Новая игра для Кремля. Что означает заявление Пригожина о выводе Вагнера из Бахмута до 10 мая 5 мая, 18:22

Выведет ли Пригожин свои войска 10 мая из Бахмута

Дуже цікава заява ватажка приватної військової компанії Вагнера Євгенія Пригожина, який повідомив, що його терористи «вийдуть із Бахмута» Донецької області з 10 травня через брак боєприпасів. Ми чули багато разів, як він коментував ситуацію в Бахмуті, як він розповідав протягом останніх місяців, що саме завдяки групі Вагнера і йому особисто тримається фронт, а якщо вони відійдуть, то все посипиться.

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Він заявляв, що Міністерство оборони і регулярна російська армія не роблять абсолютно нічого, а навпаки — не дають Вагнеру боєприпаси, відрізають Пригожину телефон, що він нікуди додзвонитися не може. Він був гіперактивний в цьому російському пропагандистському медійному просторі. І, очевидно, що йому дозволяли це робити.

Кремль робив це з таким прицілом, що якщо ситуація на бахмутському напрямку буде справді сипатися, там російська армія буде змушена відходити, то головним винуватцем за це все призначать того, хто найбільше про це говорив. Тобто самого Пригожина, який розповідав, що це лише його особиста заслуга і заслуга цих найманців з Вагнера. Пригожин, очевидно, зрозумів цю гру.