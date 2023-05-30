Жадность банкиров и легкие деньги. Почему обанкротились банки США 30 мая, 16:40 NV Премиум

К чему привела монетарная политика ФРС США

Подобно институциональному покаянию, новый доклад ФРС США о событиях, приведших к банкротству банка Silicon Valley Bank (SVB), на удивление самокритичен, детален и информативен. Отметив, что SVB ненадлежащим образом управлял рисками (например, когда его собственные модели начали показывать, что банк берет на себя слишком высокий риск процентных ставок, в этой модели были изменены исходные допущения), доклад возлагает также часть вины на органы банковского надзора, которые не увидели возросших уязвимостей у банка SVB или не заставили его устранить их. В докладе отмечены также изменения в регулировании, которыми SVB воспользовался, чтобы избежать более пристального контроля. Тем не менее в этом докладе не затрагивается одна крайне важная тема — монетарная политика ФРС.

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Отчасти это сделано совершенно сознательно: доклад был призван оценить качество банковского надзора и регулирования ФРС. Но сосредоточив внимание лишь на этих вопросах, авторы доклада в итоге проигнорировали один из важнейших факторов, повлиявших на стабильность финансового сектора. Банк SVB не был единичным «гнилым яблочком». Примерно в то же время в Америке обанкротились еще четыре банка, и одной из главных причин этого стали их инвестиции в долгосрочные облигации с низкой фиксированной доходностью, а также в кредиты, которые финансировались за счет краткосрочных отзываемых вкладов.

Согласно сделанным в марте оценкам американской Федеральной корпорации по страхованию вкладов, размер непризнанных убытков банков по принадлежащим им ценным бумагам составлял примерно $600 млрд. А если учесть их убытки по кредитам с низкой доходностью, эта цифра оказалась бы значительно выше $1 трлн. Хуже того, в структуре баланса многих из этих банков высока доля отзываемых, незастрахованных вкладов. Пока что они выживают, но их прибыльность снижается, а долгосрочная жизнеспособность в качестве независимых организаций поставлена под сомнение, потому что вкладчики требуют повышения процентных ставок.

Банкиры оказались очень жадными

Аномальное поведение одного банка или однократный сбой в надзоре не может объяснить подобную системную уязвимость. И именно поэтому Федеральный резерв предложил банкам обильное финансирование, не взимая обычных сборов, которые он требует по закладываемым ценным бумагам, и именно поэтому американское казначейство косвенно гарантировало все незастрахованные вклады.

Мы настолько привыкли к огромным интервенциям ФРС и казначейства на рынках, что не смогли оценить необычность и глубокое значение последних событий. Могла ли монетарная политика быть той системной силой, которая создала подобную системную уязвимость?

Судя по всему, так думает бывший гендиректор банка SVB Грег Беккер. «Федеральный резерв подвал сигналы, что процентные ставки будут оставаться низкими, а инфляция, которая начала повышаться, окажется лишь „временной“, — говорится в его заявлении, подготовленном для прошедших в мае слушаний в американском Сенате. — В период с начала 2020 года по конец 2021 года в этой созданной ФРС среде с низкой доходностью банки совокупно закупили инвестиционных ценных бумаг на сумму почти $2,3 трлн».

Конечно, нет ничего удивительного в том, что Беккер пытается переложить вину на других. Но Вирал Ачарья и я уже отмечали, что проводившаяся из-за пандемии политика количественного смягчения ФРС привела к появлению у банков огромного количества незастрахованных вкладов, и для них было крайне соблазнительно инвестировать полученные средства в ценные бумаги, которые (тогда) имели более высокую доходность. Банкиры получили значительные прибыли и крупные бонусы, игнорируя при этом риск, что дремавшие долгое время процентные ставки могут начать повышаться. Банкиры оказались очень жадными, а органы надзора ошиблись, оставив эту жадность без внимания. Однако не был ли и Федеральный резерв виновен, проигнорировав предсказуемые последствии слишком затянувшегося периода лёгких денег?

