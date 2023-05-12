Это уже начало конца для РФ? 12 мая, 19:07

Чем жила страна 12 мая 2023 года

● Атака в Бахмуте. Президент Владимир Зеленский собрал Ставку верховного главнокомандующего, на которой выяснилось, что украинские военные остановили и отбросили российских оккупантов на некоторых направлениях в Бахмуте.

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Кроме того, «важные доклады» были от главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, министра обороны Алексея Резникова, Генштаба и министра стратегпрома Александра Камышина.

● «В результате контрнаступательных действий и атак наших подразделений в рамках оборонной операции враг был отброшен на расстояние от 250 метров до 1,5 км. И потому можно говорить, что наша оборонная операция продолжает быть успешной и достигает одной из главных своих целей — это стачивание боевых возможностей противника, обескровливание врага», — отметил представитель восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

Среди российских «военкоров» началась настоящая паника, которую попытались погасить в военном ведомстве страны-агрессора:

● Большое контрнаступление? Минобороны РФ — точнее, его представитель Игорь Конашенков официально заявил: 11 мая украинские военные «наступали» на соледарском направлении (северо-восточнее Бахмута) «на всей линии боевого соприкосновения протяженностью 95 км». По его словам, подразделения ВСУ «совершили 26 атак, в которых участвовало более тысячи военнослужащих и до 40 танков и другая техника».

Конашенков добавил, что россияне все отразили и «не допустили прорывов обороны» оккупационных войск.

Но кроме Конашенкова заговорил еще один российский «персонаж»:

● Это уже начало конца для РФ? После заявлений о первых успехах контрнаступательных действий ВСУ на Бахмутском направлении главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин разразился жесткой критикой в адрес министерства обороны РФ. Поводом для этого стала так называемая «сводка» от спикера ведомства Игоря Конашенкова, который назвал бегство российских военных от украинской армии якобы «перегруппировкой» для «занятия более выгодных рубежей». «Сейчас я доеду в ближайший штаб, в котором я смогу объяснить, и объясню, что это такое. То, что сказал Конашенков, к сожалению, это называется бегство, а не перегруппировка», — сказал главарь наемников российским пропагандистам.

«Взятие Бахмута Российской Федерации не дает ничего. Потому что фланги сыпятся, фронт проваливается. И попытка министерства обороны в информационном поле как-то сгладить ситуацию приводит и приведет к глобальной трагедии для России», — отметил Пригожин.

● Мы еще не начинали. «Что сейчас происходит? Вражеские войска наступают на востоке по нескольким направлениям. Мы осуществляем оборону. Оборонные меры включают не только в прямом смысле оборону, но и контрштурмы и активные действия», — написала в ТГ Анна Маляр, заместитель министра обороны Украины.

За текущую неделю ВСУ не потеряли ни одной позиции в Бахмуте, а российские оккупанты несут большие потери в боях за город, добавила Анна Маляр.

● «Сейчас нельзя говорить о переломе. На самом деле ситуация в Бахмуте постоянно не была столь однозначной в пользу одной из сторон. Наши войска действовали достаточно активно — настолько, насколько это позволяло количество имеющихся боеприпасов и резервов для того, чтобы вести активные действия. Поэтому наши возможности нанести поражение противнику были и раньше», — написал главред Цензор.Нет Юрий Бутусов.

● Война — до зимы. Украина хочет полностью завершить войну к зиме, заявил секретарь Совбеза Алексей Данилов. «До зимы мы хотим полностью завершить войну. У нас есть общий план — освободить все наши территории от напавших на нас террористов. Единственный вопрос — время», — подчеркнул он.

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Данилов не исключил, что для освобождения украинских территорий от российских оккупантов может быть проведено несколько контрнаступательных операций. А говоря о планируемом контрнаступлении, он заявил, что эти действия «начнутся в нужный срок с учетом всех факторов. Не раньше и не позже, а точно вовремя».

● Потери врага увеличиваются. В Украине за прошедшие сутки ликвидировали 750 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения составили 197 670 военных. Это данные Генштаба ВСУ на утро.

А еще украинцы уничтожили: танков — 3745 (+5 в сутки), боевых бронированных машин — 7295 (+8), артсистем — 3068 (+15) , РСЗО — 559 (+2), средств ПВО — 312 (+2) , самолетов — 308 (+0), вертолетов — 294 (+0), БПЛА оперативно -тактического уровня — 2636 (+9) и многое другое.

● Минобороны страны-агрессора заявило, что в оккупированном Крыму разбился российский ударный вертолет Ми-28, оба вражеских пилота погибли.

● Более 200 тыс. Общие безвозвратные потери России в войне против Украины могут составить не менее 203 300 человек, сообщила Русская служба Би-Би-Си. Издание уточнило, что общие безвозвратные потери — это те, кто выбыл из строя из-за ранения или смерти, или пропал без вести.

Эта цифра получена на основе наблюдений Центра военно-морского анализа США, согласно которым на каждого погибшего российского военного во время войны в Украине приходится в среднем около трех с половиной раненых. В нее не входят боевики так называемых «народных милиций» террористических организаций «Л/ДНР».

● Китай начинает свою игру? Специальный представитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй с 15 мая начнет визиты в пять стран, чтобы «способствовать мирным переговорам» в развязанной Россией полномасштабной войне против Украины. Как пояснил спикер МИД КНР Ван Вэньбин, спецпредставитель планирует приехать в Украину, РФ, Польшу, Францию и Германию.

● Тайное письмо Борреля. Главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель предупредил, что Китай «воспользуется геополитическими преимуществами» поражения России в войне против Украины. Об этом написала FT со ссылкой на его тайное письмо. В документе, оказавшемся в распоряжении редакции, Боррель призвал страны-члены ЕС найти «последовательную стратегию» в отношении Китая, которая соответствует как росту национализма Пекина, так и «усилению конкуренции между США и Китаем».

Боррель также отметил готовность блока «серьезно взаимодействовать» с Пекином по поводу войны в Украине, несмотря на его риторическую поддержку Москвы. Он сказал, что ЕС «приветствует все искренние положительные шаги от Китая, направленные на поиск решения».

● Санкции от Зеленского. Президент Владимир Зеленский утвердил пять санкционных пакетов в отношении страны-агрессора России и ее приспешников.

Первый пакет касается Запорожстали — по словам Зеленского, Украина блокирует влияние страны-террориста на компанию, которое она сохраняла благодаря подставным и офшорным лицам. Часть, которую контролировала Россия, теперь конфискуют, она заработает в Украине. Остальные санкционные пакеты касаются дальнейшей изоляции и блокировки военной промышленности РФ.

И напоследок:

● Раньше, чем ожидали. В Германию прибыли американские танки Abrams, на которых через две-три недели будут проходить обучение украинские военные. Танки привезли несколько раньше запланированного срока, сообщил Sky News.

● А госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон поможет Украине восполнить нехватку вооружения, если это понадобится.

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.