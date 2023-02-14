У Байдена хотят не изнурительной защиты Бахмута, а решительного наступления 14 февраля, 18:14

Чем жила страна 14 февраля 2023 года

● У Байдена хочуть від Зеленського не виснажливого захисту Бахмута, а рішучого наступу. З наближенням першої річниці вторгнення РФ в Україну офіційні особи США кажуть українським лідерам, що вони зіткнулися з критичним моментом для зміни траєкторії війни. Також представники Америки посилюють тиск на Київ, аби той досяг значних успіхів на полі бою, поки зброя та допомога від Сполучених Штатів і його союзників зростають. Велику статтю про це написала The Washington Post.

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Попри обіцянки підтримувати Україну «стільки, скільки буде потрібно», офіційні представники президента Джо Байдена кажуть, що нещодавні пакети допомоги від Конгресу та союзників Америки є найкращим шансом Києва рішуче змінити хід війни. Багато консерваторів у Палаті представників під керівництвом республіканців пообіцяли відмовитися від підтримки, і довгостроковий настрій Європи щодо фінансування військових зусиль залишається незрозумілим. Чиновник, який говорив на умовах анонімності, додав WP: адміністрація «дуже твердо вважає», що буде важко продовжувати отримувати той самий рівень безпеки та економічної допомоги від Конгресу.

Команда Байдена зараз працює з Конгресом, щоб схвалити ще одну пряму бюджетну допомогу Києву в $10 млрд, і очікується, що наступного тижня оголосить про ще один великий пакет військової допомоги та приблизно в той же час запровадять додаткові санкції проти Кремля.

Представники Байдена вважають, що критичний момент настане цієї весни, коли Росія розпочне наступ, а Україна — контрнаступ.

Протягом місяців Україна витрачала значні ресурси та війська на оборону Бахмута на сході Донбасу. Американські військові аналітики та планувальники стверджували, що нереально одночасно захищати місто і розпочати весняний контрнаступ, щоб відвоювати те, що США вважають більш критичною територією. Володимир Зеленський надає Бахмуту символічне значення, заявили WP двоє високопоставлених чиновників адміністрації Байдена, і вважає, що втрата міста буде ударом по моральному духу України.

Хоча офіційні особи США заявили, що вони поважають Зеленського, вони висловили занепокоєння: якщо Україна продовжить воювати скрізь, куди Росія надсилає війська, це піде на користь Москві. Натомість вони закликали Україну визначитися з пріоритетом у проведенні весняного контрнаступу, особливо тому, що Штати та Європа тренують українських бійців на складнішій зброї.

● Союзники допоможуть Україні втриматися та просунутися під час контрнаступу навесні, заявив глава Пентагону Ллойд Остін, відкриваючи зустріч у форматі Рамштайн у Брюсселі.

● США не можуть постачати Україні далекобійні ракети ATACMS, оскільки стурбовані тим, що їм не вистачить цих озброєнь для відбиття власних загроз, повідомило американське видання Politico. Також США стурбовані тим, що Україна використовуватиме їх далекобійні ракети для ударів углиб по російській території і що це справді може стати перетином «червоної лінії».

Водночас, за словами співрозмовників видання, Київ може попросити США схвалити покупку ATACMS в інших країнах, використовуючи американську фінансову допомогу. Politico вказує, що ці далекобійні ракети є на озброєнні Польщі, Південної Кореї, Румунії, Греції, Туреччини, Катару та Бахрейну.

● США можуть передати Україні сучасні бойові винищувачі F-16 або ж дати дозвіл на їхній реекспорт. Проте, на думку союзників Києва, літаки не є пріоритетом для ЗСУ. Про це повідомила Financial Times з посиланням на джерела. Як написала газета, американські чиновники визнають, що, швидше за все, передадуть Києву «досконалішу авіацію в міру затягування війни або принаймні дадуть зелене світло на передачу F-16 з інших країн».

За словами співрозмовників FT, надання Києву літаків стане темою для обговорення на зустрічі міністрів оборони країн НАТО у форматі Рамштайн 14 лютого. «Придбання літаків є довгостроковою метою для Києва і набагато менш важливою, ніж нагальні потреби, як-от боєприпаси», — заявили вони.