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Стоит ли удивляться, когда чиновники ФРС игнорируют зловещие предзнаменования. У них уже имеется богатый опыт подобного игнорирования, что объясняется, согласно жаргону центробанков, «принципом разделения»: денежно-кредитная политика должна быть максимально мягкой, когда реальная экономика нуждается в помощи, в то время как поддержание финансовой стабильности остается обязанностью органов банковского надзора. Если что-то идет не так, это всегда вина надзора. Однако каждый раз надзор оказывается неспособен справиться с проблемой создаваемых сверхмягкой монетарной политикой стимулов, которые подталкивают банки брать на себя огромные риски.

В недавно опубликованной статье содержатся дополнительные данные, заставляющие перестать считать монетарную политику невинным посторонним. Анализируя банковские кризисы в 17 странах за последние 150 лет, Габриель Хименес из Банка Испании и его соавторы выяснили, что этим кризисам (включая американский банковский кризис 1930-х годов, мировой финансовый кризис 2007—2008 годов, а также японский и шведский банковские кризисы 1990-х годов) обычно предшествует U-образный график изменения процентных ставок. Краткосрочные номинальные процентные ставки обычно понижаются примерно за семь лет до кризиса, а затем начинают расти в течение трех лет, предшествующих ему. Напротив, рецессиям обычно предшествует просто рост ставок. Чтобы возникли банковские проблемы, требуется период легких денег, предшествующий ужесточению монетарной политики.

Сторонники принципа разделения («сепарационисты»), которые сейчас доминируют в центральных банках, может и не хотят думать о вероятных последствиях политики легких денег для финансовой стабильности, но они не могут игнорировать эти последствия, когда они возникают. Сегодня руководство ФРС утверждает, что оно строго сосредоточено на борьбе с инфляцией, но при этом оно понимает, что дальнейшее повышение ставок заставит еще больше «сонных» банковских вкладчиков требовать рыночных процентных ставок по своим вкладам, а это непропорционально сильно повысит для банков стоимость финансирования и создаст большие дыры в балансах у некоторых из них. Однако, если ФРС приостановит процесс повышения процентных ставок раньше времени, тогда инфляция может снова начать расти, а это в конечном итоге повысит долгосрочные процентные ставки и снизит стоимость банковских активов. Так или иначе Федеральный резерв должен будет учитывать финансовую стабильность в своих расчётах при установлении ставок.

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Эксперты из Банка международных расчётов (BIS) уже много лет доказывают, что принцип разделения в теории может быть верным, но на практике оказывается ошибочным. Если бы центральные банки признали эту реальность, они бы с гораздо большей осторожностью стимулировали экономическую деятельность одними лишь монетарными мерами. Они могут, например, задуматься о том, что в ситуации, когда реальных инвестиционных возможностей мало (на жаргоне центральных банков это называется низкий показатель r*), лёгкие деньги обычно способствуют увеличению аппетита к финансовым рискам, а не реальных инвестиций. В этих случаях монетарная политика, наверное, должна избегать чрезмерной мягкости, а центральным банкам не следует проводить агрессивную политику (например, в виде огромных программ количественного смягчения), создающую неопределённые последствия.

Посеяв семена уязвимости в банковской системе из-за предоставления легких денег в течение слишком длительного времени, центральные банки должны теперь проявлять осторожность и не делать слишком резкого U-разворота в своей политике, например, дополняя повышение ставок быстрыми мерами количественного ужесточения. Последовательность принимаемых решений можно было бы улучшить. И в качестве первого шага к более здоровым дискуссиям о финансовой нестабильности надо перестать выдавать монетарным властям карту «бесплатно выйти из тюрьмы» каждый раз, когда мы устраиваем облаву на «обычных подозреваемых».

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Copyright: Project Syndicate 2023

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