Банковский кризис не прекращается. А что в Украине? 28 марта, 11:20 Эксклюзив NV

В этом месяце пришла пора для «депозитных» волнений, когда в глобальной банковской индустрии все перевернулось с ног на голову

Когда речь идет о личных финансах, что может быть более важным, чем ваш собственный счет в банке? И когда ему что-то начинает угрожать, это, конечно, вызывает незаурядные волнения и побуждает к действию, очень простому действию — побежать и забрать деньги со счета. Время для «депозитных» волнений наступило в этом месяце, когда в глобальной банковской индустрии все перевернулось с ног на голову. Вспомните, как еще совсем недавно, год назад, банкиры свысока смотрели на держателей депозитов, не проявляя никакой заинтересованности в их деньгах и предлагая мизерные ставки по срочным вкладам. И это еще в лучшем случае, потому что очень часто вкладчикам еще приходилось платить банкам за хранение денег.

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Сейчас все иначе — еще неделю назад Сredit Suisse готов был отдать «полцарства за коня», предлагая безумно высокие проценты по депозитам, чтобы хоть как-то сдержать их отток из банка. К сожалению, это не уберегло швейцарского гиганта от банкротства и поглощения своим конкурентом. Как не уберегло и еще четыре американских банка, которые в течение марта стали жертвами нынешнего кризиса, кризиса ликвидности, который, похоже, только набирает обороты и дарит новые проблемы чуть ли не каждый день.