Ядерные амбиции Москвы

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на специальном заседании Совета Безопасности ООН на прошлой неделе, что Россия не собирается присоединяться к Договору о запрете ядерного оружия. По мнению Лаврова, ДЗЯО «ведет к глубоким противоречиям в международном сообществе».

Такая позиция не удивительна. Ни одна из ядерных держав мира и ни одно из государств-членов Организации Североатлантического договора (НАТО) не поддерживают этот договор, который, тем не менее, был одобрен многими государствами, включая Казахстан. Лавров подтвердил приверженность России к идеалам неядерного мира, но набросился на «опасную тенденцию» и желание игнорировать интересы ядерных держав. В переводе с «дипломатического» языка это означает решимость России расшатать международный порядок изнутри, искажая его основные правила и нормы. Именно на это и было указано в новой Национальной стратегия безопасности США.

Некоторые российские аналитики гордятся тем, что США определили стратегическую конкуренцию как источник угрозы интересам Вашингтона. В этом эксперты видят факт признания глобальной роли России. Президент Владимир Путин назвал Национальную стратегию США «агрессивной». Не в последнюю очередь это связано с тем, что массовая ядерная модернизация России признана в Вашингтоне серьезной проблемой безопасности. Однако российское руководство продолжает хвастаться новыми системами вооружений, указывая, что они готовы отказаться от договора 1988 года о промежуточном ядерном разоружении (INF), но предпочли, чтобы остаток «золотой эры» вначале уничтожили США.

Пожар на урановом производстве в городе Северске Томской области стал второстепенной новостью

В начале этого десятилетия Россия приступила к чрезвычайно дорогостоящей программе модернизации всех элементов своего ядерного арсенала. В Государственной программе развития вооружений, которая завершилась после многочисленных задержек, ядерная модернизация являлась приоритетной. Не все инвестиции окупились: отстает разработка нового поколения стратегических бомбардировщиков в бюро Туполева, а некоторые экзотические проекты, такие как, например, железнодорожный ракетный комплекс «Баргузин», были вовсе закрыты. Восемь атомных подлодок класса «Борей» являются самым дорогостоящим проектом в программе перевооружения. Но из этих инвестиций российское руководство стремится извлечь политические дивиденды.

Москва пытается использовать свой модернизированный ядерный арсенал в политических целях, но пока вынуждена действовать осторожно. Например, Россия воздержалась от использования своего ядерного оружия во время масштабных военных учений «Запад-2017» в сентябре прошлого года. Поэтому наиболее перспективной с точки зрения политики может стать дискуссия в сфере ядерного нераспространения. Изображая из себя верного сторонника этого принципа, Россия играет по-крупному. В частности, Лавров осудил позицию США по пересмотру ядерного соглашения с Ираном, но также заявил, что без участия США все договоренности рухнут. Глава российского МИДа выразил готовность работать с Вашингтоном по урегулированию конфликтов на Ближнем Востоке, но при этом утверждает, что Иран имеет право отстаивать свои интересы в Сирии и других зонах конфликтов. Аналогичную амбивалентную позицию Россия занимает и в отношении кризиса в Северной Корее. В Совете Безопасности ООН Москва проголосовала за все санкции против КНДР, но при этом попыталась их «смягчить», еще и утверждая, что санкции не будут работать.

На сегодняшний день по всем показателям Россия остается самым ядерным государством в мире. Имея многолетний опыт разработки ядерных проектов, Москва должна быть осведомлена о рисках для мировой безопасности. Но когда в прошлом году над Европой появилось радиоактивного облака рутения-106, Россия не предоставила удовлетворительные объяснения по этому поводу, а кроме того, предпочла не сотрудничать с Международным агентством по атомной энергии для расследования этого инцидента.

Пожар на урановом производстве в городе Северске Томской области стал второстепенной новостью в минувшие выходные. Российское высшее командование отрицает технические проблемы с ракетой «Булава» для подводных лодок класса «Борей», которые были испытаны всего лишь один раз в 2017 г и один раз в 2016 г.

Руководство России не принимает довод об ограниченной политической ценности этого арсенала. Москва стремится максимально использовать преимущества своего ядерного статуса и настаивает на сохранении ядерного паритета с Соединенными Штатами. Хотя этот старомодный принцип «у кого больше» имеет мало общего с поддержанием стратегической стабильности в мире. Стремление к роли «сверхдержавы» еще больше давит на «застойную» экономику России, усиливает риски безопасности и негативно сказывается на стабильности в мире.

Перевод НВ

Новое Время обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Павла Баева. Републикация полной версии текста запрещена

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