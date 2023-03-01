Это сильный удар по Лукашенко. Какие последствия будет иметь атака по аэродрому Мачулищи
26 февраля на белорусском военном аэродроме Мачулищи, который использует российская авиация, раздались взрывы
Ми маємо свідчення, що вибухів було мінімум два. Через кілька годин стало відомо, що пошкоджені літак, снігозбиральна техніка. Через кілька годин стало відомо, що це була операція: з двох дронів були скинуті вибухові пристрої білоруськими партизанами, які належать до «Плану перемога». Це план, який був створений і розпрацьований BYPOL, але теж який підтримує Об'єднаний кабінет Світлани Тихановської. Це частина цієї партизанської структури.
Люди, які організовували напад, атаку, операцію, швидко виїхали з білоруської території. Вони вже в безпеці. Це насправді може бути одна з найбільш креативних і сміливих операцій підпільників в історії. Літак коштує до 500 мільйонів доларів. І таких літаків декілька в Російській Федерації. Вони допомагали росіянам обстрілювати українську територію, а точніше корегувати цілі при повітряних атаках. Тому, думаю, що це насправді великий успіх білоруських партизанів. І, я думаю, що це сильний удар по Лукашенко.
Ці аеродроми посилено охороняються. Туди майже неможливо пройти. Це як адміністрація президента.