● Дев’ятий Рамштайн. У штаб-квартирі НАТО в Брюсселі пройшла дев’ята зустріч у форматі Рамштайн — засідання Контактної групи з питань оборони України. Міністр оборони Олексій Резніков озвучив головні питання порядку денного: захист українського неба, зокрема «через залучення авіаційної платформи»; розбудова «танкової коаліції»; формування запасу міцності по боєприпасах; тренінгові програми для українських воїнів; стабільність підтримки України: питання логістики, обслуговування, ремонту техніки, практична реалізація «військового шенгену».

● Україна має нагальні потреби у збільшенні військової допомоги, — США та союзники по НАТО готові підтримувати Київ у довгостроковій перспективі. Про це перед початком зустрічі Рамштайн сказав глава Пентагону Ллойд Остін. «Спільна рішучість підтримає імпульс України найближчими тижнями. Кремль все ще робить ставку на те, що може нас перечекати», — додав він.

● Остін перелічив країни, які працюють над наданням Україні танків Leopard 2: Німеччина, Польща, Канада, Португалія, Іспанія, Норвегія, Данія та Нідерланди. Він також нагадав, що США, Чехія і Нідерланди спільно спрямують ЗСУ понад 90 радянських Т-72 на додачу до рішення Польщі передати свої такі ж танки. Крім того, США переправлять в Україну 31 Abrams, а Велика Британія передає роту (14 екземплярів) головних бойових танків Challenger і «спільно з кількома країнами шукає джерела для постачання Україні додаткових боєприпасів».

● Фінляндія є частиною коаліції з надання Україні основних бойовиків танків Leopard, заявив міністр оборони цієї країни Мікко Савола.

● Міністерка оборони Канади Аніта Ананд заявила, що чотири бойові танки Leopard 2A4, які Канада обіцяла передати Україні, вже перебувають у Польщі, й бійці ЗСУ навчаються на них.

● Переговори про передачу Україні винищувачів F-16 можуть «принести плоди», але потрібно тиснути на союзників, вважає міністр оборони Польщі Маріуш Блащак (зараз знаходиться у Брюсселі).

● Росія вже програла у розв’язаній проти України війні, а союзники продовжуватимуть підтримувати Київ, доки Путін не припинить вторгнення. На цьому наголосив Марк Міллі, голова Об'єднаного комітету начальників штабів США, за підсумками Рамштайн-9.

● Намагаються наступати скрізь. За даними британської розвідки, окупаційні війська РФ отримали наказ наступати на більшості напрямків, але вони не мають для цього бойової потуги.

У зведенні відомства в Twitter йдеться, що за останні три дні група Вагнера досягла нових невеликих успіхів на північній околиці Бахмута, зокрема в селі Червона Гора. Однак у цьому районі продовжується організована українська оборона. Тактичне просування росіян на південь від Бахмута, ймовірно, не досягло значного прогресу.

Крім того, у секторі Сватово-Кремінна в Луганській області російські сили докладають постійних зусиль щодо ведення наступальних дій, хоча кожна локальна атака залишається надто нечисленною для досягнення значного прориву.

● Окупанти зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Ворог зазнає значних втрат, повідомив Генштаб ЗСУ.

● Катастрофічні втрати окупантів під Вугледаром свідчать про те, що підрозділи, які складаються з мобілізованих росіян, навряд чи здатні вести великомасштабний і швидкий механізований наступ. Про це йдеться у зведенні Інституту вивчення війни (ISW) за підсумками 13 лютого.

Вчора Олексій Дмитрашківський, керівник об'єднаного пресцентру Таврійського напрямку ЗСУ, заявив: росіяни вже втретє переукомплектовують 155-ту бригаду морської піхоти через її втрати в Вугледарі.

● Мінус 740 окупантів та два їхні літаки. В Україні за минулу добу ліквідували близько 740 російських окупантів, а з початку повномасштабного вторгнення — 139 080. Про це на ранок 14 лютого повідомив Генштаб ЗСУ.

Крім того, ворог втратив: танків — 3286 (+3 за добу), бойових броньованих машин — 6500 (+8), артсистем — 2299 (+9), РСЗВ — 466 (+1), засобів ППО — 234 (+0), літаків — 298 (+2), вертольотів — 286 (+0), БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2011 (+4) та багато іншого.

