В Кремле этого еще не поняли. Что изменилось для Путина после трех чудовищных ошибок 13 октября, 20:39 Эксклюзив НВ Путин показал, что не понимает, ни Украину, ни Запад (Фото:REUTERS)

Во вторник, 11 октября, произошло историческое событие. Первое заседание Большой восьмерки. Я не оговорился

Путин продолжает свои самоубийственные действия. Я перечислю список за последний месяц.

Первое чудовищное преступление и ошибка, — это объявление мобилизации, которая создает почву для глубочайшего социального кризиса. Сейчас уже пошли первые гробы мобиков, несмотря на то, что им обещали несколько месяцев подготовки.

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Второе — референдумы и аннексия, которая вызвала осуждение всего мира. На вчерашнем голосовании Россию поддержали только Беларусь, Сирия, Северная Корея и Никарагуа. Позиционирующая себя как миротворец Турция голосовала за резолюцию, осуждающую Россию.

Третья глупость — возобновление ядерного шантажа Америки, который окончился очень жесткими предупреждениями. На днях, вот в своем интервью президент США Джо Байден еще раз очень жестко предупредил, что последствия будут катастрофическими и ужасающие для России в случае использования ядерного оружия в Украине.

И вот, видимо, у кремлевских сработала подлая логика. Они это проговаривали на своих пропагандистских шоу: за ядерное оружие нас очень сильно накажут, а нам оно и не нужно, мы можем Украину послать в 18 век обычным вооружением, уничтожая последовательно инфраструктуру. С понедельника, 10 октября они начали осуществлять этот свой преступный план.

Еще раз Путин показал, что не понимает, ни Украину, ни Запад. Он преследует две цели