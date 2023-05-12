Ситуация может измениться в любой момент. Что происходит вокруг наступления ВСУ 12 мая, 20:13 NV Премиум

Мы видим какие-то стратегические перспективы, но в конечном итоге курс этих стратегических перспектив выложен тактическими отдельными шажками

Геополитически вокруг Украины ничего не поменялось. Просто сейчас подходит то вооружение, которое нам обещали в рамках еще той геополитической ситуации, которая была несколько месяцев назад. Но если будут достигнуты успехи уже на стратегическом уровне в рамках наступательной операции, то ситуация геополитическая может измениться на самом деле. Как она может измениться — трудно сказать. Именно поэтому, я думаю, спецпредставитель китайский едет сюда, чтобы каким-то образом это оценить. Оценить возможные последствия — на чью же сторону ему перекинуться. Продолжать вытаскивать за волосы Путина из болота или сказать «да тони ты, к чертовой матери, а я твое болото заберу себе».

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Но пока это еще идут тактические действия по подготовке наступления. Я пока не вижу, что наступление началось. Дело в том, что сейчас наступление — это будет соревнование резервов. Есть успехи на бахмутском направлении — отлично. А теперь разведка смотрит — а пошли ли в ту сторону (российскую) стратегические резервы?