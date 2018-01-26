Ядерные амбиции Москвы

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою

По всем показателям Россия остается самым ядерным государством в мире

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на специальном заседании Совета Безопасности ООН на прошлой неделе, что Россия не собирается присоединяться к Договору о запрете ядерного оружия. По мнению Лаврова, ДЗЯО «ведет к глубоким противоречиям в международном сообществе».

Такая позиция не удивительна. Ни одна из ядерных держав мира и ни одно из государств-членов Организации Североатлантического договора (НАТО) не поддерживают этот договор, который, тем не менее, был одобрен многими государствами, включая Казахстан. Лавров подтвердил приверженность России к идеалам неядерного мира, но набросился на «опасную тенденцию» и желание игнорировать интересы ядерных держав. В переводе с «дипломатического» языка это означает решимость России расшатать международный порядок изнутри, искажая его основные правила и нормы. Именно на это и было указано в новой Национальной стратегия безопасности США.

Некоторые российские аналитики гордятся тем, что США определили стратегическую конкуренцию как источник угрозы интересам Вашингтона. В этом эксперты видят факт признания глобальной роли России. Президент Владимир Путин назвал Национальную стратегию США «агрессивной». Не в последнюю очередь это связано с тем, что массовая ядерная модернизация России признана в Вашингтоне серьезной проблемой безопасности. Однако российское руководство продолжает хвастаться новыми системами вооружений, указывая, что они готовы отказаться от договора 1988 года о промежуточном ядерном разоружении (INF), но предпочли, чтобы остаток «золотой эры» вначале уничтожили США.

Пожар на урановом производстве в городе Северске Томской области стал второстепенной новостью

В начале этого десятилетия Россия приступила к чрезвычайно дорогостоящей программе модернизации всех элементов своего ядерного арсенала. В Государственной программе развития вооружений, которая завершилась после многочисленных задержек, ядерная модернизация являлась приоритетной. Не все инвестиции окупились: отстает разработка нового поколения стратегических бомбардировщиков в бюро Туполева, а некоторые экзотические проекты, такие как, например, железнодорожный ракетный комплекс «Баргузин», были вовсе закрыты. Восемь атомных подлодок класса «Борей» являются самым дорогостоящим проектом в программе перевооружения. Но из этих инвестиций российское руководство стремится извлечь политические дивиденды.

Москва пытается использовать свой модернизированный ядерный арсенал в политических целях, но пока вынуждена действовать осторожно. Например, Россия воздержалась от использования своего ядерного оружия во время масштабных военных учений «Запад-2017» в сентябре прошлого года. Поэтому наиболее перспективной с точки зрения политики может стать дискуссия в сфере ядерного нераспространения. Изображая из себя верного сторонника этого принципа, Россия играет по-крупному. В частности, Лавров осудил позицию США по пересмотру ядерного соглашения с Ираном, но также заявил, что без участия США все договоренности рухнут. Глава российского МИДа выразил готовность работать с Вашингтоном по урегулированию конфликтов на Ближнем Востоке, но при этом утверждает, что Иран имеет право отстаивать свои интересы в Сирии и других зонах конфликтов. Аналогичную амбивалентную позицию Россия занимает и в отношении кризиса в Северной Корее. В Совете Безопасности ООН Москва проголосовала за все санкции против КНДР, но при этом попыталась их «смягчить», еще и утверждая, что санкции не будут работать.

На сегодняшний день по всем показателям Россия остается самым ядерным государством в мире. Имея многолетний опыт разработки ядерных проектов, Москва должна быть осведомлена о рисках для мировой безопасности. Но когда в прошлом году над Европой появилось радиоактивного облака рутения-106, Россия не предоставила удовлетворительные объяснения по этому поводу, а кроме того, предпочла не сотрудничать с Международным агентством по атомной энергии для расследования этого инцидента.

Пожар на урановом производстве в городе Северске Томской области стал второстепенной новостью в минувшие выходные. Российское высшее командование отрицает технические проблемы с ракетой «Булава» для подводных лодок класса «Борей», которые были испытаны всего лишь один раз в 2017 г и один раз в 2016 г.

Руководство России не принимает довод об ограниченной политической ценности этого арсенала. Москва стремится максимально использовать преимущества своего ядерного статуса и настаивает на сохранении ядерного паритета с Соединенными Штатами. Хотя этот старомодный принцип «у кого больше» имеет мало общего с поддержанием стратегической стабильности в мире. Стремление к роли «сверхдержавы» еще больше давит на «застойную» экономику России, усиливает риски безопасности и негативно сказывается на стабильности в мире.

Перевод НВ

Новое Время обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Павла Баева. Републикация полной версии текста запрещена

Оригинал

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Мнения Нового Времени

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

авторы

Все мнения
Если Вы хотите вести свой блог на сайте Новое время, напишите, пожалуйста, письмо по адресу: nv-opinion@nv.ua

Мнения ТОП-10

Читайте на НВ style

Последние новости

Все новости

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове
Все материалы раздела Мнения являются личным мнением пользователей сайта, которые определены как авторы опубликованных материалов. Все материалы упомянутого раздела публикуются от имени соответствующего автора, их содержание, взгляды, мысли не означают согласия Редакции сайта с ними или, что Редакция разделяет и поддерживает такое мнение. Ответственность за соблюдение законодательства в материалах раздела Мнения несут авторы материалов самостоятельно.