Виктор Пинзеник
Идем к полному народовластию?
Андрей Смирнов
Зеленский хочет быть в каждом смартфоне
Александр Лиев
Реальный и дешевый инструмент. Как вернуть Крым
Фоззи
Уловка-22 — еще одна Вторая мировая
Спецтема: Выборы в Раду Зеленский — новый президент
Владимир Спиваковский - фото

Владимир Спиваковский

Бизнесмен, президент корпорации Гранд

Беда с образованием. Что делать?

Сегодня, 16:42
321
Цей матеріал також доступний українською

Образование пожирает уйму денег, времени и нервов, а в результате у большинства ни работы, ни перспектив.

Почему-то многим людям не нравится система образования и школы, в которых учатся наши дети.

Отсюда страсти и требования всё это кардинально обновить.

Нет, не только потому что учат плохо и знания не такие, как надо. Просто закончилась «та, прежняя» эпоха.

Скажем, 150 лет назад точно так же обсуждали, как улучшить телегу, сколько к ней прикреплять лошадей, какие подковы, какие ямщики, какое сено и какие нужны постоялые дворы.

Но проблема была не в телегах и ямщиках, а в том, что всех перестали удовлетворять «скорости» перемещения людей. Представьте, как им приходилось месяцами трястись в телегах или даже каретах, в жутких условиях.

Реформа образования связана не только с местечковыми заботами в Украине

И тогда вдруг наступил тотальный транспортный кризис — всем надоело терпеть эти неудобства.

И моментально возник запрос общества на более скоростные способы передвижения. Так появился двигатель внутреннего сгорания и автомобиль. И передвижение стало организовываться совсем по другим технологиям — быстро и удобно.

Теперь такая беда приключилась с образованием. Оно неожиданно перестало всех удовлетворять. Оно пожирает уйму денег, времени и нервов, а в результате у большинства ни работы, ни перспектив.

А тут ещё мир попал в сплошные кризисы: финансовый, энергетический, продовольственный, экологический, климатический, экономический и моральный.

И даже самые умные Нобелевские лауреаты не могут не только найти выходы из этих удушающих кризисов, но даже их сформулировать. То есть, даже у них нет знаний.

Так что реформа образования связана не только с местечковыми заботами в Украине, которыми заняты наши депутаты (сколько лет учиться, по какой шкале выставлять оценки, надо ли печатать учебники, что такое опорные школы), а с тотальной сутью знаний, адекватных нынешнему времени.

В реформу должны быть внедрены кейс-уроки, тайминговые и акселеративные технологии, другие роли учителей-коучей-тьюторов-навигаторов, учеников-компетистов, что даст в итоге долгожданную идеальную систему образования.

Поэтому главное — дать новые ответы на 7 ключевых вопросов: чему учиться, как учиться, у кого учиться, зачем учиться, где учиться, сколько это должно стоить и какой в конце будет результат?

Хорошо, что скоро всё изменится, и образование после «неудобной телеги» превратится в хороший и мощный автомобиль, за руль которого ты садишься, и с удовольствием мчишься.

Текст опубликован с разрешения автора

Оригинал

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Мнения Нового Времени

Теги:   Школа Образование Реформа образования

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

ТОП-3 мнений

Сергей Фурса - фото
Сергей Фурса
О самой шокирующей новости
25945
Александр Пасховер - фото
Александр Пасховер
Зловещие знаки украинской инаугурации
20043
Светлана Залищук - фото
Светлана Залищук
Первые впечатления от Зеленского
14253
Сергей Фурса - фото
Сергей Фурса
Эпоха бедности. Первый шаг Зеленского в пропасть
42837
Сергей Фурса - фото
Сергей Фурса
О самой шокирующей новости
25945
Илья Кенигштейн - фото
Илья Кенигштейн
Последний звонок. Прочитайте это своим детям
22852
Алексей Бондарев - фото
Алексей Бондарев
10 детективов и триллеров, от которых невозможно оторваться. Блог Алексея Бондарева
78591
Иван Яковина - фото
Иван Яковина
Два сценария Путина для Зеленского
66524
Сергей Фурса - фото
Сергей Фурса
Эпоха бедности. Первый шаг Зеленского в пропасть
42837

Стань автором

Если Вы хотите вести свой блог на сайте Новое время, напишите, пожалуйста, письмо по адресу:

nv-opinion@nv.ua

Выбор редакции

Геополитика

Сегодня, 16:16

img
Открыли путь. Почему Украине может быть выгодно возвращение РФ в Совет Европы
Люди

Вчера, 20:50

img
С войной модель кричащей роскоши уходит. Обед с Андреем Федоривым
События

Вчера, 21:08

img
Гарантии и ответственность. В Украине ужесточили требования для туроператоров — подробности