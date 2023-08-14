Неожиданный взгляд на фильм «Барби». Шесть стратегических уроков на будущее 14 августа, 20:13 NV Премиум

Дваблокбастера этого лета — «Оппенгеймер» и «Барби» — вызвали множество комментариев и исследований

«Я хочу быть одной из людей, которые создают смысл,

а не быть тем, что создано людьми"

Стереотипная Барби

Я уже сделал оценку Оппенгеймера, фильма, который поднимает вопросы стратегии и морали, а также исторической достоверности. В ответ на это многие читатели предложили мне обратиться к Барби, хотя, очевидно, что у меня нет опыта в этой области. Но тут нет никаких проблем с исторической точностью, так как все это чистая фантазия. Тем не менее, все рассказы об отношениях между персонажами, похожими на людей, поднимают вопросы власти и стратегии, и Барби не является исключением. В конце концов, желание быть одной из «людей, создающих смысл», может стать и кредо стратега. Итак, по многочисленным просьбам и вопреки здравому смыслу, вот мой стратегический анализ Барби.

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Предупреждение о спойлере: этот анализ может быть не таким уж полезным, даже если вы смотрели фильм, но читать его будет совсем бессмысленно, если вы его не смотрели, и, возможно, он содержат достаточно информации, чтобы испортить впечатление, если вы собираетесь его смотреть.

Аспект фильма «Барби», наиболее интересный для стратегического аналитика, — это революция Кенов, в ходе которой они установили патриархат в Барбиленде (Стране Барби), и последующая успешная контрреволюция, которая привела к восстановлению матриархата.

История поднимает важные темы, затрагиваемые в современной стратегической литературе с акцентом на повествовании и ценности идеологической гегемонии, а не грубой силы для поддержания прочной политической системы. Барбиленд, как показано в фильме, резко разделен между женщинами Барби и мужчинами Кенами.