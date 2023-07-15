Это выглядит отвратительно. Что происходит в Израиле и что пытаются сделать США 15 июля, 09:30 NV Премиум

Когда интересы и ценности правительства США и правительства Израиля расходятся настолько сильно, переоценка отношений неизбежна

Каждый раз, когда у меня интересуются, чем я зарабатываю себе на жизнь, отвечаю, что я переводчик с английского на английский. Стараюсь брать сложные темы и делать их понятными, сначала для себя, а потом и для читателей. И именно это хочу сделать в тексте, посвященном трем взаимосвязанным вопросам. Почему кабинет министров Израиля пытается подавить Верховный суд страны? Почему президент Байден сказал CNN, что «это один из самых экстремальных израильских кабинетов, которые он когда-либо видел? И почему посол США в Израиле только что заявил, что Америка работает над тем, чтобы не дать Израилю «сойти с рельсов»?

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Краткий ответ на все три вопроса заключается в том, что команда Байдена видит, как крайне правое израильское правительство во главе с Биньямином Нетаньяху, прикрываясь судебной «реформой», ведет себя беспрецедентно радикально. При этом оно подрывает наши общие интересы с Израилем, наши общие ценности и жизненно важные общие представления о статусе Западного берега, благодаря которым надежды на мир там едва теплятся.

Если вы хотите получить хотя бы малейшее представление о напряженности в отношениях между США и этим израильским кабинетом, возглавляемым экстремистами, обратите внимание на то, что через несколько часов после того, как Байден в беседе с корреспондентом CNN Фаридом Закарией отметил,