Что вагнеровцы делают в Беларуси и есть ли у них силы захватить Сувалкский коридор 3 августа, 19:13 NV Премиум

Что известно о вагнеровцах, прибывших в Беларусь

Всего прибыло 12 колонн военной техники, в основном грузовики с людьми. В Беларусь доставили до 4000 вагнеровцев. Большинство из них остались на полигоне в Цели. Мы знаем, что там сейчас хранится 700−800 единиц транспорта. Но среди них нет тяжелой военной техники. Скорее всего, это техника, которая просто служила вагнеровцам на линии фронта и перевозила людей. Мы знаем, что они сейчас участвуют в каких-то тренировках. Уже были на нескольких полигонах. Ездили в Гродно, в Брест. Их активно показывают по телевидению, пытаются убедить, что они — не головорезы.

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Я даже думаю, что для пропаганды поставлена цель — подать вагнеровцев в хорошем свете. Почему?