Битва за Бахмут: военная целесообразность и политические амбиции 19 мая, 16:17 NV Премиум Битва за Бахмут еще не завершена, но уже на этом этапе она заслуживает особого места не только в хронике боевых действий, но и в мировой военной истории (Фото:REUTERS)

Как эта битва уже повлияла на ход войны и может повлиять на ее дальнейший ход

Битва за Бахмут еще не завершена, но уже на этом этапе она заслуживает особого места не только в хронике боевых действий на российско-украинском фронте, но и в мировой военной истории — наравне с другими уникальными примерами переломных моментов войны такими как Верден или Сталинград, хотя последний пример относится скорее к категории искаженных символов, чем исторических аналогий в бахмутском контексте.

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Несмотря на немало поразительно похожих аналогий, начиная от конфигурации линии соприкосновения и до почти идентичных фотоизображений, есть конечно и существенные различия между этими событиями. Одной из общих характеристик, например, Вердена и Бахмута является чрезмерная продолжительность интенсивных боевых действий на отдельном участке фронта. Бои под Верденом, продолжавшиеся в течение девяти месяцев, считаются самой длинной битвой Первой мировой войны.

Битва за Бахмут — на момент написания этого материала — продолжается уже почти год. Ожесточенные бои идут уже на западных окраинах города, а тактическая машина штурмовых волн и ковровой бомбардировки движется медленно, но неустанно. При скорости продвижения 50−100 метров в сутки, перспектива выхода вагнеровцев на западные окраины города близка и неотвратима по арифметическим расчетам. Пригожин, вероятно, уже готовится объявить наконец большую победу и продумывает как бы быстрее сделать оттуда ноги и спасти ценные остатки своей ЧВК. Не факт, что именно так и будет.

Более того, есть веские основания полагать, что «пригожинская победа» когда-то будет упоминаться как синоним «Пирровой победы». Прогнозы, как известно, дело рискованное, а тем более во время войны. Но, определенные наблюдения за событиями вокруг Бахмута могут способствовать лучшему пониманию, почему именно это место превратилось в эпицентр боевых действий, как эта битва уже повлияла на ход войны и может повлиять на ее дальнейший ход.

Фактор Пригожина может стать одной из ключевых причин российского поражения

Фактор Пригожина сыграл уникальную роль не только в успешном для россиян штурме города. Его инновационные подходы к комплектованию штурмовых отрядов (в т.ч. за счет осужденных), методы мотивации (деньги и кувалда), тактика комбинированного применения «пушечного мяса» и профессиональных бойцов (эффективное использование профессионалов), информационное сопровождение боевых действий (ресурсное обеспечение через влияние на общественное мнение) уже взяты на вооружение российской армией. В то же время, именно фактор Пригожина может стать одной из ключевых причин российского поражения.

Хотя война и является продолжением политики, но нарушение шаткого баланса между политическими интересами и военной целесообразностью создает огромные риски поражения для тех, кто пренебрегает этим балансом. Такие риски особенно высоки, когда доминируют собственные амбиции, имеющие мало общего как с национальными интересами, так и с общим стратегическим замыслом достижения целей войны (если они вообще присутствуют).

Российская пропаганда, не без участия медиа ресурсов Пригожина, создала гипертрофированный образ важности «битвы за Артемовск». Пригожин прекрасно воспользовался путинской одержимостью символами Великой отечественной войны. Путин не получил символа а-ля Сталинград к параду 9 мая, но по максимуму удовлетворял все запросы под обещания Пригожина, лично мирил его с Шойгу и Герасимовым.

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Война для Пригожина — это бизнес и Бахмут — это его бизнес-проект. Говорят, что он имеет большие политические амбиции. Возможно, но для него власть это также и прежде всего инструмент защиты и развития бизнеса. Реализуя «проект Бахмут», бизнесмен Пригожин работает исключительно на собственный результат, а не «рынок СВО», на котором он сейчас. Пригожину не интересно, соответствуют ли его действия общему замыслу или критериям военной целесообразности, что вероятно является одной из причин его конфликта с генералом Герасимовым, который по должности должен был бы это понимать. В то же время, несмотря на различия в целях и определенный конфликт интересов между Пригожиным и российскими военными, следует признать, что своими действиями он способствовал временному и локальному перехвату инициативы российской стороной.