● Росія — сіра. Євросоюз додав у сірий список податкових юрисдикцій Росію, Британські Віргінські острови, Маршаллові острови та Коста-Рику. Про це йдеться у повідомленні Ради ЄС: «Рада шкодує, що ці юрисдикції не співпрацюють із податкових питань, і закликає їх зміцнити свою правову базу для розв’язання зазначених проблем».

● Цього року експортні доходи Росії від продажу газу до Європи можуть впасти вдвічі. Про це з посиланням на власні підрахунки написало Reuters. Агентство зазначає, що торгівля газом із Європою навряд чи оговтається від руйнівного РФ вторгнення в Україну.

У той же час чинні співробітники Газпрому кажуть, що робота йде «як завжди». «Для нас нічого не змінилося. Минулого року у нас двічі підвищувалася заробітна плата», — процитувало агентство одного із працівників Газпрому.

● Незважаючи на санкції, спрямовані проти російської нафти, компанії в РФ пробурили найбільше нафтових свердловин за десятиліття. Про це написало Bloomberg. За оцінками агентства, поки що мало ознак того, що міжнародні санкції або відхід деяких великих західних компаній безпосередньо нашкодили операціям з розвідки та видобутку. Наприкінці 2022 року видобуток нафти в Росії відновився приблизно до 10,9 млн барелів після падіння до 10,5 барелів у квітні.

Раніше в РФ заявили про плани скоротити видобуток нафти на 500 тис. барелів на добу через санкції проти російської нафти.

● Молдова очікує заколоту. Молдова на три години закривала свій повітряний простір, повідомили у пресслужбі авіакомпанії Air Moldova.

Коментуючи заяву президентки Молдови Маї Санду про те, що країна-агресор Росія готує держпереворот у Молдові, представниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що висловлювання Санду нібито «необґрунтовані та бездоказові».

Депутат від керівної партії Молдови Дія і солідарність (PAS) Андріан Кептонар заявляв, що до Кишинева цього тижня можуть прибути «диверсанти» під виглядом футбольних вболівальників із Сербії. І 14 лютого до країни не впустили 12 фанатів сербського клубу.

● Оновлення оборонної команди. Міністр оборони Олексій Резніков запросив на посади своїх заступників засновника фонду Повернись живим Віталія Дейнегу (на заступника з питань цифровізації), експосла в Канаді Андрія Шевченка (на заступника з питань євроінтеграції) та командувача угруповання Сил і засобів оборони Києва Олександра Павлюка (на першого заступника міністра). За словами міністра, він подав кандидатів на посади для погодження президенту України, після цього їх має затвердити уряд.

«Власне, це не останні кроки з перезавантаження Міноборони. Чергові зміни для посилення команди будуть представлені за кілька днів», — пояснив Резніков.

А потім з’явилась інформація про реальні призначення:

● Кабмін призначив низку заступників міністрам оборони та внутрішніх справ. За даними Тараса Мельничука, представник уряду у Раді, пости отримали: Олександр Павлюк (командувач угруповання Сил і засобів оборони Києва) — першим заступником міністра оборони; Богдан Драп’ятий — заступником глави МВС; Катерина Павліченко — заступницею глави МВС; Олексій Сергєєв — заступником глави МВС; Василь Тетеря — заступником глави МВС; Інна Ящук — держсекретаркою МВС.

Інформації про призначення заступниками Резнікова засновника фонду Повернись живим Віталія Дейнеги та експосла в Канаді Андрія Шевченка наразі немає.

І насамкінець:

● Без 1 травня і 8 березня. Група депутатів ВР пропонує скасувати або замінити деякі свята, як «спадщину колоніального минулого». Замість «Міжнародного жіночого дня 8 березня» нардепи пропонують 25 лютого відзначати День української жінки — у день народження письменниці Лесі Українки. У березні ж святковим днем пропонують зробити 9 березня — день народження Тараса Шевченка.

«Для уникнення економічних втрат через ще один вихідний» зі святкових днів пропонують прибрати 1 травня — День праці. А замість нього відзначати День матері, який припадає на другу неділю травня.

Також депутати пропонують «позбутись минулих рудиментів» і скасувати День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 9 травня. Залишити хочуть лише 8 травня як День пам’яті та примирення (без вихідного).

Пам’ятайте, що принесло вчора, живіть сьогоденням і вірте в майбутнє - своє та країни.