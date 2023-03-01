Это сильный удар по Лукашенко. Какие последствия будет иметь атака по аэродрому Мачулищи 1 марта, 09:40 Эксклюзив NV

Ми маємо свідчення, що вибухів було мінімум два. Через кілька годин стало відомо, що пошкоджені літак, снігозбиральна техніка. Через кілька годин стало відомо, що це була операція: з двох дронів були скинуті вибухові пристрої білоруськими партизанами, які належать до «Плану перемога». Це план, який був створений і розпрацьований BYPOL, але теж який підтримує Об'єднаний кабінет Світлани Тихановської. Це частина цієї партизанської структури.

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Люди, які організовували напад, атаку, операцію, швидко виїхали з білоруської території. Вони вже в безпеці. Це насправді може бути одна з найбільш креативних і сміливих операцій підпільників в історії. Літак коштує до 500 мільйонів доларів. І таких літаків декілька в Російській Федерації. Вони допомагали росіянам обстрілювати українську територію, а точніше корегувати цілі при повітряних атаках. Тому, думаю, що це насправді великий успіх білоруських партизанів. І, я думаю, що це сильний удар по Лукашенко.

Ці аеродроми посилено охороняються. Туди майже неможливо пройти. Це як адміністрація президента.