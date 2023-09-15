Украинская «миссис Маршалл». Кто такая Пенни Прицкер и чего ждать Украине 15 сентября, 12:01

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Нею стала уродженка штату Іллінойс, колишня міністр торгівлі США за другого президентського терміну Барака Обами — Пенні Пріцкер.

Це призначення очікувалося вже кілька місяців. Однак з Україною пані Пріцкер, яку вже назвали українською «місіс Маршалл», пов’язано не лише її майбутнє, а й сімейне минуле.

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Пенні Пріцкер народилася в родині відомих підприємців і філантропів. Її прадід Яков Пріцкер народився в селі Великі Прицькі Київської області.

А дідусь — Абрахам Ніколас Пріцкер був засновником мережі однієї з найбільших готельних компаній у світі Hyatt. До речі, Ніколас був двоюрідним братом по матері відомого філософа Лева Шестова, який народився і виріс неподалік від Контрактової площі в Києві та довгий час читав лекції з грецької філософії в Київському університеті святого Володимира. Про знайомство з філософом пізніше згадував інший киянин — Сергій Булгаков, з яким вони познайомилися в батьківському будинку Лева Шестова. Там же з ним познайомився уродженець київських Липок філософ Микола Бердяєв, дружба з яким тривала 38 років.

З приходом більшовиків усадьбу Пріцкерів було спалено, а весь сімейний бізнес — конфіскований. Видатний киянин помер в еміграції - у паризькій клініці Буало на 73-му році життя.

Двоюрідному брату Шестова — Ніколасу Пріцкеру пощастило більше. Його батько виїхав з Києва до Чикаго в 1881 році і спочатку працював фармацевтом, а після закінчення юридичного коледжу — адвокатом і заснував юридичну компанію Pritzker & Pritzker.

У 1957 році сім'я придбала готель Hyatt House в Лос-Анджелесі, який став початком готельної імперії. Племінник Ніколаса Пріцкера — Роберт створив багатомільярдну групу компаній Marmon, що виробляють транспортне обладнання, електричні компоненти, а також надають послуги у сфері будівництва. У 2007 році було оголошено, що Уоррен Баффет придбає у сім'ї Пріцкерів 60% Marmon Group за $4,5 млрд.

Це призначення очікувалося вже кілька місяців

Сім'я Пріцкерів також є засновником низки виробничих і промислових компаній, авіакомпанії Braniff Airlines, журналу McCall’s, а також багатьох навчальних закладів, зокрема Пріцкерівського інституту біомедичних наук і інженерії, Іллінойського технологічного інституту та Пріцкерівської школи молекулярної інженерії в Університеті Чикаго.

Родина Пріцкерів вважається однією з найбагатших у Сполучених Штатах і протягом понад 20 років входить до десятки списку Forbes «America’s Richest Families».

Пенні Пріцкер за традицією, продовжила розвивати сімейний бізнес. У 1981 році вона заснувала власну інвестиційну фірму Pritzker Realty Group, яка спеціалізувалася на нерухомості.

Крім того була членом ради директорів Microsoft, головою Фонду Карнегі за міжнародний мир, а також опікуном Стенфордського університету і членом Наглядової ради Гарварда. Її рідний молодший брат Джей Роберт займає посаду 43-го губернатора штату Іллінойс з 2019 року.

Сама Пенні активно включилась у політичну діяльність у 2008 році, ставши фінансовим керівником виборчої кампанії Барака Обами. Будучи фінансовим головою його передвиборної кампанії 2008 року, вона була важливим зв’язком Обами з великим колом банкірів, керівників великого бізнесу та лідерів єврейської спільноти та зібрала $745 млн для його кампанії.

Після перемоги Обами на виборах Пріцкер зайняла посаду голови Національної економічної ради в його адміністрації. У цій ролі вона радила президенту з питань економічної політики і координувала роботу економічних радників у Білому домі. Вона також активно брала участь у розробці та реалізації економічних програм і ініціатив адміністрації Обами.

У 2013 році Пріцкер була призначена міністром торгівлі США. Щоб уникнути конфлікту інтересів, Пріцкер погодилась продати свою частку як мінімум у 221 компанії і покинути 158 організацій, включаючи Раду директорів Hyatt.

На посаді міністра торгівлі до її обов’язків входило керівництво Департаментом торгівлі та розробка політики щодо розвитку торгівлі, залучення інвестицій та підтримки підприємництва в США.

Після закінчення роботи в адміністрації Обами, Пенні Пріцкер повернулась до сімейного бізнесу.

Цікаво, що в 1980-х роках Пріцкер завершила на Гаваях свій перший триатлон Ironman, який вважається одним з найвиснажливіших видів спорту. Вона тренувалась шість місяців і в результаті фінішувала за 12 годин. Крім змагань з триатлону, Пріцкер також бігала марафони.

Що стосується роботи Пенні Пріцкер на новій посаді спеціального представника США з відновлення економіки України, я б звернув увагу і запам’ятав її фразу з її останнього інтерв'ю Сергію Сидоренко на Європейській правді: «Ми зосереджені на задоволенні потреб України в даний час, а також на довгостроковому відновленні та забезпеченні безпеки України. Але гроші від Сполучених Штатів будуть надаватися за певних умов. Це не повинно викликати здивування ні у кого в Україні, оскільки наш уряд хоче бачити прогрес України в різних галузях, щоб створити сприятливе середовище для приватних інвестицій.

По-перше, це правильне використання грошей. І по-друге, це виконання необхідних реформ, щоб Україна досягла приєднання до ЄС і стала частиною західного торгового блоку, що є метою України".

Цей марафон буде тривалим. І, боюся, набагато важчим, ніж Ironman на Гаваях.

Текст опубліковано з дозволу автора

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