Что показало банкротство банков в США и Европе и как найти выход из кризиса 31 марта, 14:23 Эксклюзив NV

Последний кризис имеет более широкие последствия для того, каким образом мир может и должен решать коллективные проблемы

Относительно небольшого банковского кризиса оказалось достаточно, чтобы продемонстрировать хрупкость сегодняшней многосторонности. Банкротство банков в Соединенных Штатах и Европе перевернули все ожидания, поскольку правительства даже не делали вид, что следуют каким-либо общим правилам для преодоления последствий. Несмотря на то, что мировая банковская система находится в лучшем состоянии, чем была накануне финансового кризиса 2008 года, механизмов, созданных за последние 15 лет для преодоления финансовых проблем, оказалось недостаточно.

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Последний кризис имеет более широкие последствия для того, каким образом мир может и должен решать коллективные проблемы. В конце концов, многосторонность уже переживает тяжелые времена. Хотя мировые лидеры после кризиса 2008 года неоднократно настаивали на том, что возврат к протекционизму невозможен, Всемирная торговая организация оказалась бессильной, неспособной заключать новые соглашения или даже разрешать конфликты на основе уже существующих. Все основные экономики — США, Китай и Европейский союз — приняли различные формы протекционизма.

Эту тенденцию можно понимать, как сочетание финансового протекционизма и произвола правительства. Один из важнейших уроков кризиса 2008 года заключался в том, что фрагментарные системы регулирования являются проблематичными и что необходимы четкие правила на случай внезапного потрясения или коллапса. Однако, банкротство Банка Силиконовой долины, было частично урегулировано с одной стороны Федеральной резервной системой США, а с другой регулирующим органом штата Калифорния, которые приняли решение закрыть банк в середине торгового дня, что привело к масштабному бегству на уровне более мелких банков.

В мире без правил сильные всегда побеждают за счет слабых

После выходных полных хаоса, Министерство финансов США согласовало объявление, гарантирующее все депозиты в SVB, а не только застрахованные депозиты на сумму до $250 тыс. Однако этот ответ сразу же вызвал еще больше вопросов. Действительно ли финансовые органы США гарантировали все банковские депозиты в США? Казначейство ответило «нет», но с необходимостью, чтобы вкладчики интерпретировали его ответ как означающий «да».

Еще один урок 2008 года заключается в том, что к системно значимым финансовым институтам должны применяться хорошо подготовленные механизмы урегулирования. Однако бесконечные раунды дискуссий и переговоров по вопросам регулирования оказались совершенно неуместными, когда новый режим наконец прошел испытания. Момент истины наступил, когда крупнейший инвестор Credit Suisse, Национальный банк Саудовской Аравии, отказался предоставить ему больше ликвидности. Столкнувшись с необходимостью действовать быстро, швейцарский регулирующий орган, швейцарское правительство и Швейцарский национальный банк разработали собственный специальный ответ, организовав спорный выкуп со стороны UBS. Все согласованные на международном уровне планы, остались лежать в ящике стола.

В то время как акционеры Credit Suisse получали выплаты в виде акций UBS, держатели дополнительных облигаций первого уровня на сумму $17 млрд были уничтожены. Многим наблюдателям, не говоря уже о держателях облигаций AT1, это показалось шокирующим нарушением имплицитного понимания иерархии претензий. И все же это решение было вполне оправданным, учитывая мелкий шрифт облигационных контрактов и необходимость дать возможность швейцарским регуляторам установить условия реструктуризации.

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Всякий раз, когда мы смотрим на текущий кризис, мы видим, как правительства настаивают на том, что не существует никакой системной угрозы, даже когда они пересматривают свои собственные ответные меры на то, что явно является системной угрозой. Это противоречие, а также постоянно меняющиеся ответные меры стали основным источником неопределенности. Все — безопасность банковских депозитов, старшинство кредитных требований и вероятность новых бегств вкладчиков — кажется, повисло в воздухе.

Теперь, когда «неолиберализм» утратил популярность, стоит вспомнить о том внимании, которое он когда-то уделял экономическому управлению в соответствии с четкими, предсказуемыми, общеприменимыми правилами, без которых всегда будет существовать неопределенность и потенциал для паники. Более того, в мире без правил сильные всегда побеждают за счет слабых.

Вспомним спасения 2008 года. Среди прочего, они показали, что крупные страны, такие как США (или Китай, если уж на то пошло), всегда могут вмешаться, чтобы спасти свои банковские системы, тогда как у малых стран такой возможности нет. В то время как Исландия и Ирландия усвоили этот урок, Швейцария еще не вышла из сложного положения. Едва избежав краха, создав новый супербанк с активами, вдвое превышающими ВВП Швейцарии, она создает еще больший системный риск.

Осознание того, что некоторые страны играют по другим правилам, чем другие, является серьезной угрозой для многосторонности. После катастрофической пандемии и войны России против Украины — со всеми ее негативными глобальными последствиями — существует ли альтернатива обременительным международным переговорам в поисках общих рамок и правил?

Одной из областей, где стандартный многосторонний подход может быть улучшен, является реагирование на изменение климата. В течение многих лет экономисты и директивные органы работали над механизмами ценообразования на выбросы углерода или торговли квотами на выбросы, а европейцы стремились проложить путь, развивая внутренние рынки выбросов углерода. Но с принятием Закона о снижении инфляции (IRA) 2022 года США фактически отказались от этого подхода. Вместо того, чтобы вести переговоры с каким-либо другим правительством, они просто приняли собственную масштабную инвестиционную программу для поддержки внутреннего производства и возобновляемых источников энергии.

Несмотря на то, что IRA был осужден как протекционистский, он мог бы радикально снизить производственные затраты на безуглеродную энергию — как в США, так и во всем мире. Как бы то ни было, безуглеродное топливо должно быть дешевле, чем углеродное топливо, если ценовой сигнал будет стимулировать переход к экономике с чистым нулевым выбросом углерода. Если такой результат не может быть достигнут путем переговоров о сборах или налогах на выбросы, прогресс все же может быть достигнут за счет снижения стоимости конкурирующих видов топлива.

Вместе с тем, вовсе не очевидно, что выгодная гонка к вершине лучше, чем традиционная многосторонность. Неопределенность и нечеткие сигналы ведут к деструктивному поведению, поскольку они ориентируют всех на краткосрочную перспективу и сеют семена разочарования. Эффективные долгосрочные стратегии требуют предсказуемости и транспарентности на основе простых и четких правил. Система, основанная на правилах, которая нуждается в постоянном обновлении, в конечном счете нежизнеспособна. Можно ли сделать банковскую деятельность менее сложной, менее уязвимой к бегству вкладчиков и менее нуждающейся в постоянных регулятивных корректировках? Ответ на этот вопрос станет проверкой для управления по многим вопросам, помимо банковского дела.

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