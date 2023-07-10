Два человека тормозят украинскую мечту 10 июля, 18:34

Чем жила страна 10 июля 2023 года

● НАТО оставило Украину без ПДЧ. Союзники НАТО решили отменить План действий по членству (ПДЧ) на пути Украины к ее вступлению в Альянс. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. «После интенсивных переговоров союзники по НАТО достигли консенсуса относительно отмены ПДЧ на пути Украины к членству в Альянсе. Я приветствую это долгожданное решение, которое сокращает наш путь в НАТО», — написал он в Twitter.

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Кулеба добавил, что сейчас «лучший момент» для того, чтобы прояснить, на какой стадии приглашение для Украины стать членом военно-политического союза.

В то же время:

● Альянс еще думает. А вот генсек НАТО Йенс Столтенберг лишь ожидает, что страны-участницы Альянса могут поддержать возможность вступления Украины в НАТО без Плана действий по членству. Но, по его словам, соответствующие переговоры еще продолжаются.

Тем не менее:

● Позже президент Литвы Гитанас Науседа подтвердил, что государства Альянса пришли к согласию и решили отменить для Украины требование выполнять ПДЧ на ее пути в НАТО. Он подчеркнул, что также необходим очень четкий сигнал возможности членства Украины в НАТО, когда это позволят условия.

11−12 июля Украина рассчитывает получить на саммите в Вильнюсе четкий сигнал о готовности присоединиться к Альянсу. Генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что он будет, но без формального приглашения Киева в Альянс. В Белом доме также заявили, что сразу после саммита Киев не присоединится к НАТО.

● Пока не готова? Президент США Джо Байден заявил, что Украина не готова к членству в НАТО. Он считает, что прежде чем Альянс сможет рассмотреть вопрос включения Украины в свои ряды, в стране должна завершиться война.

Украина ранее заявляла, что и не рассчитывает на мгновенное вступление, но хочет получить четкий сигнал о приглашении и политическое решение. Также президент Владимир Зеленский ждет: оборонные пакеты для Украины, однако «не только обещания, но и понятные сроки выполнения»; обсуждение гарантий безопасности для Украины, которые необходимы стране, пока она не стала полноправным членом Альянса.

● Байден и Шольц тормозят украинскую мечту. Внутренний документ немецкого правительства свидетельствует о том, что правительство канцлера Олафа Шольца и президент США Джо Байден тормозят решение в пользу Украины относительно ее вступления в НАТО. Об этом написало немецкое издание Bild, ссылаясь на документ и анонимных высокопоставленных дипломатов.

Участники переговоров из стран НАТО в течение нескольких дней согласовывали итоговый документ саммита Альянса в Вильнюсе. По информации издания, некоторые государства, в частности Франция, Польша, Болгария, Румыния, Швеция и Турция выражают поддержку приглашения для Украины в НАТО, после прекращения войны России против Украины. Однако, за последние выходные, Германия и США до сих пор не поддержали такой план.

Bild написала, что Берлин и Вашингтон призвали придерживаться Плана действий по членству, который был сформулирован для Украины в 2008 году. Этот план включает ряд шагов и условий, которые Киев должен выполнить перед тем, как получить приглашение к членству в НАТО. По данным анонимных собеседников, представители разных позиций договорились о телефонных разговорах и отправили дипломатов, чтобы достичь общей позиции Альянса до утра 11 июля.

● Тяжелые натовские размышления. Лидеры НАТО понимают, что если президент Владимир Зеленский уедет с саммита в Вильнюсе с пустыми руками, это будет сигнал. Поэтому у них есть план: формализация обязательств по безопасности для Украины, сообщила Financial Times. «НАТО пытается подчеркнуть, что предлагаемые гарантии безопасности полностью отделены от вопроса о членстве в альянсе, чтобы защитить отличие Статьи 5. Но на самом деле их обычно рассматривают как ступеньку к вступлению», — написала FT.

В статье говорится о том, что это происходит, в частности, и потому, что основные страны, которые должны их предоставить, — так называемая «четверка» США, Великобритания, Франция и Германия — это четыре из пяти крупнейших военных государств НАТО. Хотя официальные обещания еще не согласованы или не заявлены публично, официальные лица, участвующие в обсуждении, сообщили FT, что они будут сосредоточены на кодификации имеющихся военных поставок и четком обещании, что они будут продолжаться. Кроме того, будут предоставлены гарантии по обучению украинских войск, обмену разведданными и помощи в реформировании оборонной политики.

