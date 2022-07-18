Баканова и Венедиктову отстранили. Что происходит? 18 июля, 21:05

Формальный повод — большое количество предательства среди прокуроров и сотрудников СБУ

Конечно, Баканов не был достойным кандидатом возглавить СБУ. Если во время войны президент назначает главой ключевой спецслужбы просто своего друга детства, казалось, что могло пойти не так. Но дело ведь не в Баканове. И не в нем одном. Дело в самой спецслужбе.

Видео дня

Ни для кого из мира украинского бизнеса не было сюрпризом, что в СБУ окажется полно предателей. Просто потому, что бизнес знает, чем занималась СБУ все последние годы и даже десятилетия. СБУ кошмарила бизнес, СБУ крышевала контрабанду. Занималась и продолжает заниматься. Даже во время войны. И множество волонтеров вам могут рассказать подробности. Да, в спецслужбе есть честные ребята контрразведчики и честные специалисты из Альфы. Но не они определяют лицо конторы. Совсем не они.

А какой урок дала нам эта война? Коррупционер — лучший друг Путина. А самый его большой враг — это реформированный институт. Поэтому Путина так бесят НАБУ, САП, Антикоррупционный суд. Потому что там он не может найти союзников.

Как можно изменить ситуацию? Только реформой СБУ

Почему он не может там найти союзников? Потому что эти органы были сформированы с нуля, с честным конкурсом, с общественным контролем и под контролем наших западных партнеров. Общество и Запад стремились не пустить туда коррупционеров, а, оказалось, не пустили туда друзей Путина. Сам принцип формирования новых институтов стал залогом того, что там нет друзей Путина. Что там нет колаборантов.

В Сербии задержали Наумова, например. Заместителя главы СБУ. Кто-то чего-то не знал о Наумове до начала войны? Кажется, таких людей не было. Он был абсолютным рафинированным коррупционером. И это даже никто особо не скрывал. И если такой человек свободно получает такую должность, то в чем же причина, что так много колаборантов оказывается в спецслужбе? В самой ли фамилии главы этой спецслужбы?

Станет ли ситуация в СБУ и прокуратуре теперь лучше? Скорее всего, нет. Принцип назначения главных там изменился? Нет. Реформа СБУ проведена? Нет. Таким образом, причин для изменения ситуации просто нет.

Как можно изменить ситуацию? Только реформой СБУ. Забрать у нее «денежные» функции и оставить контрразведку. Чтобы Служба безопасности Украины занималась безопасностью Украины, а не контрабандой и вопросами экономики и бизнеса, что на поверку всегда, абсолютно всегда, оказывались вопросами коррупции. Без полноценной реформы, без конкурсов, без рыночных зарплат там все кадровые изменения будут лишь перестановкой кроватей. Тем более, если принципы назначения остаются теми же, что и раньше.

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди НВ



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.