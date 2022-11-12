Целая серия неудач Путина. Что теперь готовит для него саммит на Бали 12 ноября, 07:13 Эксклюзив НВ Путин еще может решиться поехать на Бали, но вряд ли это принесёт ему большую радость (Фото:REUTERS)

Центральным событием саммита G20 на Бали может стать встреча главы КНР Си Цзиньпина с президентом США Джо Байденом

Саммит G20 на Бали, Индонезия, запланированный на 15−16 ноября, безусловно, открывает привлекательные перспективы для российского президента Владимира Путина, которому необходимо восстановить свое место среди самых влиятельных мировых лидеров. Однако, судя по всему, он примет участие в нем виртуально, и не только из-за опасений по поводу оскорблений со стороны «враждебных» государств, составляющих половину группы.

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Лидеры G7 и Евросоюз недавно договорились об ужесточении санкций в отношении экспорта российской нефти и об усилении поддержки Украины, а президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет участвовать в балийских слушаниях, если там будет Путин. Кремль также не уверен и в отношении другой половины участников, поскольку только три государства (Китай, Индия и ЮАР) воздержались при недавнем голосовании на Генассамблее ООН, в то время как другие члены группы Глобального Юга, в том числе Индонезия, поддержали резолюцию, осуждающую аннексию Россией четырех оккупированных областей Украины.

Эта резолюция, одобренная 143 государствами, положила начало новой череде внешнеполитических неудач, которые Москва пыталась прикрыть амбициозной риторикой, примером которой является недавняя встреча в клубе «Валдай». Другим примером стало разоблачение ложной истории с «грязной бомбой», с помощью которой Россия пыталась нанести ущерб репутации Украины, начав бить тревогу без малейших доказательств. Путин даже попытался вдохнуть новую жизнь в этот фейк в своей презентации на Валдае, но инспекторы Международного агентства по атомной энергии подтвердили, что они могли бы разъяснить состояние всего ядерного материала на украинских АЭС и исследовательских объектах. Таким образом, G7 сочла уместным предостеречь Россию от безответственной ядерной риторики и от тяжелых последствий любой ядерной эскалации.

Россия потерпела еще одну неудачу,