Военную целесообразность боев за Бахмут, обе стороны публично обосновывали задачей сковывания и максимального ослабления боевых возможностей противника, в т. ч. и прежде всего путем уничтожения живой силы. Термин «бахмутская мясорубка» был, вероятно, также заимствован журналистами у «верденской». Независимые оценки потерь и затрат за год боев в Бахмуте свидетельствуют о том, российская сторона заплатила непомерно высокую цену, даже если не считать «дешевых» зеков. Именно после нескольких месяцев интенсивных боев в Бахмуте прозвучали первые сигналы о нехватке артиллерийских боеприпасов для удовлетворения привычных аппетитов на уровне 20 тыс. снарядов в сутки. Пригожин своими перфомансами на фоне трупов несколько раз заставлял Шойгу-Герасимова делиться снарядами за счет других частей регулярной армии.

Итак, если кратко подытожить промежуточные результаты «Бахмутской битвы», то напрашивается еще одна условная аналогия с Верденом. По замыслу немецкого командования, концентрированный мощный удар на узком участке фронта должен был прорвать линию обороны, истощить вражескую армию и принудить французов к мирным переговорам на собственных условиях. Замысел был безупречен и немецкая армия значительно продвинулась вперед, нанеся потери французской обороне. Правда, так и не достигнув поставленных целей, немцы подорвали собственный потенциал настолько, что вынуждены были перейти в оборону, а затем «пропустили» решающий удар союзников на другом направлении.

Следует признать, что Украина также понесла и продолжает нести болезненные человеческие потери. Привлечение резервов, критически необходимых для обороны других направлений и будущего наступления, вызвало на определенном этапе информационную волну относительно военной целесообразности удержания Бахмута. Особенно остро этот вопрос встал, учитывая риск окружения украинских защитников города. Заявление президента Зеленского (в начале февраля 2023 года) о том, что Бахмут сдавать никто не будет свидетельствовало об отсутствии намерений оставить город, но следующая фраза «будем бороться, сколько сможем», вероятно, свидетельствовала о признании права за военными на окончательное решение.

Понятно, что речь идет о высшем военном командовании и, прежде всего, генералах Валерии Залужном, как Главнокомандующем, и Александре Сырском, в зоне непосредственной ответственности которого находится Бахмут, а в активе — успешные Киевская, Харьковская и Лиманская операции. Следовательно, можно предположить, что среди военных не было принципиальных разногласий, а их аргументы и авторитет — достаточно убедительны для политического руководства государства.

Стоят ли за этими решениями политические соображения? Безусловно — да. Хотя, украинские политики довольно часто грешат популизмом и не всегда поступают профессионально и порядочно даже во время войны, но в этом конкретном случае скорее речь идет о политике в ее положительном смысле, чем о чьих-то персональных политических амбициях. В Украине, на уровне общества и политикума — в отличие от России — есть четкое видение политических целей, которых необходимо достичь по результатам войны. Поэтому, можно с уверенностью утверждать, что решение «бороться, сколько сможем» принималось из соображений военной целесообразности и в контексте общей стратегии и политики достижения целей войны.

Особенно опасными в сегодняшних условиях являются «вбросы» о политических амбициях высшего военного руководства. Да, в истории немало примеров, когда генералы занимали высшие должности в государстве после войны, но это были генералы — победители в войне, а не в отдельных битвах. Потенциальные политические дивиденды даже на самой большой победе в битве ничего не стоят, если ее цена подрывает перспективы победы в войне. Я уверен, что этого не могут не понимать политики — даже если они не слышали о «Пирровой победе», не изучали Сунь-Цзы и Клаузевица. А у наших военных сегодня слишком много важной работы, которую они делают профессионально, не отвлекаясь на посторонние дела.

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