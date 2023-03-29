Саммит Байдена «За демократию». Чем он важен для Украины 29 марта, 16:04

Логично и показательно, что тема войны между Россией и Украиной будет одной из главных на втором саммите «За демократию»

29−30 марта начинает свою работу саммит «За демократию». Это проект, инициированный президентом США Джо Байденом. Он направлен на «обновление демократии внутри страны и противостояние автократии за рубежом». Первый такой саммит состоялся в декабре 2021 года. Задача этого глобального проекта — координация действий различных демократических сил для защиты и продвижения демократических ценностей и стандартов. Участники саммита должны вырабатывать предложения, которые будут реализовываться различными международными организациями и отдельными государствами, в частности, Соединенными Штатами.

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Основной темой обсуждения во время нынешнего саммита, по словам замглавы Госдепартамента США Веданта Патела, станет необходимость прекращения войны в Украине и возобновления мирового порядка. Кроме того, по словам спикера, участники саммита обсудят другие темы, касающиеся будущего демократии как в США, так и в глобальном контексте.

Логично и показательно, что тема войны между Россией и Украиной будет одной из главных на втором саммите «За демократию». Очевидно, что Украина борется не только за свою свободу, независимость и территориальную целостность, но и за идеалы демократии и принципы международного права, которые попирает Россия. Именно на полях войны в Украине проходит сейчас передовой рубеж глобальной борьбы между демократией и авторитаризмом.

Необходима безоговорочная победа демократической Украины над авторитарной Россией

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал участие нашей страны в саммите «За демократию». Чем важен для нас этот саммит? Прежде всего продвижением наших интересов в контексте защиты демократии. Надо обсуждать не просто завершение войны в Украине, а обеспечение условий для победы Украины в войне против российской агрессии. Для укрепления позиций глобальной демократии необходима именно безоговорочная победа демократической Украины над авторитарной Россией.

Это позволит возродить и усилить демократические процессы на постсоветском пространстве, а возможно и в более широких международных масштабах. А для укрепления и консолидации позиций демократии в Украине принципиально необходимо также обеспечить ускоренное вступление Украины в ЕС и НАТО.

Что касается возобновления мирового порядка, отмечу две проблемы. Во-первых, необходимо реанимировать и реформировать международные организации, обеспечивающие международный порядок, такие как ООН и ОБСЕ. А для этого необходимо изменить статус и роль России в этих организациях, в частности лишить Россию статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН. Во-вторых, в реформировании нуждается порядок принятия решения в ЕС и НАТО. В этих организациях действует вроде бы абсолютно демократический принцип принятия решений консенсусом (то есть единогласно).

Однако, как показывает практика, такой порядок принятия решений может блокировать нормальную работу ЕС и НАТО, и содействовать интересам отдельных государств, которые сами нарушают принципы и стандарты демократии (как в случае с режимом Орбана). Поэтому в ЕС и НАТО необходимо переходить на порядок принятия решений квалифицированным большинством. Надеюсь, что на втором саммите «За демократию» эти проблемы не просто станут предметом обсуждения, а будут предложены конкретные действия для их решения.

Текст опубликован с разрешения автора

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