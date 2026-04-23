Белорусское обострение. О возможности повторения сценария 2022-го года

Беларусь не является реально независимым государством. Она фактически находится под гибридной российской оккупацией. Поэтому мы должны рассматривать ее территорию как вражескую и границу с ней как потенциальный фронт. Печальный опыт 2022 года, когда территория Беларуси стала плацдармом для наступления российской армии, заставляет нас не относиться легкомысленно к возможному повторению этого сценария.

Реклама

Задача-максимум для Московии — втянуть Беларусь в войну. Задача-минимум — самой этой угрозой постоянно держать нас в напряжении по всей белорусской границе, заставлять нас распылять силы и внимание с других направлений. В конце концов, на протяжении всей полномасштабки каждые 3−6 месяцев тема угрозы наступления из Беларуси обостряется в инфопространстве — и это происходит именно для этого.

Лукашенко петляет, как может

Лукашенко подонок и преступник, но не идиот. И он петляет, как может. Его интересует лишь сохранение своей власти. Но здесь он — на растяжке. Потому что, с одной стороны, прямое втягивание в войну — это колоссальный риск потерять не только власть, но и жизнь. С другой стороны, его власть, особенно после кровавого подавления протестов 2020 года — тотально зависима от поддержки из Москвы. Как кто-то когда-то метко сказал: «они поддерживают его, как веревка поддерживает повешенного». Это именно тот случай.

Вполне возможно, что сейчас происходит очередная попытка Московии все же дожать Лукашенко. Это объясняет, почему об этом начали говорить на самом высоком украинском уровне.

Последним реальным аргументом, которым оперирует Лукашенко на внутреннюю аудиторию, является то, что он избегает втягивания Беларуси в войну. Исчезновение этого аргумента и втягивание в крайне непопулярную войну на стороне агрессора может создать взрывной эффект. Реальная боеспособность белорусской армии вызывает большие сомнения. Лояльность — тоже. Не исключено, что появление на белорусской границе расширенного и политически оформленного в Армию Свободной Беларуси полка Калиновского может привести к массовым переходам белорусских военных в его ряды. Сейчас не 2022 год. Огневые возможности Украины по нанесению ударов в глубокий тыл все видят на примере Московии. А теперь посмотрим на размеры и расположение Беларуси. Думаю, все достаточно очевидно.

Реклама:

Так что давайте будем внимательны — но без паники. Мое мнение: скорее всего, Лукашенко будет петлять дальше, но будет делать нам пакости. Полезет — конец ему будет. Во всех смыслах.

Наступит день, когда Беларусь избавится от гибридной оккупации и мы снова станем союзниками. Как были во времена князя Острожского, сотни лет до него и после него. Московский туман не вечен.

Оригинал

Текст публикуется с разрешения автора