Пока Путин блокирует Черное море. Пойдет ли Запад на сделку с Лукашенко? 2 июня, 16:37 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською

Европейские лидеры ищут пути, как доставить украинское зерно на мировые рынки

Он позволил России использовать белорусскую территорию как плацдарм для нападения на Украину и позволил Москве разместить ядерные ракеты вблизи украинской границы. Он угнал европейский авиалайнер и создал миграционный кризис. Он же жестко подавил инакомыслие в своей стране, в том числе с помощью пыток оппозиционеров.

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Но несмотря на все это, белорусский автократ Александр Лукашенко, возможно, только что нашел чудесную маленькую лазейку, чтобы освободиться от западных санкций и выйти из международной изоляции. Ключ к потенциальной реабилитации Лукашенко — в проблеме, созданной его союзником и покровителем Владимиром Путиным. Это надвигающийся глобальный продовольственный кризис из-за невозможности вывезти украинское зерно в результате блокады Черного моря Россией.

Выступая на внеочередном саммите лидеров ЕС в Брюсселе, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что продовольственный кризис возник «исключительно по вине России», обвинив Москву в блокировании 22 млн тонн зерна, которые не могут быть вывезены из черноморских портов Украины.

Стремясь смягчить кризис, европейские лидеры ищут альтернативные пути того, как доставить украинское зерно на мировые рынки. Один из рассматриваемых вариантов — перевозка зерна по железной дороге в порты на Балтийском море. Вот в этом и сложность. Чтобы попасть в морские порты Балтийского моря, такие как Клайпеда (Литва), большая часть этого зерна должна проехать через Беларусь.

Неприятная дилемма нарисовалась

Министр транспорта Литвы Мариус Скуодис 10 мая заявил журналистам, что Западу необходимо либо противостоять России и «осмелиться разблокировать порты», либо «использовать существующую инфраструктуру и транспортировать зерно через Беларусь, что позволит нам использовать всю мощность порта в Клайпеде, а также мощности латвийских и эстонских портов. Это потребовало бы определенного гуманитарного коридора через Беларусь». Скуодис добавил, что «если бы украинский груз прибыл из Беларуси, мы бы приняли его».

Неприятная дилемма нарисовалась. Чтобы разрешить потенциально катастрофический мировой продовольственный кризис, созданный Путиным, Западу может понадобиться заключить сделку с Лукашенко.

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш кратко изложил проблему сделки с дьяволом, отметив, что, с одной стороны, Беларусь будет наиболее эффективным маршрутом для доставки зерна в балтийские порты, которые «имеют большую пропускную способность». Но с другой стороны, добавил он, «вопрос в том, что Беларусь попросит взамен. И что цена может быть слишком высокой».

Цена, которую потребует Минск, почти наверняка будет связана с ослаблением международных санкций против режима Лукашенко. Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель назвал идею заключения такой сделки с Беларусью «несколько сложной».

Кроме белорусского маршрута для украинского зерна есть и альтернативные варианты.

Чиновники отметили, что часть зерна может быть отправлена из Украины в балтийские морские порты через Польшу, но пропускная способность на этом маршруте будет ограничена из-за логистических проблем, включая отставание в движении, нехватку подходящих вагонов и тот факт, что Украина и Литва все еще пользуются железнодорожной колеей советского стандарта, которая значительно шире европейской, используемой в Польше. В результате, по данным Скуодиса, только два-три состава в день могут приходить в Литву из Польши.

Польский порт в Гданьске и румынский порт в Констанце также рассматриваются как альтернатива, но эти варианты включают те же логистические проблемы доставки зерна, как и в Литву через Польшу. Наиболее жизнеспособным с точки зрения логистики вариантом является открытие коридора через территорию Беларуси, но этот сценарий наиболее сомнителен политически.

Пока западные лидеры взвешивают все за и против, режим Лукашенко продолжает действовать как посредник и агрессор в вероломной и неспровоцированной войне Путина против Украины. Всего через несколько дней после разрешения России разместить Искандеры, способные поражать цели в Украине с белорусской территории, Лукашенко приказал создать оперативное командование на юге Беларуси вблизи украинской границы.

Правильно отметил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, что Россия пытается использовать ею же созданный зерновой кризис, чтобы шантажировать Запад в обмен на снятие санкций. Учитывая почти абсолютную экономическую и политическую зависимость Беларуси от России, ослабление санкций против Беларуси в обмен на помощь в экспорте украинского зерна, по сути, будет тем же, что и ослабление санкций против России.

Сделка с дьяволом для выхода из надвигающегося мирового продовольственного кризиса выглядит заманчивой. Но это искушение, которого следует избежать.

Перевод НВ

НВ имеет эксклюзивное право на перевод и публикацию колонок Atlantic Council. Републикация полной версии текста запрещена.

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