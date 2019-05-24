Беда с образованием. Что делать? Сегодня, 16:42 321 Цей матеріал також доступний українською

Образование пожирает уйму денег, времени и нервов, а в результате у большинства ни работы, ни перспектив.

Почему-то многим людям не нравится система образования и школы, в которых учатся наши дети.

Отсюда страсти и требования всё это кардинально обновить.

Нет, не только потому что учат плохо и знания не такие, как надо. Просто закончилась «та, прежняя» эпоха.

Скажем, 150 лет назад точно так же обсуждали, как улучшить телегу, сколько к ней прикреплять лошадей, какие подковы, какие ямщики, какое сено и какие нужны постоялые дворы.

Но проблема была не в телегах и ямщиках, а в том, что всех перестали удовлетворять «скорости» перемещения людей. Представьте, как им приходилось месяцами трястись в телегах или даже каретах, в жутких условиях.

Реформа образования связана не только с местечковыми заботами в Украине

И тогда вдруг наступил тотальный транспортный кризис — всем надоело терпеть эти неудобства.

И моментально возник запрос общества на более скоростные способы передвижения. Так появился двигатель внутреннего сгорания и автомобиль. И передвижение стало организовываться совсем по другим технологиям — быстро и удобно.

Теперь такая беда приключилась с образованием. Оно неожиданно перестало всех удовлетворять. Оно пожирает уйму денег, времени и нервов, а в результате у большинства ни работы, ни перспектив.

А тут ещё мир попал в сплошные кризисы: финансовый, энергетический, продовольственный, экологический, климатический, экономический и моральный.

И даже самые умные Нобелевские лауреаты не могут не только найти выходы из этих удушающих кризисов, но даже их сформулировать. То есть, даже у них нет знаний.

Так что реформа образования связана не только с местечковыми заботами в Украине, которыми заняты наши депутаты (сколько лет учиться, по какой шкале выставлять оценки, надо ли печатать учебники, что такое опорные школы), а с тотальной сутью знаний, адекватных нынешнему времени.

В реформу должны быть внедрены кейс-уроки, тайминговые и акселеративные технологии, другие роли учителей-коучей-тьюторов-навигаторов, учеников-компетистов, что даст в итоге долгожданную идеальную систему образования.

Поэтому главное — дать новые ответы на 7 ключевых вопросов: чему учиться, как учиться, у кого учиться, зачем учиться, где учиться, сколько это должно стоить и какой в конце будет результат?

Хорошо, что скоро всё изменится, и образование после «неудобной телеги» превратится в хороший и мощный автомобиль, за руль которого ты садишься, и с удовольствием мчишься.

Текст опубликован с разрешения автора

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