Байден прибыл к границе Украины 25 марта, 23:40 НВ Премиум Цей матеріал також доступний українською

Чем жила страна 25 марта 2022 года (вечерний выпуск)

● Оккупанты больше не контролируют Херсон. Российские оккупанты больше не имеют полного контроля над Херсоном, заявил высокопоставленный представитель Пентагона The New York Times. По его информации, украинские военнослужащие в настоящее время ведут ожесточенные бои в городе и выбивают из него российских захватчиков.

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● The New York Times обращает внимание на то, что как раз сегодня полностью противоположные данные озвучил начальник главного оперативного управления генштаба РФ генерал-майор Сергей Рудской, который заявил, что Херсонская область находится «под полным контролем».

● По словам представителя Пентагона, потеря Херсона поставит под угрозу российские войска, которые ведут бои в соседнем Николаеве.

● Чернобаевка похоронила русского генерала. Украинские военные ликвидировали очередного представителя высшего военного руководства ВС РФ. «Наши войска уничтожили командующего 49-й общевойсковой армией Южного военного округа РФ генерал-лейтенанта Якова Резанцева, — сообщил Алексей Арестович, советник главы ОП. — И это произошло, вы будете сильно смеяться, на аэродроме Чернобаевка».

● Аэродром в пригороде Херсона стал настоящим могильником для сил и средств оккупантов — украинские войска нанесли уже десять удачных ударов по этому объекту.

● Защитники Мариуполя ликвидировали еще троих оккупантов, среди которых оказался полковник 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота Алексей Шаров.

● Сил на Киев у них уже нет, но ракет еще достаточно. У оккупантов недостаточно сил, чтобы захватить Киев, но информация о том, что у них заканчиваются ракеты, не соответствует действительности. Об этом заявил бригадный генерал Александр Грузевич, замначальника штаба Командования Сухопутных войск ВСУ.

● «Есть ли у противника силы? Конечно, есть. Все эти громкие заявления о том, что у них ракеты заканчиваются — по интенсивности обстрелов мы наблюдаем, что это не так. Противник активно ведет огонь, особенно по военной инфраструктуре, по нашим военным объектам. Сейчас он изменил тактику, отслеживает наши средства ПВО, Воздушные силы и артиллерию. Он этого боится… Сил и средств у него [противника] недостаточно», — отметил Грузевич.

● А вот в США считают иначе: у войск врага заканчиваются крылатые ракеты воздушного базирования, сообщил CNN неназванный представитель американского Минобороны. По его словам, также крылатые ракеты воздушного базирования РФ демонстрируют высокую частоту отказов при запуске.

● Обстрел Винницы. Ракеты РФ попали на территорию Командования Воздушных Сил (ВС) в Виннице. О жертвах и пострадавших не сообщается. По информации ВС, удар был нанесен около 16:30.

● Оккупанты запустили всего шесть ракет по Виннице. Несколько из них сбила украинская система противовоздушной обороны, но часть попала в здание командования. Разрушения инфраструктуры «существенны».

● Минус три вражеские ракеты. Украинские военные благодаря системе противовоздушной обороны уничтожили в Одесской области три ракеты морского базирования РФ. Об этом сообщил глава ОВА Максим Марченко, и его слова подтвердили в воздушном командовании Юг.

● Кремль изменил цель войны. Враг планирует сосредоточить свои силы на Донбассе, чтобы «освободить» его. Об этом сообщил Сергей Рудской, начальник главного оперуправления генштаба РФ, сообщило Радио Свобода. По его словам, «возможность штурма заблокированных в Украине городов не исключена, но главная цель российских военных — это полное освобождение Донбасса».

● Оккупанты продолжают перегруппировку войск, чтобы нарастить количество ударных группировок и возобновить наступление. Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.

● Убиты и скрыты. Минобороны РФ в несколько раз занизило число убитых на украинской войне. Пропагандистский ресурс РИА Новости, со ссылкой на это ведомство, сообщил, что 1351 военный из РФ был убит, а 3 825 получили ранения.

● Согласно последним данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 25 марта потери оккупантов превысили 16 тыс. человек.

● Расследователи Conflict Intelligence Team нашли подтверждение информации о том, что оккупанты страдают от обморожений в Украине. «Второй» армии мира уже собирают помощь — теплые вещи — жители Волгоградской области.

● Украинские партизаны готовы к борьбе. Украина создала в тылу оккупантов отряды партизан, которые включают очень большое число людей, сообщил глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

● В группы, по словам Буданова, входят не только военные, но и охотники. «Скоро придет весна, наши леса зазеленеют, и перед агрессором откроется настоящий ад», — сказал глава ГУР.

● Штаты готовятся к атаке русских на НАТО. США и их союзники по НАТО готовятся к возможной атаке РФ по территории стран — участниц Альянса. Об этом сказал Джейк Салливан, советник Белого дома по нацбезопасности, во время визита президента США Джо Байдена в Польшу.

● На вопрос журналиста, будет ли РФ пытаться бомбить конвои, перевозящие грузы в Украину по суше через страны НАТО, Салливан ответил: НАТО готовит план на случай российской атаки по территории стран-участниц Альянса. «И президент настолько ясно, насколько это возможно, заявил о своей готовности решительно реагировать вместе с другими членами нашего Альянса, если Россия нападет на НАТО», — сказал Салливан.

● Байден прилетел к границе Украины. Тем временем самолет президента США Джо Байдена приземлился в аэропорту польского Жешува — это юго-восток страны, приграничный с Украиной регион. Туда же прибыл борт польского президента Анджея Дуды. Американский лидер уже встретился с военнослужащими американской 82-й военно-воздушной дивизии, дислоцированными в Польше в рамках защиты восточного фланга НАТО.

