Ситуация критическая? Что происходит под Бахмутом 27 февраля, 20:38 Эксклюзив NV

Представляю вашему вниманию небольшое обновление, полностью сосредоточенное на районе Бахмута

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский, похоже, побывал в штабе Бахмутской группы ВСУ. Часть украинцев считают, что высшие офицеры взвешивают за и против варианта с отступлением оттуда, поэтому Сырский приехал, чтобы своими глазами проверить ситуацию, прежде чем принять решение.

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Немного объясню: многие украинцы, ни с кем не общающиеся в Бахмуте, считают ситуацию там «слишком критической», а город «на грани падения». Но, судя по просочившейся в социальные сети информации, для сравнения: сами военные, находящиеся там, кажется, все еще пребывают в приподнятом настроении.

С другой стороны, в рядах российских ВДВ, ВС РФ и ЧВК в районе Бахмута ситуация следующая: русские продолжают нести огромные потери — и даже более того — с каждой из серии беспрерывных атак (на некоторых фото и видео показаны целые «штурмовые группы» спецназа, буквально разрубленные на куски в одной из траншей), количество жалоб мобиков постоянно растет. Разумеется, все их требования к «Владимиру Владимировичу» сводятся к просьбам вывести их отсюда и остаются неотвеченными. Действительно, Росгвардии пришлось перебрасывать дополнительный контингент кадыровцев за линию фронта, чтобы заблокировать всех перебежчиков. (Кстати, кадыровские чеченцы отряда специального назначения «Ахмат» дислоцируются в районе Кременной с этой же целью).

Бахмут-север. Русские зачистили Берховку и оттуда начали штурм Богдановки. На самом деле, они утверждают, что захватили и Ягодное, но пока показали только вход в эту деревню. Конечно, «Вагнер впереди», и теперь они с гордостью объясняют в соцсетях, что находятся всего в 1000 метрах от центра города и держат под артобстрелом дорогу 0506 в Бахмут.

Русские зачистили Берховку и оттуда начали штурм Богдановки

Однако украинцы взорвали плотину Берховского водохранилища, чтобы затопить территорию с юга от Берховки в сторону Подгородного на севере и таким образом затруднить продвижение русских. Если в водохранилище будет достаточно воды, это может остановить русских хотя бы на время.

Вагнеровцы утверждали, что дамбу взорвали слишком поздно (или, что более вероятно: в водохранилище было слишком мало воды), и ЧВК удалось продвинуться примерно на 500 метров южнее Берховского водохранилища. Мол, «украинское сопротивление было слабым»… Примерно в то же время официальный Киев объявил об увольнении Зеленским командующего Объединенными силами (по Донбассу) генерал-майора Эдуарда Михайловича Москалева. Известно, что Москалев был назначен на эту должность в марте 2022 года.

Позже мне сказали, что «они» планируют контратаку, но попросили пока не говорить об этом. Так вот, если что, это вы не у меня узнали, и все, что произойдет дальше в этом отношении, остаётся неподтвержденным: по данным народной разведки, ВСУ предприняли не только одну из своих «локальных контратак», но и фактически крупную контратаку к северу от Бахмута.

Ах да, кстати, говорят, что операцией руководят 3-я штурмовая, 46-я аэромобильная и 17-я танковая бригады (пожалуйста, не впадайте в эйфорию: опять же, ничего из этого пока не подтверждено), и «не все хорошо» (цитата), пишу потому, что это упоминалось «более чем в двух проверенных источниках», причем также и независимо от меня.

Бахмут-юг. На днях «Вагнер» начал штурм Ивановского, юго-западнее Бахмута, пытаясь взять неприятеля в клещи с юга. Очевидная цель — отрезать дорогу Т0504: тогда останется дорога 0506 и дорога, построенная украинцами, в качестве двух последних мест для гарнизона.

По состоянию на 25 февраля кажется, что украинские позиции устояли, и эта атака была отбита (3-я штурмовая была ядром обороны ВСУ в этом районе). Конечно, русские не сдаются и продолжают свои попытки.

Также над Бахмутом был сбит Су-25 ВКС. Судя по всему, россияне подтвердили эту потерю. Войска 110-й бригады ТД заявили о сбитом в районе Авдеевки Су-25 ВКС. Сообщается, что его сбили из ПЗРК — был поврежден левый двигатель, и самолёт разбился.

И другие новости:

У ВКС один из самолетов А-50 СРДЛО (ДРЛО) был поврежден в результате какого-то инцидента на авиабазе Мачулищи в Беларуси: украинцы утверждают, что «партизаны» сбили его двумя БПЛА.

И Беларусь, и Россия подтвердили, что самолет этот был вроде как «поврежден огнем»: украинцы утверждают, что это был один из шести А-50У, находящихся в настоящее время на вооружении РФ (из всего лишь 9 полностью исправных А-50).

Кстати, хорошая иллюстрация «скорости», с которой работает НАТО: спустя несколько месяцев после того, как это было упомянуто в первый раз (я действительно сбился со счета, извините), Хорватия сейчас готовит свой (остановившийся) флот вертолетов Миль Ми-8 в подарок Украине. В Хорватии ходят слухи, что это результат «перемирия» между президентом (который заработал себе большую известность своей пропутинско-российской позицией) и премьер-министром…

Перевод NV

Текст опубликован с разрешения автора. Впервые напечатан на medium.com

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