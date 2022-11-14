Четыре причины, почему США продолжат помогать Украине 14 ноября, 17:46 Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты будут поддерживать Украину «столько, сколько нужно» (Фото:REUTERS)

Соединенные Штаты очень заинтересованы в том, чтобы остановить путинские амбиции в Украине

Украина является жертвой неспровоцированной и неоправданной войны, развязанной путинской Россией более восьми лет назад. Последний этап этой войны — продолжающееся полномасштабное вторжение, которое началось 24 февраля 2022 года. Президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты будут поддерживать Украину «столько, сколько потребуется».

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Некоторые ставят под сомнение это обязательство ввиду других приоритетов США и утверждают, что Россия проявляет больший интерес к Украине, чем Соединенные Штаты, с учётом истории и географии. Последний пункт может быть правдой, но он игнорирует мнение украинцев, у которых по понятным причинам есть сложившаяся сильная точка зрения на будущее своей страны и которые продемонстрировали, что готовы упорно бороться, чтобы защитить свою свободу. Сейчас, когда полномасштабное вторжение России продолжается уже девятый месяц, жизненно важно признать, что дальнейшая поддержка США Украины в этой войне является одновременно морально правильной позицией и служит ключевым национальным интересам Соединенных Штатов.

В 1994 году Киев согласился отказаться от третьего по величине в мире ядерного арсенала, включающего около 1900 стратегических ядерных боеголовок советской эпохи, спроектированных, построенных и развернутых для нанесения ударов по городам и другим объектам в Соединенных Штатах. Уничтожение этого оружия имело большое значение для Вашингтона. Украинское правительство согласилось на их ликвидацию в значительной степени потому, что Россия вместе с Соединенными Штатами и Соединенным Королевством обязалась в Будапештском меморандуме 1994 года уважать суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины, а также обязалась не применять силу или угрожать ее применением. В отношении Украины.

Нестабильная Европа потребует большего количества американских ресурсов

Во время переговоров, предшествовавших подписанию Будапештского меморандума, украинские официальные лица задавали вопрос, что будет делать Вашингтон, если Россия нарушит свои обязательства. Официальные лица США заявили, что Соединенные Штаты проявят интерес к этому вопросу и поддержат Украину.

Начав с захвата Крыма в 2014 году и продолжив вторжение в этом году, Москва грубо нарушила обязательства, взятые на себя в 1994 году. Морально правильный ответ США — поддержать Украину, как они это сделали с помощью политических мер и экономических санкций для того, чтобы наказать Россию — вместе с предоставлением экономической помощи, оружия и боеприпасов Украине. Поддерживать Украину до тех пор, пока ее вооруженные силы не вытеснят российские войска с украинской территории или, как минимум, не достигнут того момента, когда станет возможным урегулирование путем переговоров на условиях, которые может принять Киев, не только морально правильно.

Это также очень отвечает национальным интересам США.

Во-первых, у США жизненно важные национальные интересы в стабильной и безопасной Европе уже более 70 лет. Это отражает основные интересы безопасности, политические и экономические интересы, которые послужили основанием для создания НАТО в 1949 году. Победа России в нынешней войне с Украиной окажет серьезное негативное влияние на стабильность и безопасность в Европе. Страны Европы, большинство из которых также поддерживают Украину, рассчитывают на лидерскую роль Вашингтона. Нестабильная Европа потребует большего количества американских ресурсов, военной мощи и внимания на высшем уровне, чем это было бы, если бы она находилась в безопасности.

Во-вторых, другие страны следят за тем, как Вашингтон отвечает на агрессию России против Украины. Китай представляет собой крупнейший стратегический вызов, с которым США столкнутся в ближайшие десятилетия. Если Путин добьется успеха в Украине, это может побудить президента Си Цзиньпина занять более враждебную позицию. Более того, если Россия возьмет верх, создавшаяся ситуация в Европе будет означать, что у Вашингтона будет меньше ресурсов, меньше военной мощи и меньше внимания, чтобы посвятить решению проблемы Китая.

В-третьих, Соединенные Штаты сильно заинтересованы в сохранении международных норм и международного порядка, основанного на правилах. Ключевая норма в Европе, восходящая к Уставу ООН и Хельсинкскому Заключительному акту 1975 года, заключается в том, что крупные государства не должны применять силу для захвата территории у более мелких государств. Именно это сейчас пытается сделать Путин. Если международные нормы рухнут, другие автократические государства также обретут смелость. Мир без таких норм, в котором правят волчьи законы, станет местом, в котором будет гораздо более трудно реализовывать целый ряд политических, экономических и экономических интересов США.

Более того, соблюдение основных прав человека является важной частью международных норм. Россия вела жестокую военную кампанию, совершая широкомасштабные военные преступления и зверства, такие как разрушение Мариуполя. Российская оккупация украинских городов и поселков означала застенки, массовые аресты, суммарные казни, фильтрационные лагеря и депортации, в том числе детей, разлученных с родителями и отправленных в Россию для усыновления российскими семьями. Соединенные Штаты заинтересованы в противодействии таким серьезным нарушениям прав человека и в поддержке усилий Киева по привлечению виновных к ответственности.

В-четвертых, непонятно, закончатся ли путинские амбиции на Украине. В июньской беседе с молодыми российскими предпринимателями российский лидер заявил, что не отбирает территорию Украины, а «возвращает» исторические русские земли под контроль Москвы. В состав Российской империи когда-то входили Прибалтика, Финляндия и часть Польши. Если бы Путин победил в Украине, возникло бы у него искушение добиваться «возвращения» других «исторических русских земель»?

В случае с Украиной США помогают ей деньгами и оружием. Если бы амбиции Путина распространялись на одну или несколько стран Балтии, являющихся членами НАТО, Соединенным Штатам пришлось бы жертвовать им деньги, оружие и жизни американских солдат. Соединенные Штаты очень заинтересованы в том, чтобы остановить путинские амбиции в Украине.

Перевод НВ

НВ обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Atlantic Council. Републикация полной версии текста запрещена.

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