● Завтра в Варшаве Байден проведет переговоры с Дудой.

● ЕС приближается к Украине и будет ее восстанавливать. Лидеры стран Евросоюза поддержали европейские стремления Украины и предложили Еврокомиссии предоставить свои выводы о заявке на членство в ЕС.

● По итогам саммита в Брюсселе, лидеры ЕС также сообщили, что будут продолжать оказывать «скоординированную политическую, финансовую, материальную и гуманитарную поддержку».

● Лидеры ЕС также обязались поддержать Украину в процессе восстановления после войны. В частности, принято решение создать Трастовый фонд солидарности с Украиной.

● Русский газ никому не нужен. Президент США Джо Байден и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявили о достижении соглашения по снижению зависимости Европы от российских энергоресурсов и укреплению европейской энергетической безопасности.

● Эрдоган заговорил о достижении компромисса между Киевом и Москвой. По словам турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, Украина и РФ практически согласовали четыре пункта из шести, о которых страны не могли договориться в ходе переговоров.

● По словам турецкого лидера, Владимир Зеленский готов отказаться от вступления в НАТО, хотя поначалу Украина твердо стояла на этой позиции. «Еще одна проблема — признание русского языка как официального. Зеленский тоже согласился на это», — рассказал Эрдоган.

● Президент Турции также рассказал, что важной темой переговоров является демилитаризация Украины: «О принятии разоружения от А до Я речь не идет. Но здесь тоже нет непонятных аспектов. То есть, украинская сторона заявила, что может пойти на определенные уступки и по этому вопросу».

● Четвертый пункт переговоров касается коллективной безопасности. «Украина продемонстрировала положительный подход и в этом отношении», — отметил Эрдоган.

● Относительно пятого и шестого требований Москвы — признание оккупации Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей — украинская сторона не готова идти на уступки.

● В ближайшее время президент Турции намерен встретиться с украинским лидером и российским диктатором.

● Никакого компромисса нет? Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба опроверг заявление Реджепа Тайипа Эрдогана о достижении определенных договоренностей между Украиной и страной-агрессором.

● «Нет никакого консенсуса с Россией по поводу упомянутых президентом Турции четырех пунктов. В частности, единственным государственным языком в Украине есть и будет украинский», — сказал Кулеба.

● «Украинская делегация заняла жесткую позицию и от своих требований не отказывается. Мы настаиваем, прежде всего, на прекращении огня, гарантиях безопасности и территориальной целостности Украины», — подчеркнул министр.

● Кто мог бы гарантировать безопасность Украины. Гарантами безопасности Украины должны быть постоянные члены ООН, а также, возможно, Турция, Германия, Канада и Израиль. Такое мнение высказал Андрей Ермак, глава ОП.

● В своем Telegram он подчеркнул, что гарантии должны быть конкретными и работающими. Ермак заявил, что страна больше не повторит опыт Будапештского меморандума.

● От Кремля бежал Чубайс. Глава кремлевского режима Путин официально уволил Анатолия Чубайса с поста своего спецпредставителя по связям с международными организациями.

● Агентство Bloomberg сообщило, что Чубайс уже покинул РФ. Его увольнение и бегство за границу, о чем СМИ сообщили накануне, произошли на фоне слухов о потере российским диктатором поддержки элит РФ.

● Подельники покидают Путина. На фоне провала наступления ВС РФ на Украину представители российской элиты пытаются дистанцироваться от решений главы Кремля, чтобы не нести за них ответственность. Об этом заявил советник ОП Михаил Подоляк.

● По словам Подоляка, о желании снять с себя ответственность за военные преступления РФ свидетельствуют, в частности, слова бывшего премьера, а ныне зампредседателя совбеза Дмитрия Медведева, который утверждает, что все ключевые решения по поводу войны против Украины принимает лично Путин.

● Шойгу исчез. Министр обороны России Сергей Шойгу, который не появлялся на публике с 11 марта, не присутствовал на заседании совбеза РФ и 24 марта. Об этом сообщила Медиазона.

● После пересмотра видео издание пришло к выводу, что заседание действительно состоялось, только чиновника там не было. Шойгу попросту вмонтировали в телевизор, для чего были использованы кадры с одного из предыдущих советов безопасности.

● Журналисты также обратили внимание, что на совбезе 24 марта Шойгу ни разу не показали на видео со звуком. При этом фон и одежда чиновника на этом заседании такая же, как и на совбезе 3 и 11 марта.

● На русского олигарха свалилась бедность. Российский миллиардер, совладелец Альфа-Групп Петр Авен, против которого ЕС и Великобритания ввели санкции, заявил, что не знает, «как теперь выживать», и не понимает, сможет ли пользоваться услугами уборщицы и водителя. Об этом он сказал в интервью Financial Times. «Наш бизнес полностью разрушен. Все, что мы строили 30 лет, сейчас полностью разрушено. И мы должны как-то начать новую жизнь», — уточнил Авен.

● Во французской Leroy Merlin (сеть строительных супермаркетов) заявили, что продолжают работу в РФ из страха экспроприаций.

● Первый дефолт на подходе. Северсталь стала первой российской компанией, которая не смогла вовремя заплатить проценты по валютному долгу из-за войны. Citigroup заблокировала платеж. Теперь существует риск того, что кредиторы объявят дефолт.

● Сталелитейная и горнодобывающая компания, владеющая Череповецким металлургическим комбинатом, принадлежит Алексею Мордашову. Несмотря на наличие денежных средств, она не смогла выплатить купон по долларовым облигациям на сумму $12,6 млн в течение пятидневного льготного периода, который закончился 23 марта.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.