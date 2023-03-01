Как идут бои за Бахмут — ситуация в городе 1 марта, 09:30 Эксклюзив NV Бои за Бахмут отличаются от того, как обычно происходили и проходят бои на других участках фронта (Фото:GG/REUTERS)

Здесь, прежде всего, война артиллерии. Пехота корректирует артиллерию, прячется от вражеской артиллерии и насыпает в ответ

Бои за Бахмут отличаются от того, как обычно происходили и проходят бои на других участках фронта. Ну, как мы представляли львиную долю боевых действий на других участках? Это когда есть окопы и бойцы сидят в окопах. Здесь, прежде всего, идет война артиллерии. Пехота корректирует артиллерию, прячется от вражеской артиллерии и насыпает в ответ прежде всего с помощью (если речь идет о пехоте) минометов. А Бахмут в этом смысле очень рельефно разнится. Потому что здесь есть и контактные бои, и бои с помощью стрелкового оружия, и сближение происходит на то расстояние, которое позволяет использовать именно это стрелковое оружие. Но в то же время минометы и являются одним из самых распространенных способов поражения врага по обе стороны линии фронта. Когда речь идет о боях в городе — это когда архитектура поля боя позволяет сближаться и в результате стрелковое оружие как заячья лапка — талисман на счастье.

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Россия воюет количеством. Именно поэтому украинская армия вынуждена воевать качеством. Да, у них больше стволов, больше личного состава, но россияне воюют мясом. Это та практика, которую копировать украинская армия, к счастью, никак себе позволить не может. Ну и вот ситуация в Бахмуте следующая: это мясо приблизилось настолько, что вы видите лицо этого мяса, и это накладывает отпечаток на боевые действия.