Давайте взглянем на карту боевых действий. Что происходит вокруг Бахмута 2 марта, 09:11 Эксклюзив NV

Ситуация вокруг Бахмута сложная, но здесь нет никакой новости

Она существенно осложнилась после того, как были захвачены Благодатное, Красная Гора, а несколько дней назад после того, как враг взял под контроль Берховку, Ягодное, она стала, я бы не сказал критической, но очень угрожающей. То есть Бахмут охватывают с разных сторон — с севера, и с юга и, собственно, подрыв дамбы на севере — это попытка и достаточно эффективная — приостановить наступление россиян, чтобы перегруппироваться и дать возможность нашим войскам подготовить новые рубежи обороны, немного сбить наступательный порыв россиян.

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Если вы посмотрите на карту боевых действий, я думаю, что сейчас это не тайна, то с военной точки зрения защищать Бахмут любой ценой, на мой взгляд, не логично. Насколько я понимаю, бои ведутся и будут вестись для того, чтобы достичь нескольких целей. Они не тождественны, хотя связаны между собой.

С одной стороны, перемолотить максимальное количество врагов и заставить их использовать большую часть боеприпасов, потому что они так же, как и мы, испытывают определенный снарядный голод (не в такой степени, как мы, но у них это тоже есть проблема).

Во-вторых, не допустить коллапса линии обороны.