По данным журналистов, вероятно, будет также принята многосторонняя декларация, в которой страны возьмут на себя индивидуальные обязательства.

● Неистовые переговоры в НАТО. Небольшая группа государств НАТО ведет «неистовые переговоры в последнюю минуту» перед саммитом Альянса в Вильнюсе, чтобы завершить работу над декларацией о гарантиях безопасности для Украины. Речь идет об определенных общих рамках, к которым смогут присоединиться другие страны на саммите на этой неделе. Об этом написало Politico со ссылкой на четырех собеседников среди официальных лиц, знакомых с ходом переговоров.

По данным издания, США, Великобритания, Франция и Германия уже несколько недель обсуждают этот вопрос с Киевом, а также обратились к другим союзникам по НАТО, ЕС и G7. Идея заключается в том, чтобы создать «зонтик» для всех стран, желающих предоставлять Украине постоянную военную помощь, даже если детали будут отличаться от страны к стране. Эти усилия являются частью более широких переговоров в НАТО и между несколькими группами стран о том, как западные союзники должны продемонстрировать свою долгосрочную поддержку Украины.

● Украина должна получить четкие гарантии безопасности на саммите НАТО в Вильнюсе, считает министр иностранных дел Франции Катрин Колонна. Она отметила, что власти Франции работают с партнерами над определением гарантий безопасности параллельно с процессом интеграции в НАТО.

«Эти гарантии еще обсуждаются, но их цель будет очень четкой: в краткосрочной перспективе предоставить Украине средства для обеспечения ее самообороны. В более долгосрочной перспективе способствовать укреплению ее потенциала с целью сдерживания любой новой агрессии», — заявила Колонна.

● У Зеленского будет еще одна Рада — не Верховная. Президент Украины примет участие в запуске Совета Украина-НАТО, который соберется на полях саммита Альянса в Вильнюсе. Об этом рассказал генсек Альянса Йенс Столтенберг накануне открытия саммита НАТО. Формат участия Владимира Зеленского он не уточнил.

Столтенберг также рассказал, что во время саммита будет принято решение о многолетнем пакете поддержки Украины, чтобы обеспечить переход с советской техники и стандартов к стандартам НАТО. Тот будет включать помощь в разминировании, обеспечении топливом и медикаментами.

● Он там будет? Владимир Зеленский прибудет на саммит в Вильнюс, написало агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Пресс-секретарь украинского президента отказался от комментариев, сообщает издание.

Почему вопрос «приедет ли Зеленский в Вильнюс» приобрел такое значение? Потому что на Банковой ранее сообщали — украинский гарант появится на саммите только в том случае, если там будут подписаны действительно прорывные документы по взаимодействию Альянса и Украины.

● Тотальное «да» НАТО. 89% украинцев выступают за членство Украины в НАТО, — результат опроса КМИС (29 мая — 5 июня, 1029 респондентов). Во всех регионах абсолютное большинство поддерживают такой шаг: от 79% в восточных областях до 93% — в западных. Лишь 18% среди всех опрошенных готовы отказаться от вступления в НАТО ради наступления мира и окончания войны. Для 76% респондентов такая цена неприемлема.

● Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер поддержал передачу ВСУ кассетных боеприпасов от США. И призвал правительство Германии не мешать союзникам. «Немецкая позиция относительно запрета кассетных боеприпасов остается правильной, но в нынешней ситуации она не должна мешать Соединенным Штатам», — заявил он.

Пентагон на прошлой неделе официально объявил о новом пакете военной помощи Украине на $800 млн, который будет содержать кассетные боеприпасы.

● Африка ждет от Путина мира. Африканские лидеры во время июньского вояжа в Москву призвали российского диктатора «продемонстрировать свое желание двигаться вперед[к миру]» до того, как они соберутся в Санкт-Петербурге на российско-африканский саммит в конце июля. Об этом Financial Times рассказал президент Сенегала Макки Салл.

