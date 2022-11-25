Беларусь очень быстро приближается к войне 25 ноября, 23:20 Эксклюзив НВ

К этому нужно относиться абсолютно серьезно

В медиапространстве периодически возникает тема Беларуси — то стихает, то новая волна накатывается. Есть сообщения от ГУР Украины о том, что может готовиться диверсия на атомной электростанции в Беларуси. Генштаб Украины заявил, что до 15 тыс. белорусов готовы воевать против Украины за российские зарплаты. Как же мы должны это оценивать.

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Скажу так, что действительно есть все основания говорить о росте угрозы со стороны Беларуси. России стратегически выгодно растянуть как можно шире наш фронт, создать угрозу нашим линиям коммуникаций и втянуть также белорусскую армию в войну, увеличив свою численность.

Поэтому сейчас Беларусь под давлением России провела мобилизационную подготовку. Белорусские войска проходят (и это даже официально освещается) боевую подготовку на российских полигонах вместе с российскими войсками, отрабатывающими слаженность, проходит обмен боевым опытом. Происходит модернизация боевой техники и другие мероприятия по мобилизационному развертыванию страны.

Они провели развертывание. Они готовы

Поэтому, конечно, к этому надо относиться совершенно серьезно. То, что сейчас делает Беларусь, — это очень активная подготовка к полномасштабной войне. Конечно, Лукашенко оттягивает этот момент. Поскольку, пока он непосредственно не втянул свою армию в войну, он может гораздо больше сторговаться с Путиным. Но, тем не менее, Беларусь очень быстро к войне приближается. И это может стать фактом в ближайшее время.

О каких же датах можно говорить? Беларусь уже сейчас готова к войне. В принципе это может быть и декабрь. Они уже провели развертывание. Они готовы, и это может произойти в любой момент. У нас достаточно разведывательных возможностей, чтобы, как минимум, за два-три дня получить уже точную информацию.

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