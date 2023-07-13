Зададим НАТО правильные вопросы 13 июля, 17:07

Все дело в правильной постановке вопроса. Всегда. Чтобы задать правильный вопрос — надо знать большую часть ответа

Любая политическая система мира, кроме диктатур, всегда строится на ожиданиях, желаниях и мировоззрении избирателя. Европа — не диктатура. В Европе — работающие политические системы. Следовательно, любой европейский политик в первую очередь будет отвечать запросам избирателя. А теперь давайте посмотрим, как видит мир усредненный европейский избиратель и как он ставит вопросы.

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Итак.

— Байден/Столтенберг/ООН — почему мы до сих пор не в НАТО?

Это не правильная постановка вопроса.

Правильная постановка вопроса с точки зрения, ну, скажем, гражданина Бельгии: — Почему украинцы тридцать лет не строили свою страну, были сателлитом России, выбирали то красных директоров, то коммунистов, то овощей, то играющих пальцем на рояле комиков, не строили армию, не строили ВПК — а я, Поль Дюбуа из Бланкенберге, должен сейчас оставить свой дом в альпийской Фландрии и поехать умирать за поселок Клещеевка Бахмутского района?

Вступление Украины в НАТО автоматом означает втянутость всех стран НАТО в проблему, напомню.

И вот объясните теперь Полю, почему он должен ехать. Или даже не ехать, а просто менять свой уклад жизни. Ответ сразу становится очевидным, правда?

— НАТО, почему мы до сих пор не получаем всего объема разведданных?

Это не правильная постановка вопроса.

Риторика « мы защищаем вас» начинает вызывать тихое раздражение

Правильная постановка вопроса: — Почему мы, британская разведка/Пентагон/ЦРУ/КаПо/Ми-6/Моссад — должны давать доступ к нашим наисекретнейшим данным прямо в руки человеку, который фактически и управляет сейчас страной, и которого мы прямо называем российским агентом?

Ответ сразу становится очевиден, правда?

— НАТО, где все «Леопарды», самолеты и спутники? Мы ведь защищаем всю Европу.

Это не правильная постановка вопроса. Заметьте — я сейчас не говорю, так это, или нет. Я сейчас говорю только о том, как это видит рядовой европеец.

А рядовой европеец видит это так: — Нет, мы защитили себя сами. Мы защитили себя в Первую мировую, во Вторую мировую, в Холодную — защитим и в четвертый раз. Именно поэтому мы создали НАТО. Именно поэтому я, Теет Прулли из Клоогаранне, плачу два процента моих налогов на оборону. На оружие. Которое потом мы передаем вам. Да, мы будем и дальше передавать оружие. Нет, не все. Большую часть мы оставим себе. Чтобы и дальше иметь твердую уверенность в том, что сможем защитить себя. А я, эстонец Тиит из Клоогаранне, защитил себя в 1991-м. Когда воспользовался шансом. Который вы упустили. И теперь вы защищаете не меня. Вы защищаете себя нашим оружием, которое мы поставляем вам на наши налоги.

И я вам хочу заметить, что чем дальше, тем сильнее риторика «мы защищаем вас» начинает вызывать тихое раздражение и неприятие.

С точки зрения Жерара из Гренобля — это не украинцы воюют за него в Украине за четыре тысячи километров от Гренобля. Это он помогает украинцам защищать себя. И претензии к нему же за это же вызывают у него, скажем так, некоторое недоумение.

— Почему Румыния/Албания/Турция в НАТО, а мы нет? Там что, все в порядке с коррупцией и демократией?

Это не правильная постановка вопроса.

Правильная постановка вопроса: Да, в Румынии/Албании/Турции/ все не в порядке с коррупцией и демократией. Именно поэтому мы не хотим еще одну Румынию к себе на шею! Не нужно нам еще одних славян, которые снова ищут свой путь и запрещают аборты. Не хотим мы еще одну Албанию с метрополитеном табачной контрабанды под реками. Не желаем мы еще одну страну с зачатками военной диктатуры. Поэтому — либо вы выполняете все требования, становитесь такими, как мы, доказываете это на деле — либо разговоры, разговоры, разговоры…

Именно потому, что Румыния/Албания/Турция. От последней мы теперь не знаем вообще, как избавиться.

Шведы? А Шведы — вэлкам.

Мир — эгоистичен. Среднестатистического мещанина на планете в первую очередь волнует его благоденствие. Его спокойная, стабильная, обеспеченная жизнь. Которой его прадеды, его деды, его родители и он сам добивались веками. И терять все это он совсем не хочет. Да, он будет восхищаться. Хлопать в ладоши. Восторгаться Зеленским. Но когда придет выбор — еще пара сотен, тысяч, десятков тысяч жизней украинцев или собственный двухсотлетний дом, который поколения его предков улучшали своим трудом столетиями: он выберет собственный дом.

В Эстонии инфляция за год 20%, напомню. Эстония продолжает оставаться самым крупным донором Украины, напомню.

В Мали уже лет десять как идет очередная какая-то там радикально-исламская бойня.

Но если выбирать между жизнями малийцев и собственной вероятностью поехать воевать за Бамако и остаться там без головы — вы тоже выберете собственное благополучие, правда?

Таков мир.

И этот мир — не голливудское кино. Где бедный артист из трущоб взлетает на сцену в защитной футболке супермена и тактической небритостью, и — раз правой! — освободил Киевщину. Раз левой! — вступил в НАТО. Раз средней — тут тебе и рояль, джакузи, и шампанское, и пианино в кустах. Максимум за две-три недели.

Вам говорили, что бархатный успокаивающий баритон Недокашпировского приведет к очередному неприятному открытию? Говорили. Доброе утро.

В столкновении иллюзий и реальности — всегда побеждает реальность. Всегда. Это я еще лет пятнадцать назад писал. И совсем по другому поводу.

В рамках проекта Журналистика без посредников

Текст опубликован с разрешения автора

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