● Когда Путин захочет поговорить? Президент Владимир Зеленский назвал «логической риторикой» заявления о том, что российский диктатор будет вынужден искать диалога, когда украинские войска подойдут к админгранице с оккупированным Крымом. Об этом глава украинского государства сказал ABC News, комментируя сообщение The Washington Post о тайном визите в июне в Киев директора ЦРУ Уильяма Бернса. Он не отрицает, что во время него украинские чиновники сообщили гостю, что цель нового контрнаступления — приблизиться к админгранице с Крымом, а затем заставить Путина начать переговоры.

● Бахмут уже под огневым контролем. Украинские Силы обороны смогли захватить основные господствующие высоты вблизи Бахмута и уже несколько дней держат город под огневым контролем. Об этом рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр.

В Бахмуте российские оккупанты находятся в ловушке, заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский .«Бахмут. Враг находится в ловушке, город берется под огневой контроль Сил обороны», — сообщил он в ТГ.

● К югу от Бахмута есть продвижение. На восточных и южных направлениях всего фронта ситуация не претерпела существенных изменений. Однако на южном фланге белая Бахмута есть продвижение (в отличие от северного). Об этом тоже рассказала Анна Маляр.

А вот Генштаб ВСУ сообщил, что украинские силы продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах.

● Оценки наступления на юге. Силы обороны Украины с начала наступательной операции освободили от российских оккупантов уже 169 кв км на южном направлении. Об этом рассказал Андрей Ковалев, спикер Генштаба ВСУ. «Это примерно соизмеримо с площадью города Одесса. На этих территориях продолжаются мероприятия по разминированию местности», — сказал он, уточнив, что речь идет о Мелитопольском и Бердянском направлениях.

● Почему наступление замедлилось? Несмотря на то, что у Украины было меньше людей и оружия, а также на то, что у России было преимущество в воздухе, в прошлом году украинской армии удалось более быстрое и масштабное наступление, написала The Wall Street Journal. Однако сейчас ситуация изменилась: Украина пытается выбить окопавшегося врага, что является одной из самых сложных военных операций.

В течение месяцев российские войска строили защитные сооружения — бункеры, противотанковые ловушки и минные поля. На некоторых участках глубина этих сооружений составляет более 24 км. Кроме того, Украина сталкивается с проблемой нехватки ресурсов.

У Киева есть десятки танков Leopard 2, но после того, как в начале июня несколько из них застряли на минных полях, на поле боя их не видели, написала WSJ. Бригады, которые в начале этого года проходили обучение на западной технике, пока не вступали в бой. По мнению военных аналитиков, Украина продолжает искать слабые места, прежде чем использовать большую часть своих западных вооружений. Разведка затруднена, поскольку россияне могут видеть украинцев, которые приближаются по открытой местности.

● Турция не выдвигала никаких условий Киеву по возвращению командиров обороны Мариуполя и Азовстали, рассказал посол Украины в Турции Василий Боднарь. «Это результат работы большой команды во главе с президентом Зеленским и непосредственно результат самого визита, поскольку договоренности достигались на самом высоком уровне, но подготовительная работа продолжалась в течение нескольких месяцев», — сказал он в эфире Радио Свобода.

8 июля президент Владимир Зеленский сообщил, что домой возвращаются пятеро командиров гарнизона Азовстали. Зеленский встретил их в аэропорту в Стамбуле, а вечером они прибыли во Львов. Пятеро командиров по договоренностям находились в Турции «под личной протекцией президента Реджепа Эрдогана» после того, как в сентябре 2022 года состоялся масштабный обмен пленными между Украиной и Россией. Они провели в стране более девяти месяцев после освобождения из российского плена.

США не знают, какой мотивацией руководствовался президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, когда решил передать Украине пятерых командиров гарнизона Азовстали. Вашингтон в этот процесс вовлечен не был, пояснил Джейк Салливан, советник Белого дома по нацбезопасности.

● Освобождение пятерых командиров из Азовстали остается чрезвычайно раздражающим фактором для российского военного сообщества, которое критикует и Кремль, и Турцию. Об этом говорится в сводке американского Института изучения войны (ISW).

● Другие выводы ISW: 9 июля ВСУ вели контрнаступательные действия как минимум на трех участках фронта. Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские войска успешно продолжают продвижение на Бахмутском направлении. Также украинские официальные лица сообщали, что ВСУ продолжали вести контрнаступательные действия на Бердянском и Мелитопольском направлениях. Минобороны РФ и связанные с Кремлем «военкоры» также утверждали, что украинские войска провели атаки на западе Запорожской области. Один из российских «военкоров» утверждает, что ВСУ атакуют российские позиции небольшими группами и одновременно целят по российским тыловым позициям, складам и инфраструктуре. Украинские военные чиновники также повторили, что ВСУ продолжают свои кампании ударов по важным тыловым объектам российских войск на юге и востоке Украины.

