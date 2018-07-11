Тимофей Бадиков

Президент США Дональд Трамп, как оказалось, весьма воинственный деятель
Мне кажется, что украинцы застенчиво добрые и теплые люди. Но если это общество загнать в угол, то где-то глубоко внутри зарождается огромная сила
После финала чемпионата мира, который состоится 15 июля, может начаться другой раунд: война на море России против Украины
Президент США Дональд Трамп, как оказалось, весьма воинственный деятель
Украинцы всегда отвечают на телефонные звонки, но редко делают комплименты чужой работе
Весь мир с увлечением следил за тем, о чем же договорятся Ким Чен Ын и Дональд Трамп. Однако мало кто заметил, что одновременно с ярким, но пустым шоу в Сингапуре происходит у нас тут под боком
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