Лукашенко по результатам саммита в Ереване. Если кто-то обратил внимание, то Лукашенко на этом саммите вел соло. Очевидно, что Путин поручил ему провести резолюцию, которая была разработана. А разрабатывалась она министрами, и они отвечали за ее проведение. В результате произошло так, что резолюция эта не была поставлена не то, что на голосование, она и не подписана была. Это означало, что Лукашенко не выполнил поручение Москвы. В этом виноват министр Макей. В традициях Лукашенко — распекать своих подчиненных (как он это обычно делает). Очень многие из этих руководителей предприятий, учреждений, исполкомов отсидели. Присуждали им и по два и по четыре года. То есть это в системе диктаторского режима Лукашенко. Могло случиться что угодно после такого разговора. Тем более что Лукашенко практикует угрожать людям тюрьмой, чем угодно. Макей был хорошо информирован о «способностях» Лукашенко.

Надо помнить, что в биографии Макея есть вещи, которыми могли его шантажировать, в том числе, и Лукашенко.

Лукашенко не выполнил поручение Москвы

В начале обретения Беларусью независимости Макей принадлежал к тем, кого отобрало еще тогдашнее руководство республики Беларусь (в том числе и Шушкевич) на обучение за границей. У него сохранялись определенные отношения с представителями Белорусского народного фронта (в 2004 году часть из них поддерживала Лукашенко). Это дело, о котором Лукашенко помнил. Как и был он прекрасно осведомлен, что Макей — бывший сотрудник КГБ. Я уже не говорю о том, что в системе белорусских властей на министре иностранных дел лежит не столько реализация внешней политики, сколько решение текущих проблем. Выполнение сладострастных пожеланий диктатора Лукашенко. Скажем, в правилах Лукашенко дважды в год задействовать весь потенциал МИД цыганить по всему миру деньги. Бюджет не наполняется, подходят сроки выплаты заработной платы. И предшественник Макея — Сергей Мартынов, так и сам Макей — ездили в исламские государства, то договаривались с МВФ, то с Евробанком, то с Евразес банком о займах по закрытию госбюджета. Не Лукашенко же решал эти вопросы. Такие люди любят только торжественно разрезать ленты.

В варианте возможного отравления надо помнить о том, что Макей, как и Мартынов, держали контакты с определенными лицами с Запада. В последние месяцы Макей вел диалог в Вене с представителями отдельных европейских государств, представителями США.

Поэтому я бы не акцентировал внимание на каком-нибудь одном варианте, что могло стать причиной его смерти, а рассматривал бы все варианты и, соответственно, делал бы выводы.

А многих из нас интересует, станет ли смерть Макея триггером вступления Беларуси в войну России против Украины? Нет, не станет. И признаком этого не является. Ибо роль и место главы МИД Беларуси абсолютно никак не сказывалось на ходе этих событий. И она у них была даже не вторичной, а еще ниже.

Что касается последних предположений о высокой вероятности наступления из Беларуси, то та группа войск, которая собрана на территории Беларуси, против группы войск с украинской стороны серьезной угрозы не представляет. Но (здесь всегда нужно помнить об этом «но») — разве эти аргументы интересуют Путина? Разве они интересуют таких, как Лукашенко? Поэтому на границе с Беларусью сейчас нужно держать порох сухим. Поэтому эта группа, которая перешла белорусско-украинскую границу на днях, — это проба пера. Это свидетельство того, что белорусы бросают нам пробный камень, а какой будет реакция, будут ли стрелять, а что они там увидят. Эти люди — такие мигранты, как я балерун.

Кстати, и на других участках украино-белорусской границы в последнее время происходят случаи, когда задерживают людей, забревших по болоту, собирая клюкву. Это все — пробные шаги разведывательного характера — получить информацию о происходящем. Так что еще раз повторю — на этом направлении нужно держать порох сухим, потому что уроки 24 февраля слишком дорогие, чтобы относиться к ним легкомысленно.

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди НВ