● Минус 440 оккупантов и 7 танков. В Украине за минувшие сутки ликвидировали 440 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения составили 234 480 военных. Это данные Генштаба ВСУ на утро.

Кроме того украинцы уничтожили: танков — 4085 (+7 за сутки), боевых бронированных машин — 7966 (+2), артсистем — 4371 (+5), РСЗО — 668 (+0), средств ПВО — 414 (+1), самолетов — 315 (+0), вертолетов — 309 (+0), БПЛА оперативно-тактического уровня — 3686 (+1) и многое другое.

● Странная встреча в Кремле. Российский диктатор встречался с мятежным главарем ЧВК Вагнер Евгением Пригожиным и командирами подразделений террористов через пять дней после неудачного мятежа — 29 июня. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Путин якобы «дал оценку» вооруженному восстанию, которое устроил Пригожин, и якобы предложил вагнеровцам «варианты трудоустройства».

Ранее о том, что Путин виделся с Пригожиным и командирами ЧВК в Кремле сообщила французская газета Libération, ссылаясь на источники в западной разведке.

● 9 июля в российский соцсетях появилась фотокопия бумаги, которая, похоже, является чем-то вроде учредительного договора ЧВК Вагнера и вероятно была найдена во время обысков у Пригожина. Документ от 1 мая 2014 года обязывает спонсора ЧВК Пригожина и командира вагнеровцев Дмитрия Уткина соблюдать ряд правил. В обязанности первого как «директора» входит ответственность за обеспечение оружием и финансирование; обеспечение гарантий убитым и раненым; обеспечение постоянной работой; защита боевиков от привлечения к уголовной ответственности за наемничество; решение всех вопросов «коллегиальным» способом; личное участие в делах ЧВК; обещание «не идти против русского народа». Обязанности Уткина как «командира» заключались в подборе и обучении кадров; обещании «избавляться» от дезертиров; запрет на алкоголь и наркотики; решение вопросов «коллегиально»; полной реализации полученных навыков и выполнении задач «до конца». Также Уткин обязывался «не идти против ВВП« (Путина); не врать и всегда говорить правду такой, какая она есть.

Президент Владимир Зеленский считает, что в России может произойти еще один мятеж, который может поддержать большое количество людей.

● Начали строить завод Bayraktar-ов. В Украине началось строительство завода по производству беспилотников Bayraktar турецкой компании Baykar, сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин. «Завод начал строиться на деле, а не только на меморандумах», — отметил он.

Камышин добавил, что речь идет о производстве на территории Украины. Он уточнил, что будут производить и другие вещи, о которых пока нельзя говорить. «По заводу были переговоры, потом были остановки, скандалы. Этот завод начинает строиться, мы перешли к реальным шагам», — резюмировал министр.

● Немецкий концерн Rheinmetall планирует открыть завод по производству бронетехники в Украине в течение 12 недель. Об этом CNN сообщил гендиректор крупнейшего немецкого производителя оружия Армин Паппергер. По его словам, завод будет расположен в западной части страны. Там будут обучать украинцев обслуживанию танков и других бронированных машин, которые производит компания.

CNN напомнило, что в начале текущего года в руководстве концерна сообщили, что планируют открыть на территории Украины завод по производству боевых танков стоимостью 200 млн евро, который смог бы выпускать около 400 машин в год.

● С начала полномасштабного вторжения в столице погибло более 170 горожан и разрушено более 400 жилых домов, рассказал мэр Киева Виталий Кличко.

И напоследок:

● Бум ФЛП. В июне было зарегистрировано рекордное (за последние три года) количество новых предпринимателей. Всего за первое полугодие 2023-го украинцы открыли чуть менее 134 тыс. новых дел — это почти 70% от количества открытых ФЛП за весь прошлый год. По оценкам Опендатабот, большинство «новоиспеченных» бизнесменов занимаются розничной торговлей, но по-прежнему хватает тех, кто решил работать в сфере ІТ.

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.