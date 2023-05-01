Томас Фридман

Томас Фридман

Американский журналист, трёхкратный лауреат Пулитцеровской премии

Я испытываю большой страх за мир. Три события, которые точно нельзя допустить

1 мая, 13:43
NV Премиум
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Если произойдут все эти три события, мир, который я хочу оставить своим детям и внукам, может полностью рухнуть

Несколько недель назад один из самых известных французских публичных интеллектуалов Бернар-Анри Леви дал интервью газете The Times, посвященное его новому документальному фильму «Слава Украины». Он сказал нечто, что помогло мне понять, почему, приближаясь к своему 70-летию, я все еще хочу быть журналистом.

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На вопрос, почему в возрасте 74 лет, несмотря на ракетные обстрелы в Украине, он все равно там ради того, чтобы донести до зрителя всю жестокость российского вторжения, Леви ответил: «В Украине у меня впервые возникло ощущение, что мир, который я знал, мир, в котором я вырос, мир, который я хочу оставить своим детям и внукам, может рухнуть».

У меня есть точно такой же страх.

Теги:   США Джо Байден Дональд Трамп Камала Харрис выборы президент США 2024

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