Красная линия пересечена. Какой сигнал послал Байден Путину и что готовит Си Цзиньпин 20 февраля, 18:03 Эксклюзив NV

Этот визит не просто важен для нас, он беспрецедентен для Соединенных Штатов

Я не буду брать всю американскую историю, но, как минимум, за последние 30 лет, а возможно, и больше, ничего подобного в истории США не было. Объясню почему.

Мы давно заждались такого визита. Последний раз в Киеве был Джордж Буш-младший в 2008 году. Мы ждали, когда Барак Обама приедет, к сожалению, не получилось даже после 2014 года, когда этот визит был бы очень важен для нас. Дональда Трампа тоже приглашали, но надежд было немного. Когда к власти пришел Джо Байден, тоже были большие надежды. Тем более что он неоднократно бывал в Киеве и хорошо знает Украину.

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Но расскажу одну историю очень показательную. Год назад в Мюнхене на полях Мюнхенской конференции была встреча офрекордз группы наших парламентариев, нескольких представителей общественности с бывшим директором ЦРУ. Его спрашивают: «А почему не приезжает президент США в Киев?». Напомню, середина февраля, все были в ожидании нападения России на Украину, американцы об этом предупреждают, посольства эвакуируются. Ответ его таков: «Не во всех вопросах последнее слово за президентом США. Есть ситуации, когда не он решает, куда ему ехать, решает служба безопасности, есть интересы личной безопасности президента США, если есть угрозы — никаких визитов быть не может».

В то время войны еще не было, но интересы безопасности работали против визита в Киев. Теперь война. Киев — столица воюющей страны. Да, президенты США иногда посещали своих военных в Ираке, в Афганистане. Было несколько таких прецедентов, но это были их военные, это были визиты к своим. А здесь — в столицу воюющей страны. Это беспрецедентное явление в современной истории США. Поэтому это, безусловно, событие.

Соединенные Штаты и лично президент Байден не боятся Путина

Почему это еще важно? Для нас уже сам факт визита в таких условиях — это жест поддержки. Сигнал о том, что США с нами и они будут с нами и дальше.

Еще более важно — сигнал Москве перед выступлением Путина, которого так все ожидают, перед годовщиной нападения России на Украину. Это сигнал Путину, что Соединенные Штаты и лично президент Байден не боятся Путина, не боятся путинской России. Фактически это пересечение еще одной красной линии.

И я бы сказал так: в этой психологической дуэли между США и Россией (а об этом, кстати, пишут даже американские издания) Байден исполнил психологический нокдаун Путина (к сожалению, еще не нокаут). Это сигнал, что не боятся Путина, не боятся его ракетных атак и будут поддерживать Украину в дальнейшем. Вот в этом, на мой взгляд, самый большой смысл этого визита. Не считая, безусловно, конкретных договоренностей и переговоров.

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Можно ожидать сегодня вечером в РФ будут призывы и просто истерика злобная — а почему не было ракетных атак на Киев? почему не ударили по Байдену? и так далее. Почему я и говорю, что это сигнал — не боятся американцы. Россия и Путин вынуждены проглотить это. Потому и говорят об унижении россиян.

Дополнительный смысл этого визита должен работать на внутренние политические интересы Байдена. Это же ответ его оппонентам, которые постоянно критикуют, что Байден слаб, не решителен, робок, а тут приехал в столицу страны, где идет война. Вот вам прямой конкретный ответ на упреки о нерешительности. Я уже слышал отзывы некоторых американистов. Они говорят, что, возможно, благодаря визиту Байден останется в американской истории. Даже визуально эта картинка — как под звуки сирен воздушной тревоги Байден под открытым небом идет рядом с Зеленским — может повлиять на общественное мнение в США, что тоже важно для нас. Потому что идет дискуссия между республиканцами и демократами по объемам помощи Украине. Так что здесь тоже такой важный внутренний политический аспект для соревнований политических в США накануне начала президентских выборов.

Джо Байден после Киева поехал в Польшу. Анонсирована его речь там. Также российский диктатор Путин будет выступать 21 февраля перед Федеральным собранием. Лидер китайский Си Цзиньпин в годовщину широкомасштабного вторжения 24 февраля должен провозгласить некую концепцию мира от Китая. Он этих трех речей я не ожидаю каких-либо больших сенсаций.

Путин будет убеждать, что он не зря начал эту войну, что это было правильное решение, и это, знаете ли, будет попытка самого себя убедить, что все было правильно, «я не ошибся». Но убеждать надо уже сомневающихся российских граждан: год уже идет война, а победы нет. И да, призыв услышим, что Россия будет воевать до победы. Будут там некоторые другие вопросы, внутренние скорее — о социальной помощи военным. Но это будет пропагандистское выступление — оправдание этой войны, да и попытка Путина все-таки мобилизовать россиян на продолжение этой войны.

С Китаем интереснее и противоречивее. Но обращаю внимание: руководитель китайской дипломатии, г-н Ван И специально приехал в Европу, он принял участие в мюнхенской конференции, встречался там с президентом Франции Макроном, другими европейскими лидерами, встречался с нашим министром иностранных дел. Сегодня он находится в Москве. Я думаю, что он обсуждает детали отдельные мирной инициативы Китая и после этого там скорректируют, и будет ее презентация самим китайским лидером Си Цзиньпином.

Давление Китая на Россию важно. Чтобы Россия наконец прекратила эту войну. Я не думаю, что это даст неотложный эффект, но сам сигнал о необходимости мира со стороны Китая будет важен. Однако почему я не ожидаю сенсации? Потому что интересы Китая двойные. Они могут призвать к прекращению войны, возможно, предложат какие-то компромиссные конструкции, но Китай находится в политико-экологическом противостоянии со США. Поэтому, я думаю, что они будут искать такой компромисс, чтобы, скажем так, Соединенные Штаты не выиграли в нынешнем противостоянии. Китай не заинтересован в том, чтобы помогать Западному миру и Украине выиграть эту войну. Вот в чем парадокс ситуации.

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